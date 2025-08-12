https://sarabic.ae/20250812/عالم-روسي-يفك-شيفرة-فيرومون-فراشة-قاتلة-الخيزران-1103628928.html

عالم روسي يفك شيفرة "فيرومون" فراشة "قاتلة الخيزران"

عالم روسي يفك شيفرة "فيرومون" فراشة "قاتلة الخيزران"

سبوتنيك عربي

نجح عالم روسي من جامعة القرم الفيدرالية الروسية، في فك شفرة تركيبة "فيرومون" فراشة "قاتلة الخيزران"، وهي آفة تهدد مزارع الخيزران حول العالم. 12.08.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

علوم

روسيا

وأفاد المكتب الصحفي لجامعة القرم الفيدرالية، أنه "نتحدث هنا عن فراشة من فصيلة Zygaenidae. في البداية، وُجدت هذه الحشرة في آسيا فقط، ثم انتقلت إلى جزر المحيط الهادئ ونيوزيلندا، ونُقلت في الآونة الأخيرة عن طريق الخطأ إلى أوروبا، حيث شكّلت مجموعة مستقرة".واكتشف رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة القرم الفيدرالية، البروفيسور كونستانتين إيفيتوف، بنية جزيء الـ"فيرومون" الجنسي الأنثوي لهذه المجموعة من الحشرات.يذكر أن الـ"فيرومونات" الجنسية للحشرات هي مواد نشطة بيولوجيا تُفرز لجذب أفراد من الجنس الآخر من نوعها.وأكد كونستانتين إيفيتوف: "يتكون الجزيء من كحول متفرع وحمض دهني متعدد غير مشبع يحتوي على 18 ذرة كربون. والآن، يمكن تصنيع فيرومون خنفساء مارتن المُرقّطة صناعيًا، ما سيتيح لنا مكافحة هذا النوع من الآفات بطرق آمنة على صحة الإنسان"، مُضيفًا أن "الأساليب البيولوجية للحماية هي السبيل إلى زراعة صديقة للبيئة".

