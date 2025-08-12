تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/زيلينسكي-يخفف-من--حدة-موقفه-بشأن-التنازل-عن-أراض-قبيل-قمة-روسيا-1103622077.html
تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا
تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن فلاديمير زيلينسكي خفف من حدة موقفه إزاء قضية الأراضي قبل القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، وقد يبدي... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T02:30+0000
2025-08-12T02:53+0000
زيلينسكي
روسيا
فلاديمير بوتين
قمة بوتين ترامب
لقاء ترامب وبوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي، لم تكشف هويته، أن الخطة يمكن أن تنطبق فقط على المواقع التي "يسيطر عليها الجيش الروسي" حاليا.وتطرقت الصحيفة إلى احتمال تجميد القتال عند خطوط التماس الحالية، مع بقاء روسيا في سيطرة فعلية على المناطق التي انضمت لها في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.وأشارت إلى أن مسؤولين أوروبيين يرون أن زيلينسكي قادر على التأثير في شريحة متزايدة من الناخبين الأوكرانيين، الذين قد يقبلون بتنازلات إقليمية لصالح روسيا كـ "ثمن" لإنهاء النزاع.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس.وكشف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي في الكرملين، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.بوتين صرح الخميس بأن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى شروط "لا تزال بعيدة عن التحقق".من جانبه، أكد زيلينسكي تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة، أنه لن يقدم أي تنازلات إقليمية.
https://sarabic.ae/20250812/نائب-حاكم-القواعد-العسكرية-في-ألاسكا-قد-تكون-المكان-الأمثل-للقاء-بين-بوتين-وترامب-1103621410.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
زيلينسكي, روسيا, فلاديمير بوتين, قمة بوتين ترامب, لقاء ترامب وبوتين
زيلينسكي, روسيا, فلاديمير بوتين, قمة بوتين ترامب, لقاء ترامب وبوتين

تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا

02:30 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 02:53 GMT 12.08.2025)
© AP Photo / Matthias Schraderفلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا
فلاديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق بايريشر هوف في ميونيخ بألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
تابعنا عبر
ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن فلاديمير زيلينسكي خفف من حدة موقفه إزاء قضية الأراضي قبل القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، وقد يبدي استعدادا للموافقة على التنازل عن أراض تسيطر عليها روسيا بالفعل، في إطار خطة أوروبية لإنهاء القتال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي، لم تكشف هويته، أن الخطة يمكن أن تنطبق فقط على المواقع التي "يسيطر عليها الجيش الروسي" حاليا.
وأضافت أن كييف، رغم إبداء استعداد للتنازل عن بعض الأراضي، لن توافق على تسوية سلمية إلا إذا تضمنت ضمانات أمنية موثوقة على شكل إمدادات بالسلاح ومسارا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتطرقت الصحيفة إلى احتمال تجميد القتال عند خطوط التماس الحالية، مع بقاء روسيا في سيطرة فعلية على المناطق التي انضمت لها في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.
وأشارت إلى أن مسؤولين أوروبيين يرون أن زيلينسكي قادر على التأثير في شريحة متزايدة من الناخبين الأوكرانيين، الذين قد يقبلون بتنازلات إقليمية لصالح روسيا كـ "ثمن" لإنهاء النزاع.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
نائب حاكم: القواعد العسكرية في ألاسكا قد تكون المكان الأمثل للقاء بين بوتين وترامب
01:38 GMT
وكشف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي في الكرملين، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.
بوتين صرح الخميس بأن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى شروط "لا تزال بعيدة عن التحقق".
من جانبه، أكد زيلينسكي تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة، أنه لن يقدم أي تنازلات إقليمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала