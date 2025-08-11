دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250811/دولة-آسيوية-تواجه-تفشي-حمى-الضنك-نحو-100-وفاة-وتحذيرات-من-مواجهة-ذروة-المرض-في-سبتمبر-1103617627.html
دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر
دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر
سبوتنيك عربي
تشهد بنغلاديش تصاعدا مقلقا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث أودى المرض بحياة 101 شخص وأصاب 24,183 آخرين منذ بداية 2025، مما يضع ضغطا هائلا على النظام الصحي... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T18:34+0000
2025-08-11T18:34+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/16/1079293461_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_2720f81178083af1885705ec7a83ddbb.png
ومع تسجيل 19 وفاة منذ بداية أغسطس/آب الجاري، بعد 41 في يوليو/تموز و19 في يونيو/حزيران، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع خلال الشهر الجاري وربما الوصول إلى ذروته في سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية. يُعزى تفشي المرض إلى الظروف المناخية الملائمة لتكاثر البعوض الناقل للفيروس، حيث أسهمت الأمطار المتقطعة والطقس الدافئ الرطب في خلق بيئة مثالية لانتشار البعوض.ويحث المسؤولون الصحيون السكان على استخدام الناموسيات، والمواد الطاردة للبعوض، والتخلص من المياه الراكدة للحد من انتشار المرض.وينتقل مرض حمى الضنك، المعروف أيضا بـ"حمى كسر العظام"، عبر لدغات البعوض، وهو شائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.وشهدت بنغلاديش، في عام 2023، أسوأ تفش لحمى الضنك في تاريخها، حيث سجلت 1,705 وفيات وأكثر من 321 ألف إصابة. ومع استمرار ارتفاع الحالات، يخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو المأساوي إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.وينتقل فيروس حمى الضنك عبر بعوضتي "الإيديس إيجبتي" و"الإيديس ألبوبيكتوس"، اللتان تتكاثران في المياه الراكدة. بعد إصابة شخص بالفيروس، تنقله البعوضة إلى أشخاص آخرين عبر اللدغات. وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف جهود مكافحة البعوض لتجنب كارثة صحية.
https://sarabic.ae/20250527/السلطات-الفرنسية-تخشى-تفشي-وباء-حمى-الضنك-1100999173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/16/1079293461_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_0ae3b70b691ab3f5a15f25ec0b2988cb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار العالم الآن

دولة آسيوية تواجه تفشي حمى الضنك.. نحو 100 وفاة وتحذيرات من مواجهة ذروة المرض في سبتمبر

18:34 GMT 11.08.2025
© Sputnikمن بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تشهد بنغلاديش تصاعدا مقلقا في حالات الإصابة بحمى الضنك، حيث أودى المرض بحياة 101 شخص وأصاب 24,183 آخرين منذ بداية 2025، مما يضع ضغطا هائلا على النظام الصحي المنهك بالفعل في البلاد.
ومع تسجيل 19 وفاة منذ بداية أغسطس/آب الجاري، بعد 41 في يوليو/تموز و19 في يونيو/حزيران، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع خلال الشهر الجاري وربما الوصول إلى ذروته في سبتمبر، وفقا لوسائل إعلام غربية.
يُعزى تفشي المرض إلى الظروف المناخية الملائمة لتكاثر البعوض الناقل للفيروس، حيث أسهمت الأمطار المتقطعة والطقس الدافئ الرطب في خلق بيئة مثالية لانتشار البعوض.
ويحث المسؤولون الصحيون السكان على استخدام الناموسيات، والمواد الطاردة للبعوض، والتخلص من المياه الراكدة للحد من انتشار المرض.
فيضانات فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
السلطات الفرنسية تخشى تفشي وباء حمى الضنك
27 مايو, 01:40 GMT
وينتقل مرض حمى الضنك، المعروف أيضا بـ"حمى كسر العظام"، عبر لدغات البعوض، وهو شائع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.
تتراوح أعراضه بين الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات، وقد تتطور إلى الحمى النزفية الخطيرة التي تسبب نزيفا حادا أو انخفاضا مفاجئا في ضغط الدم.
وشهدت بنغلاديش، في عام 2023، أسوأ تفش لحمى الضنك في تاريخها، حيث سجلت 1,705 وفيات وأكثر من 321 ألف إصابة. ومع استمرار ارتفاع الحالات، يخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو المأساوي إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.
وينتقل فيروس حمى الضنك عبر بعوضتي "الإيديس إيجبتي" و"الإيديس ألبوبيكتوس"، اللتان تتكاثران في المياه الراكدة. بعد إصابة شخص بالفيروس، تنقله البعوضة إلى أشخاص آخرين عبر اللدغات.
واللافت أن الإصابة بأحد الأنواع الأربعة للفيروس تمنح مناعة ضد ذلك النوع فقط، مما يعني أن الفرد قد يصاب مرات أخرى بالأنواع الأخرى، مع مخاطر متزايدة للحالات الشديدة في الإصابات المتكررة.
وتدعو السلطات الصحية إلى تعزيز الوعي العام وتكثيف جهود مكافحة البعوض لتجنب كارثة صحية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала