وزير خارجية لبنان الأسبق: لقاء ألاسكا قد يكون مقدمة لتسويات أخرى ولتوزيع مناطق النفوذ عالميا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
وزير خارجية لبنان الأسبق: لقاء ألاسكا قد يكون مقدمة لتسويات أخرى ولتوزيع مناطق النفوذ عالميا
علّق وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، اليوم الأحد، على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، والذي سيتناول الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أنه "خطوة مهمة جدا سترسم مستقبل العلاقات ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل في مناطق أخرى من العالم".
وأوضح منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "مع بداية الحرب في أوكرانيا، راهنت أمريكا والدول الأوروبية على تحقيق النصر على روسيا عبر دعم أوكرانيا، وهو ما لم يحدث"، مشددًا على أن "موسكو متمسكة بموقفها الميداني انطلاقا من مصالح الأمن القومي والمجال الحيوي والسيادة الروسية، التي ترفض وجود دولة تهدد أمنها على مقربة منها".

وأضاف أنه "بعد الصمود الكبير والإنجازات التي حققتها القوات العسكرية الروسية، وجدت أمريكا والدول الأوروبية أنه لا مجال إلا بتسوية سلمية، وهو ما سيجري عبر اللقاء المرتقب في ألاسكا".

وأشار منصور إلى أن "هذه المسألة تمهّد مستقبلا لانفراجات على الصعيد العالمي، خاصة أن ترامب أخذ على عاتقه إيجاد حل في أوكرانيا، كانسحاب القوات الأوكرانية من دونيتسك، وتجميد خط الجبهة، وتوقيع اتفاق سلام شامل، واللافت أن ترامب أعلن أنه سيجبر كييف على تقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا، ما يعني أن زيلينسكي، الذي راهن على الغرب وظنّ أنهم سيمضون إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافه في الصراع مع روسيا، لم يحصل على ما كان يتوقعه".
ولفت وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور إلى أن "الاتفاق سيشمل تبادل أراضٍ لصالح الطرفين"، معتبرا أن "ما تحقق لروسيا على صعيد المفاوضات المرتقبة يعد إنجازا مهما، ورغم قسوة المناخ في ألاسكا، يبدو أن دفء أجواء المفاوضات سينعكس إيجابا على الواقع في أوكرانيا، بما يمهّد لسلام ينهي الصراع الدائر هناك".

وأضاف منصور أن "هذه الخطوة تحمل للعالم بشائر واقع جديد وأمل بمستقبل مختلف".

وتابع: "نحن أمام مرحلة جديدة، ونجاح مفاوضات ألاسكا قد يفتح الباب أمام اتفاقات بين العملاقين، روسيا وأمريكا، بشأن مناطق أخرى تشهد توترات أو حروبا واضطرابات، ما يجعل من هذا اللقاء تمهيدا لتسويات أوسع في مناطق أخرى، وربما تكون ألاسكا مقدمة لإعادة توزيع الاهتمامات والمصالح على الصعيد الدولي ومناطق النفوذ عالميا كما حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية في يالطا".
