دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر
دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر
تشهد بنغلاديش تصاعدا مقلقا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث أودى المرض بحياة 101 شخص وأصاب 24,183 آخرين منذ بداية 2025، مما يضع ضغطا هائلا على النظام الصحي
ومع تسجيل 19 وفاة منذ بداية أغسطس/آب الجاري، بعد 41 في يوليو/تموز و19 في يونيو/حزيران، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع خلال الشهر الجاري وربما الوصول إلى ذروته في سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية. يُعزى تفشي المرض إلى الظروف المناخية الملائمة لتكاثر البعوض الناقل للفيروس، حيث أسهمت الأمطار المتقطعة والطقس الدافئ الرطب في خلق بيئة مثالية لانتشار البعوض.ويحث المسؤولون الصحيون السكان على استخدام الناموسيات، والمواد الطاردة للبعوض، والتخلص من المياه الراكدة للحد من انتشار المرض.وينتقل مرض حمى الضنك، المعروف أيضا بـ"حمى كسر العظام"، عبر لدغات البعوض، وهو شائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.وشهدت بنغلاديش، في عام 2023، أسوأ تفش لحمى الضنك في تاريخها، حيث سجلت 1,705 وفيات وأكثر من 321 ألف إصابة. ومع استمرار ارتفاع الحالات، يخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو المأساوي إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.وينتقل فيروس حمى الضنك عبر بعوضتي "الإيديس إيجبتي" و"الإيديس ألبوبيكتوس"، اللتان تتكاثران في المياه الراكدة. بعد إصابة شخص بالفيروس، تنقله البعوضة إلى أشخاص آخرين عبر اللدغات. وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف جهود مكافحة البعوض لتجنب كارثة صحية.
دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر
تشهد بنغلاديش تصاعدا مقلقا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث أودى المرض بحياة 101 شخص وأصاب 24,183 آخرين منذ بداية 2025، مما يضع ضغطا هائلا على النظام الصحي المنهك بالفعل في البلاد.
ومع تسجيل 19 وفاة منذ بداية أغسطس/آب الجاري، بعد 41 في يوليو/تموز و19 في يونيو/حزيران، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع خلال الشهر الجاري وربما الوصول إلى ذروته في سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية.
يُعزى تفشي المرض إلى الظروف المناخية الملائمة لتكاثر البعوض الناقل للفيروس، حيث أسهمت الأمطار المتقطعة والطقس الدافئ الرطب في خلق بيئة مثالية لانتشار البعوض
.
ويحث المسؤولون الصحيون السكان على استخدام الناموسيات، والمواد الطاردة للبعوض، والتخلص من المياه الراكدة للحد من انتشار المرض.
وينتقل مرض حمى الضنك، المعروف أيضا بـ"حمى كسر العظام"، عبر لدغات البعوض، وهو شائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
تتراوح أعراضه بين الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات، وقد تتطور إلى الحمى النزفية الخطيرة التي تسبب نزيفا حادا أو انخفاضا مفاجئا في ضغط الدم.
وشهدت بنغلاديش، في عام 2023، أسوأ تفش لحمى الضنك
في تاريخها، حيث سجلت 1,705 وفيات وأكثر من 321 ألف إصابة. ومع استمرار ارتفاع الحالات، يخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو المأساوي إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.
وينتقل فيروس حمى الضنك عبر بعوضتي "الإيديس إيجبتي" و"الإيديس ألبوبيكتوس"، اللتان تتكاثران في المياه الراكدة. بعد إصابة شخص بالفيروس، تنقله البعوضة إلى أشخاص آخرين عبر اللدغات.
واللافت أن الإصابة بأحد الأنواع الأربعة للفيروس تمنح مناعة ضد ذلك النوع فقط، مما يعني أن الفرد قد يصاب مرات أخرى بالأنواع الأخرى، مع مخاطر متزايدة للحالات الشديدة في الإصابات المتكررة.
وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف جهود مكافحة البعوض لتجنب كارثة صحية.