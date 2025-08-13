أستاذ في القانون الدولي: الرد على المخططات الأوكرانية التخريبية سيكون بانعقاد القمة بين بوتين وترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
أستاذ في القانون الدولي: الرد على المخططات الأوكرانية التخريبية سيكون بانعقاد القمة بين بوتين وترامب

تناول أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، أكثم سليمان، ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن استعداد نظام كييف لتنفيذ استفزازات تهدف لعرقلة المفاوضات الروسية–الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب في ألاسكا، مشيرًا إلى أن "كشف هذه المخططات سيدفع الأطراف المعنية (التي لا تريد الحل) للبحث عن طرق بديلة لإحراج أي طرف يجلس مع الآخر".
واعتبر سليمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذه المساعي الأوروبية والأوكرانية بقيادة زيلينسكي للإعاقة والتأخير نابعة من تفضيل سياسة المواجهة مع روسيا"، لافتًا إلى "تداخل الأدوار بين الأطراف الفاعلة والمحرضة والداعمة لهذه الخطط".

وأكد سليمان أن " هذه المخططات الأوكرانية التخريبية، إلى جانب بعض التحركات السياسية تهدف لإبطاء لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، غير أن الرد عليها سيكون عبر عقد القمة وعدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية". وأضاف: "مجرد لقاء الكبار لبحث ملفات العالم يعد انتصارًا، فلب القضية هو أن يلتقي الزعيمان الروسي والأمريكي".

وختم موضحًا أن "القضية من الأساس ليست أوكرانيا، إنما الصراع مع روسيا ومحاولة قصقصة أجنحتها والحيلولة دون أن تبلغ هذا المبلغ من القوة والشعبية والانتشار، وهذا ما لم يتمكن أي أحد من تحقيقه".
أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يعد نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطسمن هذا العام".

وتابع البيان: "لهذا الغرض، نقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".

وأضاف البيان: "مباشرة، قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
وتابع: "نتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستحمل القوات المسلحة الروسية كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا".
وختم البيان: "من الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف".
