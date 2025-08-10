https://sarabic.ae/20250810/وزير-خارجية-لبنان-الأسبق-لقاء-ألاسكا-قد-يكون-مقدمة-لتسويات-أخرى-ولتوزيع-مناطق-النفوذ-عالميا-1103566604.html

وزير خارجية لبنان الأسبق: لقاء ألاسكا قد يكون مقدمة لتسويات أخرى ولتوزيع مناطق النفوذ عالميا

وزير خارجية لبنان الأسبق: لقاء ألاسكا قد يكون مقدمة لتسويات أخرى ولتوزيع مناطق النفوذ عالميا

علّق وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور، اليوم الأحد، على اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا

وأوضح منصور، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنه "مع بداية الحرب في أوكرانيا، راهنت أمريكا والدول الأوروبية على تحقيق النصر على روسيا عبر دعم أوكرانيا، وهو ما لم يحدث"، مشددًا على أن "موسكو متمسكة بموقفها الميداني انطلاقا من مصالح الأمن القومي والمجال الحيوي والسيادة الروسية، التي ترفض وجود دولة تهدد أمنها على مقربة منها". وأشار منصور إلى أن "هذه المسألة تمهّد مستقبلا لانفراجات على الصعيد العالمي، خاصة أن ترامب أخذ على عاتقه إيجاد حل في أوكرانيا، كانسحاب القوات الأوكرانية من دونيتسك، وتجميد خط الجبهة، وتوقيع اتفاق سلام شامل، واللافت أن ترامب أعلن أنه سيجبر كييف على تقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا، ما يعني أن زيلينسكي، الذي راهن على الغرب وظنّ أنهم سيمضون إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافه في الصراع مع روسيا، لم يحصل على ما كان يتوقعه". ولفت وزير خارجية لبنان الأسبق عدنان منصور إلى أن "الاتفاق سيشمل تبادل أراضٍ لصالح الطرفين"، معتبرا أن "ما تحقق لروسيا على صعيد المفاوضات المرتقبة يعد إنجازا مهما، ورغم قسوة المناخ في ألاسكا، يبدو أن دفء أجواء المفاوضات سينعكس إيجابا على الواقع في أوكرانيا، بما يمهّد لسلام ينهي الصراع الدائر هناك". وتابع: "نحن أمام مرحلة جديدة، ونجاح مفاوضات ألاسكا قد يفتح الباب أمام اتفاقات بين العملاقين، روسيا وأمريكا، بشأن مناطق أخرى تشهد توترات أو حروبا واضطرابات، ما يجعل من هذا اللقاء تمهيدا لتسويات أوسع في مناطق أخرى، وربما تكون ألاسكا مقدمة لإعادة توزيع الاهتمامات والمصالح على الصعيد الدولي ومناطق النفوذ عالميا كما حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية في يالطا".

