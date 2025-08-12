https://sarabic.ae/20250812/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-25-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1103622595.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 25 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:50 بتوقيت موسكو يوم 11 أغسطس(آب الجاري) إلى الساعة 03:40 بتوقيت موسكو يوم 12 أغسطس (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ستافروبول.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة الماضية، 25 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:50 بتوقيت موسكو يوم 11 أغسطس(آب الجاري) إلى الساعة 03:40 بتوقيت موسكو يوم 12 أغسطس (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ستافروبول.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.