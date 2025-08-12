https://sarabic.ae/20250812/وسط-تصاعد-التوتر-فرنسا-توقف-تجديد-تأشيرات-موظفي-إل-عال-الإسرائيلية-1103625157.html

وسط تصاعد التوتر... فرنسا توقف تجديد تأشيرات موظفي "إل عال" الإسرائيلية

وسط تصاعد التوتر... فرنسا توقف تجديد تأشيرات موظفي "إل عال" الإسرائيلية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "السلطات الفرنسية أوقفت منذ نحو 6 أشهر تجديد تأشيرات العمل الخاصة بموظفي أمن رحلات شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" في باريس،... 12.08.2025

وقالت إحدى الحارسات الأمنيات في تصريحات لصحفية "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية: "منذ نصف عام لم يحصل أي موظف انتهت تأشيرته على تجديد، وهذا أمر غير مسبوق، ويبدو أن هناك محاولة لإنهاء عمل فرق أمن "إل عال" في فرنسا".وأوضحت مصادر الصحيفة أن القرار، الذي طال موظفي الأمن العاملين عبر السفارة الإسرائيلية بصفة "مساندي البعثة"، مرتبط بالتوتر السياسي بين باريس وتل أبيب، ويفسر من قبل بعض الجهات على أنه "بدوافع مناوئة لإسرائيل".من جانبه، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المسألة "قيد المعالجة" عبر السفارة الإسرائيلية في باريس، فيما رفضت السفارة الفرنسية في تل أبيب التعليق، أما شركة "إل عال"، فأحالت الاستفسارات إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الـ"شاباك"، الذي لم يصدر أي رد.يأتي هذا التطور في سياق أحداث أخرى زادت حدة الخلافات بين البلدين، منها تخريب مكاتب "إل عال" في باريس، الأسبوع الماضي، من قبل نشطاء مؤيدين لفلسطين، وإغلاق الجناح الإسرائيلي بشكل مفاجئ في معرض السلاح الجوي بباريس، في يونيو/ حزيران الماضي.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جدد انتقاده لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن غزة، واصفًا إياها بأنها "كارثة تنتظر الحدوث وخطوة نحو حرب لا نهاية لها"، داعيًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وتشكيل تحالف دولي بإشراف الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في القطاع واستقرار المنطقة.وأعلن ماكرون، في الآونة الأخيرة، اعتزام فرنسا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما أثار تفاعلًا دوليًا دفع دولًا أخرى لإبداء استعدادها لاتخاذ الخطوة ذاتها، بينها أستراليا.

