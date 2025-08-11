ميرتس يدافع عن وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل رغم الانتقادات داخل حزبه

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار محاولات إبرام اتفاق لوقف الحرب على غزة، مظاهرات حاشدة في تل أبيب، وألمانيا تعلق صادرات أسلحة لإسرائيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
ميرتس يدافع عن وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل رغم الانتقادات داخل حزبه
سبوتنيك عربي
دافع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس الأحد، عن قراره وقف تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات من كوادر داخل حزبه "الاتحاد الديمقراطي...
ميرتس يدافع عن وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل رغم الانتقادات داخل حزبه

دافع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أمس الأحد، عن قراره وقف تسليم شحنات أسلحة لإسرائيل، في ظل تزايد الانتقادات من كوادر داخل حزبه "الاتحاد الديمقراطي المسيحي".
وقال ميرتس، في تصريح للتلفزيون الألماني الرسمي، إن "ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل منذ 80 عاما، ولن يتغير شيء من ذلك"، مؤكدا استمرار بلاده في دعم إسرائيل للدفاع عن نفسها.
وكان المستشار قد أعلن، الجمعة الماضي، وقف صادرات المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة، رداً على خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، وهو ما أثار اعتراضات داخل الحزب، بما في ذلك منظمته الشبابية التي اعتبرت القرار مخالفاً للمبادئ الأساسية للحزب وألمانيا.
وأشار ميرتس إلى أنه طمأن الرئيس الإسرائيلي بأن الصداقة التقليدية بين البلدين باقية، رغم الخلاف حول العملية العسكرية في غزة، مؤكدا أن "الخلاف يمكن للصداقة أن تتحمله".
وتأتي هذه الخطوة في وقت كانت فيه إسرائيل تتمتع بدعم سياسي واسع في ألمانيا، الدولة التي ما زالت تسعى للتكفير عن جرائم النظام النازي بحق اليهود. وعلى عكس فرنسا وبريطانيا وكندا، لا تخطط برلين للاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن ذلك ينبغي أن يكون نتيجة مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتبنى ميرتس في الأشهر الأخيرة موقفا أكثر تشددا تجاه إسرائيل، مع تزايد التحذيرات الأممية من خطر المجاعة في قطاع غزة، مؤكدا أن تضامن ألمانيا لا يعني الموافقة على كل قرارات الحكومة الإسرائيلية أو دعمها عسكريا دون تحفظ.
