https://sarabic.ae/20250813/غراند-سكات-2025-مهرجان-دولي-يجسد-الروح-الأولمبية-ويوحد-محبي-التزلج-على-الألواح-1103688383.html

"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح

"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح

سبوتنيك عربي

يجمع مهرجان "غراند سكيت 2025" الدولي، عشاق التزلج على الألواح، والرياضات الدوارة، ورياضات السكوتر، والتزلج على الألواح الطويلة، ممثلين من أكثر من 60 دولة في... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-13T12:34+0000

2025-08-13T12:34+0000

2025-08-13T12:36+0000

رياضة

مجتمع

التزلج

التزلج على الجليد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103690092_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_055a09738f73380428603fafed4ad9b3.jpg

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، فإن سلسلة فعاليات "غراند سكيت" ستقام في حديقة خودينكا بول في موسكو خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أغسطس/آب 2025. وذلك بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من أكثر من 60 دولة.وأوضح البيان أنه سيشارك في المهرجان المتأهلون للنهائيات الأولمبية وهم كل من: ماتياس ديل أوليو من الأرجنتين، وأنجيلو كارو من بيرو، وبطل "ألعاب إكس" خمس مرات، داني واي من الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم من الرياضيين المشهورين، بالإضافة إلى نجوم التزلج على الألواح من الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، ودول أخرى عديدة.وأضاف فدوفين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنه في رياضة التزلج وحدها، يصل إلى روسيا اليوم المتأهلون للنهائيات والفائزون بجوائز الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بالإضافة إلى أساطير التزلج في السنوات الماضية. كما أود أن أشكر بلدية موسكو على دعمها طويل الأمد لمشروعنا، وأعرب عن ثقتي بأن المشروع سيستمر في التطور في المستقبل، وسيُقام ليس فقط في موسكو، بل أيضًا في دول أخرى حول العالم".

https://sarabic.ae/20240517/انطلاق-مهرجان-غراند-سكيت-لدول-بريكس-في-نيجني-نوفغورود-أوائل-يونيو-1088921286.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, التزلج, التزلج على الجليد