أستاذ في القانون الدولي: الرد على المخططات الأوكرانية التخريبية سيكون بانعقاد القمة بين بوتين وترامب
أستاذ في القانون الدولي: الرد على المخططات الأوكرانية التخريبية سيكون بانعقاد القمة بين بوتين وترامب
تناول أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، أكثم سليمان، ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن استعداد نظام كييف لتنفيذ استفزازات تهدف لعرقلة المفاوضات
أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.وجاء في بيان الدفاع الروسية: "وفقًا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يعد نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطسمن هذا العام".وأضاف البيان: "مباشرة، قبل انعقاد القمة يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".وختم البيان: "من الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف".
تناول أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الروسي، أكثم سليمان، ما كشفته وزارة الدفاع الروسية عن استعداد نظام كييف لتنفيذ استفزازات تهدف لعرقلة المفاوضات الروسية–الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/آب في ألاسكا، مشيرًا إلى أن "كشف هذه المخططات سيدفع الأطراف المعنية (التي لا تريد الحل) للبحث عن طرق بديلة لإحراج أي طرف يجلس مع الآخر".
واعتبر سليمان، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذه المساعي الأوروبية والأوكرانية بقيادة زيلينسكي للإعاقة والتأخير نابعة من تفضيل سياسة المواجهة مع روسيا"، لافتًا إلى "تداخل الأدوار بين الأطراف الفاعلة والمحرضة والداعمة لهذه الخطط".
وأكد سليمان أن " هذه المخططات الأوكرانية التخريبية، إلى جانب بعض التحركات السياسية تهدف لإبطاء لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، غير أن الرد عليها سيكون عبر عقد القمة وعدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية". وأضاف: "مجرد لقاء الكبار لبحث ملفات العالم يعد انتصارًا، فلب القضية هو أن يلتقي الزعيمان الروسي والأمريكي".
وختم موضحًا أن "القضية من الأساس ليست أوكرانيا، إنما الصراع مع روسيا ومحاولة قصقصة أجنحتها والحيلولة دون أن تبلغ هذا المبلغ من القوة والشعبية والانتشار، وهذا ما لم يتمكن أي أحد من تحقيقه".
أعلنت وزارة الدافاع الروسية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت معلومات تفيد بأن كييف تستعد لاستفزازات بهدف
تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطس/ آب الجاري.
وجاء في بيان الدفاع الروسية
: "وفقًا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يعد نظام كييف استفزازا لعرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية المقررة في 15 أغسطسمن هذا العام".
وتابع البيان: "لهذا الغرض، نقلت مجموعة من الصحفيين الأجانب إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، يوم الاثنين 11 أغسطس، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".
وأضاف البيان: "مباشرة، قبل انعقاد القمة
يوم الجمعة، خططت القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على إحدى المناطق السكنية المكتظة بالسكان أو مستشفى شهد عددا كبيرا من الضحايا المدنيين، والذي سيتم "تسجيلها" على الفور من قبل الصحفيين الغربيين الذين استقدموهم".
وتابع: "نتيجة لهذا الاستفزاز من نظام كييف، ستحمل القوات المسلحة الروسية كامل المسؤولية عن الهجوم والضحايا المدنيين، بهدف خلق خلفية إعلامية سلبية وظروف مواتية لعرقلة التعاون الروسي الأمريكي في قضايا حل النزاعات في أوكرانيا".
وختم البيان: "من الممكن أيضا وقوع استفزازات في مناطق مأهولة أخرى تخضع لسيطرة نظام كييف".