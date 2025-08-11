عربي
والد إيلون ماسك يخبر لافروف عن الانطباع الخاطئ السائد عن روسيا في الولايات المتحدة
والد إيلون ماسك يخبر لافروف عن الانطباع الخاطئ السائد عن روسيا في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح إيرول ماسك، والد رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما، أبلغه أن لدى الغرب انطباعا خاطئا... 11.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-11T01:00+0000
2025-08-11T01:25+0000
إيلون ماسك
سيرغي لافروف
روسيا
روسوفوبيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/09/1101487766_0:0:3064:1723_1920x0_80_0_0_dacf5a666ae74007ae498139ccc576d0.jpg
واشنطن – سبوتنيك. في يونيو، حضر إيرول ماسك منتدى في موسكو، حيث وصف روسيا بأنها من أفضل دول العالم.وقال إيرول ماسك، "التقيت بوزير الخارجية هناك [في روسيا]، وقلت له: كما تعلم، من الجنون أن يكون لدى الناس هذا الانطباع الخاطئ عن روسيا".وأشار إلى أن الكثير من الانطباعات الخاطئة السائدة عن روسيا في الولايات المتحدة ناتجة عن تغطية إعلامية مشوهة.وقال إيرول ماسك: "لذلك يتم تقديم قصة كاذبة للناس، وعليك أن تفعل شيئا حيال ذلك، كما تعلمون، يتم تضليل الناس بسهولة، وهذا هو الأمر".كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اقترحت الشهر الماضي، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة (روسيا - أرض الفرص): "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعا خلال السنوات القليلة الماضية بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".وأضافت: "تحت بيارق الروسوفوبيا، يتم توريد الأسلحة لنظام كييف الإرهابي.. وتحت رايات الروسوفوبيا، يقتل الأطفال من جنسيات مختلفة".
والد إيلون ماسك يخبر لافروف عن الانطباع الخاطئ السائد عن روسيا في الولايات المتحدة

01:00 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 01:25 GMT 11.08.2025)
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورإيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
إيرول ماسك، والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح إيرول ماسك، والد رائد الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، لوكالة "سبوتنيك"، بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما، أبلغه أن لدى الغرب انطباعا خاطئا عن روسيا، وأنه يجب اتخاذ إجراء حيال ذلك.
واشنطن – سبوتنيك. في يونيو، حضر إيرول ماسك منتدى في موسكو، حيث وصف روسيا بأنها من أفضل دول العالم.
وقال إيرول ماسك، "التقيت بوزير الخارجية هناك [في روسيا]، وقلت له: كما تعلم، من الجنون أن يكون لدى الناس هذا الانطباع الخاطئ عن روسيا".
وأشار إلى أن الكثير من الانطباعات الخاطئة السائدة عن روسيا في الولايات المتحدة ناتجة عن تغطية إعلامية مشوهة.
وقال إيرول ماسك: "لذلك يتم تقديم قصة كاذبة للناس، وعليك أن تفعل شيئا حيال ذلك، كما تعلمون، يتم تضليل الناس بسهولة، وهذا هو الأمر".
كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اقترحت الشهر الماضي، إعلان يوم عالمي لمكافحة الـ"روسوفوبيا" (رهاب روسيا)، موضحة أن الدعاية التي أطلقها الغرب في هذا الشأن أدت للعديد من المآسي.
الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
زاخاروفا تدعو إلى إعلان يوم عالمي لمكافحة "رهاب روسيا"
26 يوليو, 13:37 GMT
وقالت زاخاروفا، خلال تصريحات في ورشة عمل لمنظمة (روسيا - أرض الفرص): "أعتقد أنني أصبحت أكثر اقتناعا خلال السنوات القليلة الماضية بأنه ينبغي أن يكون هناك بالفعل يوم عالمي لمكافحة الروسوفوبيا".
وأردفت أن "رهاب روسيا" والدعاية التي يطلقها الغرب في هذا الشأن "أدت إلى العديد من المآسي".
وأضافت: "تحت بيارق الروسوفوبيا، يتم توريد الأسلحة لنظام كييف الإرهابي.. وتحت رايات الروسوفوبيا، يقتل الأطفال من جنسيات مختلفة".
