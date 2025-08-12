https://sarabic.ae/20250812/عالم-روسي-يفك-شيفرة-فيرومون-فراشة-قاتلة-الخيزران-1103628928.html
عالم روسي يفك شيفرة "فيرومون" فراشة "قاتلة الخيزران"
عالم روسي يفك شيفرة "فيرومون" فراشة "قاتلة الخيزران"
نجح عالم روسي من جامعة القرم الفيدرالية الروسية، في فك شفرة تركيبة "فيرومون" فراشة "قاتلة الخيزران"، وهي آفة تهدد مزارع الخيزران حول العالم.
2025-08-12T09:49+0000
2025-08-12T09:49+0000
2025-08-12T09:49+0000
وأفاد المكتب الصحفي لجامعة القرم الفيدرالية، أنه "نتحدث هنا عن فراشة من فصيلة Zygaenidae. في البداية، وُجدت هذه الحشرة في آسيا فقط، ثم انتقلت إلى جزر المحيط الهادئ ونيوزيلندا، ونُقلت في الآونة الأخيرة عن طريق الخطأ إلى أوروبا، حيث شكّلت مجموعة مستقرة".
وأفاد المكتب الصحفي لجامعة القرم الفيدرالية، أنه "نتحدث هنا عن فراشة من فصيلة Zygaenidae. في البداية، وُجدت هذه الحشرة في آسيا فقط، ثم انتقلت إلى جزر المحيط الهادئ ونيوزيلندا، ونُقلت في الآونة الأخيرة عن طريق الخطأ إلى أوروبا، حيث شكّلت مجموعة مستقرة".
الجدير بالذكر، أنه لا يعد الخيزران، المعرض لهجوم هذه الآفة، نباتا للزينة فحسب، بل يستخدم أيضًا على نطاق واسع في صناعة الأثاث والألياف النسيجية، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والأدوية.
واكتشف رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة القرم الفيدرالية، البروفيسور كونستانتين إيفيتوف، بنية جزيء الـ"فيرومون" الجنسي الأنثوي لهذه المجموعة من الحشرات.
يذكر أن الـ"فيرومونات" الجنسية للحشرات هي مواد نشطة بيولوجيا تُفرز لجذب أفراد من الجنس الآخر من نوعها.
وقال إيفيتوف: "سيمكّننا هذا الاكتشاف من تطوير أساليب صديقة للبيئة لحماية الخيزران وتقليل اعتماد المناطق على المعالجات الكيميائية"، مشيرًا إلى أنه "وفقا لبعض التوقعات، قد تظهر هذه الآفة في جمهورية القرم والقوقاز ومناطق أخرى ينمو فيها الخيزران، خلال السنوات المقبلة".
وأكد كونستانتين إيفيتوف: "يتكون الجزيء من كحول متفرع وحمض دهني متعدد غير مشبع يحتوي على 18 ذرة كربون. والآن، يمكن تصنيع فيرومون خنفساء مارتن المُرقّطة صناعيًا، ما سيتيح لنا مكافحة هذا النوع من الآفات بطرق آمنة على صحة الإنسان"، مُضيفًا أن "الأساليب البيولوجية للحماية هي السبيل إلى زراعة صديقة للبيئة".