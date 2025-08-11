https://sarabic.ae/20250811/الهجرة-في-العالم-العربي-بين-مغريات-المداخيل-الاقتصادية-وخسائر-نزيف-العقول-1103601256.html

الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول

الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول

سبوتنيك عربي

لا يزال البحر المتوسط يحصد أرواح عشرات المهاجرين غير الشرعيين في طريقهم إلى "الحلم الأوروبي" كما يعتقدون، وتقول منظمة الهجرة الدولية إن "البحر المتوسط شهد أكثر... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T11:51+0000

2025-08-11T11:51+0000

2025-08-11T11:51+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار ليبيا اليوم

أخبار المغرب اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103601053_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_91eecd77ba411007054d1b7c82fed7ed.png

الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول سبوتنيك عربي الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى "وجود أكثر من 761 ألف مهاجر من 44 جنسية في ليبيا، وحدها حتى منتصف 2024، يعيش الكثير منهم في ظروف غير إنسانية في مراكز احتجاز أو مخازن يديرها مهربون".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس الجمعية المصرية لدراسات الهجرة د. أيمن زهري، إن "العامل الاقتصادي يتصدر أسباب الهجرة غير النظامية، لكنه مرتبط بعوامل أخرى من بينها الفساد ونقص الموارد والصراعات السياسية التي أثّرت على التنمية، وعلى خلق فرص العمل، فضلًا عن الزيادة السكانية الهائلة، إذ شهدت دول الجنوب طفرة في أعداد الشباب مع ارتفاع معدلات الإنجاب في أفريقيا، ولهذا أصبحت القارة السمراء مخزن الشباب على مستوى العالم، وإذا لم يتم التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة بشكل يساهم في دمجها في بلدانها والاستفادة منها في التنمية في بلدان الجنوب، فإن هذه الظاهرة ستستمر لأجل الطويل".وحول الحد الفاصل بين الاستفادة من المداخيل الاقتصادية والحفاظ على الثروة البشرية، أكد الخبير أنه "إذا لم يتم توظيف هذه الموارد في بلدانها فلا ضير في أن تذهب إلى مكان آخر وتستفيد من خبراتها"، مشيرا إلى أن "أوروبا تقوم بدور سيء في ملف الهجرة وتتعامل مع الهجرة غير النظامية بأسلوب أمني عبر الضغط على الدول المصدرة لها، لكن هذا الإجراء يتنافى مع حقوق الانسان، ويتماهى مع تشدد اليمين الأوروبي، وهو ممارسة فاشلة لأن من يريد أن يهاجر سيفعل ذلك بطريقة أو بأخرى".وأوضح أستاذ علم الاجتماع والعلوم السياسية د. مصطفى المريزق، أن "هناك 6 ملايين مهاجر نظامي يقيمون في أوروبا، ويمثّل الشباب منهم نسبة 15% تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما، ويحتفل المغاربة سنويا في 10 أغسطس/ آب باليوم الوطني للجالية المغربية بالخارج، للاحتفاء بالشباب المغاربة في الخارج"، مشيرا إلى أن "من يهاجرون يسعون لمتابعة الدراسة والتحصيل العلمي ولاكتساب من المهارات، كذلك هناك من يهاجر لأسباب ثقافية وفنية وفي إطار مبادرات دولية، وهناك من يختار الهجرة كحل من بين الحلول للترقي الاجتماعي، وللبحث عن فضاءات أفضل تضمن لهم المزيد من الحقوق والمكتسبات".واعتبر الخبير أن "المهاجرين أصبحوا قوة خلفية للتنمية في المغرب خلال الأعوام الأخيرة نظرا لتقدم القوانين والوضعية الحقوقية والاستقرار، وهم يمثلون طاقة حقيقية وقوة في مجالات العلوم والصناعات والابتكار والرياضة وغيرها من المجالات، ولهم ارتباط كبير بالمغرب ويقدمون اسهاماتهم ويمثلون ثروة حقيقية للبلاد".وأورد الخبير دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن "نحو 80% من المهاجرين المغاربة يستقرون في دول الاتحاد الأوروبي وتصل تحويلاتهم المصرفية إلى المغرب إلى ما يقرب من 11 مليار دولار، وهي قوة توفر للمغرب العملة الصعبة، فضلا عن إسهاماتهم في تحريك العجلة الاقتصادية المحلية وتنشيط السياحة، إلا أن المغرب لا ينظر لهم على أنهم مصدر اقتصادي فحسب بل عاملا أساسيا للتنمية الوطنية"، مؤكدا أن "المغرب يتعامل بحزم وفقا لتعهداته الدولبة وبكل ما يملكه من قوة من أجل مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, аудио