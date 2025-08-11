https://sarabic.ae/20250811/شويغو-روسيا-ستحترم-خيار-الشعب-المولدافي-في-الانتخابات-البرلمانية-المرتقبة-1103586581.html

شويغو: روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة

شويغو: روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة

سبوتنيك عربي

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، بأن روسيا ستحترم خيار الشعب المولدافي في الانتخابات البرلمانية المرتقبة المقرر إجراؤها في 28 سبتمبر/... 11.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-11T02:17+0000

2025-08-11T02:17+0000

2025-08-11T02:17+0000

أخبار روسيا اليوم

مجلس الأمن القومي الروسي

روسيا

مولدوفا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1919f03c69563393ebc349bf37cb8878.jpg

موسكو –سبوتنيك. وكتب شويغو في مقالة "سبوتنيك"، بعنوان: "مولدافيا عند مفترق طرق"، "روسيا ستقبل أي خيار للشعب المولدافي، ولكن (هذا الخيار) يجب أن يكون تعبيرا حقيقيا وصادقا عن الإرادة، لا تزويرا على غرار أساليب الديكتاتور النيكاراغوي سوموزا، والذي ينسب إليه عبارة "فزتم بالانتخابات، وفزت بالعد".وتسائل شويغو ، قائلا "هل سيتمكن الصفر من تنفيذ سيناريوهم، أم سيختار مواطنو مولدافيا النمو الاقتصادي والحياد والتنمية السلمية لدولتهم المستقلة، لافتا إلى أن نتائج التصويت في سبتمبر ستظهر ذلك ".وفي أيلول/سبتمبر المقبل ستشهد مولدافيا انتخابات برلمانية عامة، وكانت هذه الجمهورية قد شهدت في نوفمبر من العام الماضي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فازت فيها مايا ساندو.ساندو التي تحمل الجنسية الرومانية وتروج بحماس للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تتهم المعارضة الوطنية بين الحين والآخر بالولاء لروسيا.وعلى هذه الموجة تم حظر عدد من الأحزاب، واعتقال العشرات من الناشطين، وتعليق 15 قناة تلفزيونية دون محاكمة، وإغلاق أكثر من 50 وسيلة إعلامية كانت تمنح المعارضة الكلمة.

https://sarabic.ae/20250811/شويغو-حكم-حزب-العمل-والتضامن-في-مولدوفا-يعمق-الانقسام-في-المجتمع-1103586248.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, مجلس الأمن القومي الروسي, روسيا, مولدوفا