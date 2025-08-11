عربي
تحت شعار "لبنان.. لوحة لاتنتهي".. افتتاح المعرض الفني الـ17 في بيروت
تحت شعار "لبنان.. لوحة لاتنتهي".. افتتاح المعرض الفني الـ17 في بيروت

11:03 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 11:28 GMT 11.08.2025)
© Sputnik . Zahraa Al Amir"ألو، بيروت؟"... معرض فني انغماسي فريد من نوعه، لبنان
ألو، بيروت؟... معرض فني انغماسي فريد من نوعه، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبر
حصري
افتتح "منتدى الفن التشكيلي في لبنان" بالتعاون مع "المجلس الثقافي الإنمائي لمدينة بيروت" المعرض الفني الـ17، الذي حمل عنوان "لبنان... لوحة لا تنتهي"، برعاية وحضور محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.
أقيم حفل الافتتاح في متحف "بيت بيروت"، وسط حضور لافت من شخصيات ثقافية واجتماعية وإعلامية ونخبة من الفنانين التشكيليين ومحبي الفن.

ويأتي هذا المعرض ليؤكد على حيوية المشهد الفني في لبنان، وإصرار المبدعين على تقديم صورة مشرقة للبلاد من خلال أعمالهم، التي تنوعت بين مختلف المدارس والأساليب الفنية.

وأشاد الحاضرون بالمستوى الفني الرفيع للمعرض، الذي يجسد بالفعل شعاره، مقدمًا لبنان كلوحة غنية بالألوان والتفاصيل التي لا تنتهي.
يُذكر أن المعرض يستمر في استقبال زواره في "بيت بيروت"، الذي يُعتبر بحد ذاته رمزا لذاكرة المدينة وصمودها، ويُعدّ هذا الحدث الفني استكمالًا لمسيرة طويلة من الفن التشكيلي اللبناني، الذي لطالما كان رائدًا في العالم العربي.
تم بناء هذا المتحف تشيدا بتاريخ المدينة بعد انتهاء الحرب الأهلية، ويشتهر متحف بيت بأنه أول متحف يقام بتوثيق أحداث الحرب الأهلية بالتفصيل، حيث إنه أقام في منازل عائلات عانت من الحرب.
عند الذهاب إلى المتحف سيجد الزائر أنه يتكون من بناءين ولكل بناء يتكون من أربع طوابق متصلين ببعضهما من خلال أعمدة مزخرفة ومزينة، بينما من الخارج فإنه محاط بحديقة غناء شاسعة، يتوافر بداخلها العديد من الأشجار الضخمة المورقة ومجموعة من النباتات الفريدة والمتنوعة.
