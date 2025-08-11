الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول

لا يزال البحر المتوسط يحصد أرواح عشرات المهاجرين غير الشرعيين في طريقهم إلى "الحلم الأوروبي" كما يعتقدون، وتقول منظمة الهجرة الدولية إن "البحر المتوسط شهد أكثر من 3760 حالة وفاة وفقدان لمهاجرين في عام 2024، ما يجعله أحد أخطر طرق الهجرة في العالم".
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى "وجود أكثر من 761 ألف مهاجر من 44 جنسية في ليبيا، وحدها حتى منتصف 2024، يعيش الكثير منهم في ظروف غير إنسانية في مراكز احتجاز أو مخازن يديرها مهربون".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة د. أيمن زهري، إن "العامل الاقتصادي يتصدر أسباب الهجرة غير النظامية، لكنه مرتبط بعوامل أخرى من بينها الفساد ونقص الموارد والصراعات السياسية التي أثّرت على التنمية، وعلى خلق فرص العمل، فضلًا عن الزيادة السكانية الهائلة، إذ شهدت دول الجنوب طفرة في أعداد الشباب مع ارتفاع معدلات الإنجاب في أفريقيا، ولهذا أصبحت القارة السمراء مخزن الشباب على مستوى العالم، وإذا لم يتم التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة بشكل يساهم في دمجها في بلدانها والاستفادة منها في التنمية في بلدان الجنوب، فإن هذه الظاهرة ستستمر لأجل الطويل".

وأوضح زهري أن "مسألة الهجرة غير الشرعية مستمرة، ومن غير المتوقع أن تنتهي قريبا، حيث أن هناك دائما سماسرة، وهي تدر أرباحا كبيرة لذلك ستستمر لفترة طويلة ولحين علاج الخلل التنموي في بلدان الجنوب"، مشيرًا إلى أن "نزيف العقول أمر صعب وقد تم استنزاف الكفاءات الطبية في كل من غانا ومصر، وتم استنزاف خبراء تكنلوجيا المعلومات من شمال أفريقيا".

وحول الحد الفاصل بين الاستفادة من المداخيل الاقتصادية والحفاظ على الثروة البشرية، أكد الخبير أنه "إذا لم يتم توظيف هذه الموارد في بلدانها فلا ضير في أن تذهب إلى مكان آخر وتستفيد من خبراتها"، مشيرا إلى أن "أوروبا تقوم بدور سيء في ملف الهجرة وتتعامل مع الهجرة غير النظامية بأسلوب أمني عبر الضغط على الدول المصدرة لها، لكن هذا الإجراء يتنافى مع حقوق الانسان، ويتماهى مع تشدد اليمين الأوروبي، وهو ممارسة فاشلة لأن من يريد أن يهاجر سيفعل ذلك بطريقة أو بأخرى".
وأوضح أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية د. مصطفى المريزق، أن "هناك 6 ملايين مهاجر نظامي يقيمون في أوروبا، ويمثّل الشباب منهم نسبة 15% تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما، ويحتفل المغاربة سنويا في 10 أغسطس/ آب باليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج، للاحتفاء بالشباب المغاربة في الخارج"، مشيرا إلى أن "من يهاجرون يسعون لمتابعة الدراسة والتحصيل العلمي ولاكتساب من المهارات، كذلك هناك من يهاجر لأسباب ثقافية وفنية وفي إطار مبادرات دولية، وهناك من يختار الهجرة كحل من بين الحلول للترقي الاجتماعي، وللبحث عن فضاءات أفضل تضمن لهم المزيد من الحقوق والمكتسبات".

وأشار المريزق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "دور وسائل التواصل الاجتماعي في ملف الهجرة، وتأثيراتها التي تتيح علاقات جديدة، وتمكن الشباب المغاربة من الاطلاع على ما يحدث في الخارج، وفي وجود القيود التي يرزح تحتها سكان الجنوب، والتي تحرمهم من حق الهجرة، يلجأون إلى طرق غير قانونية ويغامرون بحياتهم".

واعتبر الخبير أن "المهاجرين أصبحوا قوة خلفية للتنمية في المغرب خلال الأعوام الأخيرة نظرا لتقدم القوانين والوضعية الحقوقية والاستقرار، وهم يمثلون طاقة حقيقية وقوة في مجالات العلوم والصناعات والابتكار والرياضة وغيرها من المجالات، ولهم ارتباط كبير بالمغرب ويقدمون اسهاماتهم ويمثلون ثروة حقيقية للبلاد".
وأورد الخبير دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن "نحو 80% من المهاجرين المغاربة يستقرون في دول الاتحاد الأوروبي وتصل تحويلاتهم المصرفية إلى المغرب إلى ما يقرب من 11 مليار دولار، وهي قوة توفر للمغرب العملة الصعبة، فضلا عن إسهاماتهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية وتنشيط السياحة، إلا أن المغرب لا ينظر لهم على أنهم مصدر اقتصادي فحسب بل عاملا أساسيا للتنمية الوطنية"، مؤكدا أن "المغرب يتعامل بحزم وفقا لتعهداته الدولبة وبكل ما يملكه من قوة من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
