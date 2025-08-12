https://sarabic.ae/20250812/زيلينسكي-يخفف-من--حدة-موقفه-بشأن-التنازل-عن-أراض-قبيل-قمة-روسيا-1103622077.html

تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا

تقارير: زيلينسكي يخفف من حدة موقفه بشأن التنازل عن أراض قبيل قمة روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية، أن فلاديمير زيلينسكي خفف من حدة موقفه إزاء قضية الأراضي قبل القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا، وقد يبدي... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T02:30+0000

2025-08-12T02:30+0000

2025-08-12T02:53+0000

زيلينسكي

روسيا

فلاديمير بوتين

قمة بوتين ترامب

لقاء ترامب وبوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/10/1097820834_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_2478b18f250dea43035bb13bf5c2b44f.jpg

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي، لم تكشف هويته، أن الخطة يمكن أن تنطبق فقط على المواقع التي "يسيطر عليها الجيش الروسي" حاليا.وتطرقت الصحيفة إلى احتمال تجميد القتال عند خطوط التماس الحالية، مع بقاء روسيا في سيطرة فعلية على المناطق التي انضمت لها في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.وأشارت إلى أن مسؤولين أوروبيين يرون أن زيلينسكي قادر على التأثير في شريحة متزايدة من الناخبين الأوكرانيين، الذين قد يقبلون بتنازلات إقليمية لصالح روسيا كـ "ثمن" لإنهاء النزاع.وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا يوم 15 أغسطس.وكشف مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، طرح خلال زيارته لموسكو خيار عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي في الكرملين، لكن موسكو لم تعلق، مفضلة التركيز على التحضير للقمة الثنائية.بوتين صرح الخميس بأن لقاءه مع زيلينسكي "ممكن"، لكنه شدد على أن مثل هذه المفاوضات تحتاج إلى شروط "لا تزال بعيدة عن التحقق".من جانبه، أكد زيلينسكي تعليقا على القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة، أنه لن يقدم أي تنازلات إقليمية.

https://sarabic.ae/20250812/نائب-حاكم-القواعد-العسكرية-في-ألاسكا-قد-تكون-المكان-الأمثل-للقاء-بين-بوتين-وترامب-1103621410.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

زيلينسكي, روسيا, فلاديمير بوتين, قمة بوتين ترامب, لقاء ترامب وبوتين