بدر عبد العاطي لـ"سبوتنيك": مصر تسعى لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
بدر عبد العاطي لـ"سبوتنيك": مصر تسعى لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
صرّح وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن القاهرة تركز في اتصالاتها مع إيران على خفض التصعيد الإقليمي، مشددا على أهمية فتح قنوات تعاون بين طهران والوكالة... 13.08.2025
2025-08-13T12:32+0000
2025-08-13T12:32+0000
2025-08-13T12:32+0000
وقال عبد العاطي لوكالة "سبوتنيك" حول علاقة مصر مع إيران في ضوء تقارير تقول أن العلاقات تحسنت وأصبحت قوية: "نركز كل اتصالاتنا مع الجانب الإيراني للعمل بطبيعة الحال على وقف التصعيد وهذا أهم هدف نعمل عليه".وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والدفع بالمسار السياسي.وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي، "أكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون (الإيراني) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
وقال عبد العاطي لوكالة "سبوتنيك" حول علاقة مصر مع إيران في ضوء تقارير تقول أن العلاقات تحسنت وأصبحت قوية: "نركز كل اتصالاتنا مع الجانب الإيراني للعمل بطبيعة الحال على وقف التصعيد وهذا أهم هدف نعمل عليه".
وأضاف: "هذا يتطلب المساعدة في فتح قنوات للتعاون ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات مع الجانب الأمريكي، طبعا نحن نحاول أن نتحرك ونجري اتصالات مع جميع الأطراف بما في ذلك طبعا مجموعة الدول الأوروبية الثلاث".
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والدفع بالمسار السياسي.
وأفادت الخارجية المصرية، في بيان لها، بأن عبد العاطي، "أكد أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون (الإيراني) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددًا على ضرورة استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم
لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان البرلمان الإيراني، قد صوّت بالأغلبية على قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قرارا بتنفيذه رسميا بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار.
وقررت إيران تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يتم تأمين سلامة العلماء والمنشآت النووية
، وفقا لمعايير وجدول زمني يحدده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بعد ما تعرضت منشآت إيران النووية لقصف أمريكي وإسرائيلي خلال حرب استمرت 12 يوما، في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكنه أوضح أن التعاون مع الوكالة الدولية سيدار عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.