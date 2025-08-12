عربي
تركيا تعلن السيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق في البلاد

11:05 GMT 12.08.2025
أعلنت السلطات التركية إحراز تقدم كبير في مواجهة موجة حرائق الغابات، التي اندلعت في أنحاء متفرقة من البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع شديد لدرجات الحرارة.
وقال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على حرائق في تشاناق قلعة وأدرنة ومناطق أخرى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.
أهالي و حيوانات المناطق المتضررة من حرائق الغابات في تركيا، 2 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
أردوغان: تركيا تواجه حرائق الغابات بأكثر من 130 طائرة
27 يوليو, 18:34 GMT
وأمس الاثنين، قال يوماقلي إن "السلطات سيطرة على 45 حريق غابات من أصل 55 اندلعت في عموم البلاد، خلال الفترة الماضيةط.

وتشهد تركيا، منذ أسابيع، حرائق غابات في ولايات مختلفة، تزامنا مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حسب تصريحات المسؤول التركي، الذي أوضح أنه تم إصدار تحذيرات مما وصفه بـ"أسبوع شديد الخطورة"، من حيث حرائق الغابات.

ولفت الوزير التركي إلى أن "خطر الحرائق لا يزال قائما، خلال الأيام المقبلة"، داعيًا إلى "تجنب أي سلوك قد يؤدي إلى اندلاع حرائق جديدة".
