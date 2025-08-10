https://sarabic.ae/20250810/وزير-خارجية-لبنان-الأسبق-لقاء-ألاسكا-قد-يكون-مقدمة-لتسويات-أخرى-ولتوزيع-مناطق-النفوذ-عالميا-1103566604.html
وزير خارجية لبنان الأسبق: لقاء ألاسكا قد يكون مقدمة لتسويات أخرى ولتوزيع مناطق النفوذ عالميا
سبوتنيك عربي
2025-08-10T10:37+0000
2025-08-10T10:37+0000
2025-08-10T10:38+0000
حصري
فلاديمير بوتين
ترامب
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101376/97/1013769754_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_36bcd706966f64e1bb6f1b3c979bc5de.jpg
وأوضح منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "مع بداية الحرب في أوكرانيا، راهنت أمريكا والدول الأوروبية على تحقيق النصر على روسيا عبر دعم أوكرانيا، وهو ما لم يحدث"، مشددًا على أن "موسكو متمسكة بموقفها الميداني انطلاقا من مصالح الأمن القومي والمجال الحيوي والسيادة الروسية، التي ترفض وجود دولة تهدد أمنها على مقربة منها". وأشار منصور إلى أن "هذه المسألة تمهّد مستقبلا لانفراجات على الصعيد العالمي، خاصة أن ترامب أخذ على عاتقه إيجاد حل في أوكرانيا، كانسحاب القوات الأوكرانية من دونيتسك، وتجميد خط الجبهة، وتوقيع اتفاق سلام شامل، واللافت أن ترامب أعلن أنه سيجبر كييف على تقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا، ما يعني أن زيلينسكي، الذي راهن على الغرب وظنّ أنهم سيمضون إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافه في الصراع مع روسيا، لم يحصل على ما كان يتوقعه". ولفت وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور إلى أن "الاتفاق سيشمل تبادل أراضٍ لصالح الطرفين"، معتبرا أن "ما تحقق لروسيا على صعيد المفاوضات المرتقبة يعد إنجازا مهما، ورغم قسوة المناخ في ألاسكا، يبدو أن دفء أجواء المفاوضات سينعكس إيجابا على الواقع في أوكرانيا، بما يمهّد لسلام ينهي الصراع الدائر هناك". وتابع: "نحن أمام مرحلة جديدة، ونجاح مفاوضات ألاسكا قد يفتح الباب أمام اتفاقات بين العملاقين، روسيا وأمريكا، بشأن مناطق أخرى تشهد توترات أو حروبا واضطرابات، ما يجعل من هذا اللقاء تمهيدا لتسويات أوسع في مناطق أخرى، وربما تكون ألاسكا مقدمة لإعادة توزيع الاهتمامات والمصالح على الصعيد الدولي ومناطق النفوذ عالميا كما حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية في يالطا".
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان
وزير خارجية لبنان الأسبق: لقاء ألاسكا قد يكون مقدمة لتسويات أخرى ولتوزيع مناطق النفوذ عالميا
10:37 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 10:38 GMT 10.08.2025)
حصري
علّق وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، اليوم الأحد، على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا، والذي سيتناول الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أنه "خطوة مهمة جدا سترسم مستقبل العلاقات ليس فقط بشأن أوكرانيا، بل في مناطق أخرى من العالم".
وأوضح منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "مع بداية الحرب في أوكرانيا، راهنت أمريكا والدول الأوروبية على تحقيق النصر على روسيا عبر دعم أوكرانيا، وهو ما لم يحدث"، مشددًا على أن "موسكو متمسكة بموقفها الميداني انطلاقا من مصالح الأمن القومي والمجال الحيوي والسيادة الروسية، التي ترفض وجود دولة تهدد أمنها على مقربة منها".
وأضاف أنه "بعد الصمود الكبير والإنجازات التي حققتها القوات العسكرية الروسية، وجدت أمريكا والدول الأوروبية أنه لا مجال إلا بتسوية سلمية، وهو ما سيجري عبر اللقاء المرتقب في ألاسكا".
وأشار منصور إلى أن "هذه المسألة تمهّد مستقبلا لانفراجات على الصعيد العالمي، خاصة أن ترامب أخذ على عاتقه إيجاد حل في أوكرانيا، كانسحاب القوات الأوكرانية من دونيتسك، وتجميد خط الجبهة، وتوقيع اتفاق سلام شامل، واللافت أن ترامب أعلن أنه سيجبر كييف على تقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا، ما يعني أن زيلينسكي، الذي راهن على الغرب وظنّ أنهم سيمضون إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافه في الصراع مع روسيا، لم يحصل على ما كان يتوقعه".
ولفت وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور إلى أن "الاتفاق سيشمل تبادل أراضٍ لصالح الطرفين"، معتبرا أن "ما تحقق لروسيا على صعيد المفاوضات المرتقبة يعد إنجازا مهما، ورغم قسوة المناخ في ألاسكا، يبدو أن دفء أجواء المفاوضات سينعكس إيجابا على الواقع في أوكرانيا، بما يمهّد لسلام ينهي الصراع الدائر هناك".
وأضاف منصور أن "هذه الخطوة تحمل للعالم بشائر واقع جديد وأمل بمستقبل مختلف".
وتابع: "نحن أمام مرحلة جديدة، ونجاح مفاوضات ألاسكا قد يفتح الباب أمام اتفاقات بين العملاقين، روسيا وأمريكا، بشأن مناطق أخرى تشهد توترات أو حروبا واضطرابات، ما يجعل من هذا اللقاء تمهيدا لتسويات أوسع في مناطق أخرى، وربما تكون ألاسكا مقدمة لإعادة توزيع الاهتمامات والمصالح على الصعيد الدولي ومناطق النفوذ عالميا كما حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية في يالطا".