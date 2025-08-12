عربي
https://sarabic.ae/20250812/-مشاهد-تحبس-الأنفاس-لأطفال-يقفزون-من-الطابق-الثالث-خلال-حريق-في-بغداد-فيديو-1103641354.html
مشاهد تحبس الأنفاس لأطفال يقفزون من الطابق الثالث خلال حريق في بغداد.. فيديو
مشاهد تحبس الأنفاس لأطفال يقفزون من الطابق الثالث خلال حريق في بغداد.. فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق ضخم داخل إحدى الشقق السكنية في حي مجمع الزهور جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
اندلع حريق ضخم داخل إحدى الشقق السكنية في حي مجمع الزهور جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء.
وبينت مصادر محلية في الحي لمراسل "سبوتنيك"، أن "السبب وراء اندلاع الحريق هو قيام ثلاثة أطفال أخوة بإشعال ولاعة أمام بخاخ غازي، بقصد اللعب، مستغلين غياب أبويهما "الموظفين" عن المنزل، ما أدى إلى اشتعال النيران في الغرفة".

وبحسب المصادر، "فور اندلاع النيران، خرج الأخ الكبير سريعا من الباب الرئيسي للشقة، في حين لم يستطع أخاه اللحاق به بسبب انغلاق الباب وعدم قدرتهما على فتحه، ما دفعهما إلى الخروج إلى شرفة المنزل، حيث تمكن الجيران من أنقاذهما".

ووثّق مقطع فيديو لمراسل "سبوتنيك" كيف رمى أحد الاطفال بنفسه من الشرفة إلى الأسفل، حيث أمسك به الجيران الذين كانوا قد تجمعوا أمام البناء، حاملين بين أيديهم غطاء كبيرا لإنقاذ الأطفال".

بينما وثّق مقطع فيديو اَخر، "كيف ترددت الطفلة برمي نفسها كما فعل أخوها، قبل أن ينجح شباب بالإمساك بها بعد أن أقنعوها بأن تتدلى من الشرفة، باتجاه شرفة الشقة السكنية التي في الأسفل".

وأكد مراسل "سبوتنيك" أن "الخسائر مادية، وقد وصلت فرق الدفاع المدني لمكان الحادث وباشرت بإخماد النيران".
