https://sarabic.ae/20250812/زيلينسكي-يخفف-من--حدة-موقفه-بشأن-التنازل-عن-أراض-قبيل-قمة-روسيا-1103622077.html
سبوتنيك عربي
2025-08-12T02:30+0000
2025-08-12T02:30+0000
2025-08-12T02:53+0000
زيلينسكي
روسيا
فلاديمير بوتين
قمة بوتين ترامب
لقاء ترامب وبوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي، لم تكشف هويته، أن الخطة يمكن أن تنطبق فقط على المواقع التي "يسيطر عليها الجيش الروسي" حاليا.وتطرقت الصحيفة إلى احتمال تجميد القتال عند خطوط التماس الحالية، مع بقاء روسيا في سيطرة فعلية على المناطق التي انضمت لها في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.وأشارت إلى أن مسؤولين أوروبيين يرون أن زيلينسكي قادر على التأثير في شريحة متزايدة من الناخبين الأوكرانيين، الذين قد يقبلون بتنازلات إقليمية لصالح روسيا كـ "ثمن" لإنهاء النزاع.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس.وكشف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي في الكرملين، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.بوتين صرح الخميس بأن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى شروط "لا تزال بعيدة عن التحقق".من جانبه، أكد زيلينسكي تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة، أنه لن يقدم أي تنازلات إقليمية.
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18b5328b689cb2bb73b92c1011392cc2.jpg
تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا
02:30 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 02:53 GMT 12.08.2025)
ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن فلاديمير زيلينسكي خفف من حدة موقفه إزاء قضية الأراضي قبل القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، وقد يبدي استعدادا للموافقة على التنازل عن أراض تسيطر عليها روسيا بالفعل، في إطار خطة أوروبية لإنهاء القتال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي، لم تكشف هويته، أن الخطة يمكن أن تنطبق فقط على المواقع التي "يسيطر عليها الجيش الروسي
" حاليا.
وأضافت أن كييف، رغم إبداء استعداد للتنازل عن بعض الأراضي، لن توافق على تسوية سلمية إلا إذا تضمنت ضمانات أمنية موثوقة على شكل إمدادات بالسلاح ومسارا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتطرقت الصحيفة إلى احتمال تجميد القتال عند خطوط التماس الحالية، مع بقاء روسيا في سيطرة فعلية على المناطق التي انضمت لها في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.
وأشارت إلى أن مسؤولين أوروبيين يرون أن زيلينسكي قادر على التأثير في شريحة متزايدة من الناخبين الأوكرانيين، الذين قد يقبلون بتنازلات إقليمية لصالح روسيا كـ "ثمن" لإنهاء النزاع.
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس.
وكشف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي في الكرملين، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.
بوتين صرح الخميس بأن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى شروط "لا تزال بعيدة عن التحقق".
من جانبه، أكد زيلينسكي تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة، أنه لن يقدم أي تنازلات إقليمية.