شويغو: روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250811/شويغو-روسيا-ستحترم-خيار-الشعب-المولدافي-في-الانتخابات-البرلمانية-المرتقبة-1103586581.html
شويغو: روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة
شويغو: روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T02:17+0000
2025-08-11T02:17+0000
أخبار روسيا اليوم
مجلس الأمن القومي الروسي
روسيا
مولدوفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكتب شويغو في مقالة "سبوتنيك"، بعنوان: "مولدافيا عند مفترق طرق"، "روسيا ستقبل أي خيار للشعب المولدافي، ولكن (هذا الخيار) يجب أن يكون تعبيرا حقيقيا وصادقا عن الإرادة، لا تزويرا على غرار أساليب الديكتاتور النيكاراغوي سوموزا، والذي ينسب إليه عبارة "فزتم بالانتخابات، وفزت بالعد".وتسائل شويغو ، قائلا "هل سيتمكن الصفر من تنفيذ سيناريوهم، أم سيختار مواطنو مولدافيا النمو الاقتصادي والحياد والتنمية السلمية لدولتهم المستقلة، لافتا إلى أن نتائج التصويت في سبتمبر ستظهر ذلك ".وفي أيلول/سبتمبر المقبل ستشهد مولدافيا انتخابات برلمانية عامة، وكانت هذه الجمهورية قد شهدت في نوفمبر من العام الماضي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فازت فيها مايا ساندو.ساندو التي تحمل الجنسية الرومانية وتروج بحماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتهم المعارضة الوطنية بين الحين والآخر بالولاء لروسيا.وعلى هذه الموجة تم حظر عدد من الأحزاب، واعتقال العشرات من الناشطين، وتعليق 15 قناة تلفزيونية دون محاكمة، وإغلاق أكثر من 50 وسيلة إعلامية كانت تمنح المعارضة الكلمة.
https://sarabic.ae/20250811/شويغو-حكم-حزب-العمل-والتضامن-في-مولدوفا-يعمق-الانقسام-في-المجتمع-1103586248.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21566efa9694546727f938b6a04b2cc7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار روسيا اليوم, مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, مولدوفا
أخبار روسيا اليوم, مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, مولدوفا

شويغو: روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة

02:17 GMT 11.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورأمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو
أمين مجلس الأمن الروسي ، سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/ أيلول القادم، شرط أن يكون هذا الخيار تعبيرا حقيقيا وأصيلا عن الإرادة، وليس تزويرا على غرار الديكتاتور السابق في نيكاراغوا، سوموزا صاحب عبارة " فزتم بالانتخابات، وفزت بالعد".
موسكو –سبوتنيك. وكتب شويغو في مقالة "سبوتنيك"، بعنوان: "مولدافيا عند مفترق طرق"، "روسيا ستقبل أي خيار للشعب المولدافي، ولكن (هذا الخيار) يجب أن يكون تعبيرا حقيقيا وصادقا عن الإرادة، لا تزويرا على غرار أساليب الديكتاتور النيكاراغوي سوموزا، والذي ينسب إليه عبارة "فزتم بالانتخابات، وفزت بالعد".
وتسائل شويغو ، قائلا "هل سيتمكن الصفر من تنفيذ سيناريوهم، أم سيختار مواطنو مولدافيا النمو الاقتصادي والحياد والتنمية السلمية لدولتهم المستقلة، لافتا إلى أن نتائج التصويت في سبتمبر ستظهر ذلك ".
وفي أيلول/سبتمبر المقبل ستشهد مولدافيا انتخابات برلمانية عامة، وكانت هذه الجمهورية قد شهدت في نوفمبر من العام الماضي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فازت فيها مايا ساندو.
سيرغي شويغو خلال اجتماع غير رسمي للممثلين الساميين لدول مجموعة البريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
شويغو: حكم حزب العمل والتضامن في مولدوفا يعمق الانقسام في المجتمع
00:03 GMT
ساندو التي تحمل الجنسية الرومانية وتروج بحماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتهم المعارضة الوطنية بين الحين والآخر بالولاء لروسيا.
وعلى هذه الموجة تم حظر عدد من الأحزاب، واعتقال العشرات من الناشطين، وتعليق 15 قناة تلفزيونية دون محاكمة، وإغلاق أكثر من 50 وسيلة إعلامية كانت تمنح المعارضة الكلمة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала