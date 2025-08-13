https://sarabic.ae/20250813/البرازيل-مقتل-9-أشخاص-في-انفجار-بمصنع-للمتفجرات-1103666259.html

البرازيل: مقتل 9 أشخاص في انفجار بمصنع للمتفجرات

قُتل تسعة أشخاص، أمس الثلاثاء، في انفجار وقع بمصنع لإنتاج المواد المتفجرة في مدينة كواترو بارّاس بولاية بارانا، وفق ما أعلن حاكم الولاية، راتينيو جونيور. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال الحاكم في منشور على منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق لفقدان تسعة أشخاص في انفجار كواترو بارّاس. كانوا رجالاً ونساء ارتبطت حياتهم بولاية بارانا. أعبّر عن تضامني مع جميع العائلات والأصدقاء. إنه يوم حزين في تاريخ ولايتنا".وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع في غرفة تبلغ مساحتها 25 متراً مربعاً كانت تُخزَّن فيها المواد المتفجرة وتُحضَّر للنقل. وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة سبعة أشخاص.وأكدت شركة Enaex Brasil المالكة للمصنع وقوع الحادث وتحديد هوية الضحايا التسعة، معلنة استعدادها للتعاون مع السلطات في التحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.

