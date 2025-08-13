https://sarabic.ae/20250813/غراند-سكات-2025-مهرجان-دولي-يجسد-الروح-الأولمبية-ويوحد-محبي-التزلج-على-الألواح-1103688383.html
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، فإن سلسلة فعاليات "غراند سكيت" ستقام في حديقة خودينكا بول في موسكو خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أغسطس/آب 2025. وذلك بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من أكثر من 60 دولة.وأوضح البيان أنه سيشارك في المهرجان المتأهلون للنهائيات الأولمبية وهم كل من: ماتياس ديل أوليو من الأرجنتين، وأنجيلو كارو من بيرو، وبطل "ألعاب إكس" خمس مرات، داني واي من الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم من الرياضيين المشهورين، بالإضافة إلى نجوم التزلج على الألواح من الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، ودول أخرى عديدة.وأضاف فدوفين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنه في رياضة التزلج وحدها، يصل إلى روسيا اليوم المتأهلون للنهائيات والفائزون بجوائز الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بالإضافة إلى أساطير التزلج في السنوات الماضية. كما أود أن أشكر بلدية موسكو على دعمها طويل الأمد لمشروعنا، وأعرب عن ثقتي بأن المشروع سيستمر في التطور في المستقبل، وسيُقام ليس فقط في موسكو، بل أيضًا في دول أخرى حول العالم".
"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح
12:34 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 13.08.2025)
يجمع مهرجان "غراند سكيت 2025" الدولي، عشاق التزلج على الألواح، والرياضات الدوارة، ورياضات السكوتر، والتزلج على الألواح الطويلة، ممثلين من أكثر من 60 دولة في موسكو.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، فإن سلسلة فعاليات "غراند سكيت"
ستقام في حديقة خودينكا بول في موسكو خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أغسطس/آب 2025. وذلك بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من أكثر من 60 دولة.
وأوضح البيان أنه سيشارك في المهرجان المتأهلون للنهائيات الأولمبية وهم كل من: ماتياس ديل أوليو من الأرجنتين، وأنجيلو كارو من بيرو، وبطل "ألعاب إكس" خمس مرات، داني واي من الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم من الرياضيين المشهورين، بالإضافة إلى نجوم التزلج على الألواح من الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، ودول أخرى عديدة.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد الروسي للتزلج، إيليا فدوفين: "تعود جولة التزلج الكبرى إلى موسكو بصيغة جديدة وموسعة".
وبيّن فدوفين أنها موسعة من حيث البرنامج، الذي يتضمن التزلج على الألواح، والتزلج الطويل، والتزلج على العجلات، والدراجات البخارية، بالإضافة للتغطية الجغرافية التي تجاوزت حاجز 60 دولة مشاركة.
وأضاف فدوفين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنه في رياضة التزلج
وحدها، يصل إلى روسيا اليوم المتأهلون للنهائيات والفائزون بجوائز الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بالإضافة إلى أساطير التزلج في السنوات الماضية. كما أود أن أشكر بلدية موسكو على دعمها طويل الأمد لمشروعنا، وأعرب عن ثقتي بأن المشروع سيستمر في التطور في المستقبل، وسيُقام ليس فقط في موسكو، بل أيضًا في دول أخرى حول العالم".