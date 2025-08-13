"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250813/غراند-سكات-2025-مهرجان-دولي-يجسد-الروح-الأولمبية-ويوحد-محبي-التزلج-على-الألواح-1103688383.html
"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح
"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح
سبوتنيك عربي
يجمع مهرجان "غراند سكيت 2025" الدولي، عشاق التزلج على الألواح، والرياضات الدوارة، ورياضات السكوتر، والتزلج على الألواح الطويلة، ممثلين من أكثر من 60 دولة في... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T12:34+0000
2025-08-13T12:36+0000
رياضة
مجتمع
التزلج
التزلج على الجليد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103690092_2:0:768:431_1920x0_80_0_0_055a09738f73380428603fafed4ad9b3.jpg
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، فإن سلسلة فعاليات "غراند سكيت" ستقام في حديقة خودينكا بول في موسكو خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أغسطس/آب 2025. وذلك بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من أكثر من 60 دولة.وأوضح البيان أنه سيشارك في المهرجان المتأهلون للنهائيات الأولمبية وهم كل من: ماتياس ديل أوليو من الأرجنتين، وأنجيلو كارو من بيرو، وبطل "ألعاب إكس" خمس مرات، داني واي من الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم من الرياضيين المشهورين، بالإضافة إلى نجوم التزلج على الألواح من الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، ودول أخرى عديدة.وأضاف فدوفين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنه في رياضة التزلج وحدها، يصل إلى روسيا اليوم المتأهلون للنهائيات والفائزون بجوائز الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بالإضافة إلى أساطير التزلج في السنوات الماضية. كما أود أن أشكر بلدية موسكو على دعمها طويل الأمد لمشروعنا، وأعرب عن ثقتي بأن المشروع سيستمر في التطور في المستقبل، وسيُقام ليس فقط في موسكو، بل أيضًا في دول أخرى حول العالم".
https://sarabic.ae/20240517/انطلاق-مهرجان-غراند-سكيت-لدول-بريكس-في-نيجني-نوفغورود-أوائل-يونيو-1088921286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103690092_188:0:763:431_1920x0_80_0_0_e7fd4090aa4d556037c78054cb8d7069.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, التزلج, التزلج على الجليد
رياضة, التزلج, التزلج على الجليد

"غراند سكيت 2025"... مهرجان دولي يجسد الروح الأولمبية ويوحد محبي التزلج على الألواح

12:34 GMT 13.08.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 13.08.2025)
© Photo / grandskatetourأحد المشاركين في مهرجان غراند سكات في روسيا
أحد المشاركين في مهرجان غراند سكات في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
© Photo / grandskatetour
تابعنا عبر
يجمع مهرجان "غراند سكيت 2025" الدولي، عشاق التزلج على الألواح، والرياضات الدوارة، ورياضات السكوتر، والتزلج على الألواح الطويلة، ممثلين من أكثر من 60 دولة في موسكو.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن الجهة المنظمة للمهرجان، فإن سلسلة فعاليات "غراند سكيت" ستقام في حديقة خودينكا بول في موسكو خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 24 أغسطس/آب 2025. وذلك بمشاركة أكثر من 5000 رياضي من أكثر من 60 دولة.
وأوضح البيان أنه سيشارك في المهرجان المتأهلون للنهائيات الأولمبية وهم كل من: ماتياس ديل أوليو من الأرجنتين، وأنجيلو كارو من بيرو، وبطل "ألعاب إكس" خمس مرات، داني واي من الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم من الرياضيين المشهورين، بالإضافة إلى نجوم التزلج على الألواح من الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، ودول أخرى عديدة.

وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد الروسي للتزلج، إيليا فدوفين: "تعود جولة التزلج الكبرى إلى موسكو بصيغة جديدة وموسعة".

مسابقة Grand Skate Tour 2023 في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
مجتمع
انطلاق مهرجان "غراند سكيت" لدول "بريكس" في نيجني نوفغورود أوائل يونيو
17 مايو 2024, 08:35 GMT
وبيّن فدوفين أنها موسعة من حيث البرنامج، الذي يتضمن التزلج على الألواح، والتزلج الطويل، والتزلج على العجلات، والدراجات البخارية، بالإضافة للتغطية الجغرافية التي تجاوزت حاجز 60 دولة مشاركة.
وأضاف فدوفين: "أود أن أشير بشكل خاص إلى أنه في رياضة التزلج وحدها، يصل إلى روسيا اليوم المتأهلون للنهائيات والفائزون بجوائز الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بالإضافة إلى أساطير التزلج في السنوات الماضية. كما أود أن أشكر بلدية موسكو على دعمها طويل الأمد لمشروعنا، وأعرب عن ثقتي بأن المشروع سيستمر في التطور في المستقبل، وسيُقام ليس فقط في موسكو، بل أيضًا في دول أخرى حول العالم".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала