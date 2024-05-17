https://sarabic.ae/20240517/انطلاق-مهرجان-غراند-سكيت-لدول-بريكس-في-نيجني-نوفغورود-أوائل-يونيو-1088921286.html
انطلاق مهرجان "غراند سكيت" لدول "بريكس" في نيجني نوفغورود أوائل يونيو
انطلاق مهرجان "غراند سكيت" لدول "بريكس" في نيجني نوفغورود أوائل يونيو
سبوتنيك عربي
ستقام جولة التزلج الكبرى لمهرجان الرياضات المتطرفة لدول "بريكس" في نيجني نوفغورود في الفترة من 5 إلى 10 يونيو/حزيران. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T08:35+0000
2024-05-17T08:35+0000
2024-05-17T08:35+0000
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ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة من 5 إلى 10 يونيو، في نيجني نوفغورود. وتكريمًا لهذا الحدث، ستقام بطولة " BRICS Skate Cup" من "غراند سكيت"- وهي مسابقات في التزلج على الألواح والسكوتر والرياضات الدوارة بين الرياضيين المحترفين من البلدان الأعضاء في "بريكس" أو الدول التي ترغب في الانضمام إليها. يمكن لأي شخص أن يصبح ضيفاً لهذا الحدث.ففيها أقيمت أول بطولة قارية على الإطلاق تحت رعاية الاتحاد الدولي للتزلج العالمي في عام 2019، وفي عام 2021، وُلدت بطولة التزلج على الألواح في شكلها الجديد الذي اشتهر في الخارج.وفي عام 2023، أصبحت "غراند سكيت" أكبر حدث رياضي في روسيا من حيث جغرافية المشاركين، حيث جمعت ممثلين من 41 دولة في موسكو.سيجمع "غراند سكيت" هذا العام في نيجني نوفغورود مشاركين من أكثر من 20 دولة: الأرجنتين، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا، البرازيل، الصين، كولومبيا، كوبا، مصر، إثيوبيا، الهند، إيران، كازاخستان، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، تايلاند، تركيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي.رئيس الاتحاد الروسي للتزلج على الألواح إيليا فدوفينوأضاف: "نحن مسرورون بشكل خاص بالعودة إلى نيجني نوفغورود، التي اكتسبت على مدى السنوات الخمس الماضية الحق في أن يطلق عليها اسم عاصمة التزلج الروسي".وسيتضمن المهرجان على:- البرنامج الرياضي: مسابقات التزلج على الألواح والدراجات والتزلج على الألواح وعلى العجلات.- البرنامج الثقافي: عروض أولى لأفلام وثائقية ومقاطع الفيديو حول رياضات الحركة، محاضرات مفتوحة مع ضيوف دوليين وقادة الرأي الروس في مجال الرياضة.تزلج فيجيتال: من أجل جذب جمهور أوسع، ستقوم "غراند سكيت" بالتعاون مع " Phygital Games" بتطوير منصة افتراضية وإعطاء الجميع فرصة لتجربة التزلج على الألواح من خلال لعبة فيديو "سكاتر إكس إل".تنظيم الحدثسيكون المنظم الرئيسي للحدث روسيا الاتحادية للتزلج على الألواح.شركاء الحدثسلطات مقاطعة نيجني نوفغورود، وزارة الرياضة في روسيا الاتحادية، اللجنة الأولمبية الروسية، صندوق دعم الأولمبيين الروس، اتحاد الصحفيين الرياضيين في روسيا.وفي أغسطس/آب العام الماضي، شارك في هذه الجولة المشهورة عالميا أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، لإظهار براعتهم في التزلج على الألواح الخشبية. وشهدت قائمة الدول المشاركة حضورا كبيرا للدول العربية وصل لـ10 دول، وهي الجزائر، البحرين، مصر، اليمن، الكويت، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية.
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العالم, روسيا, رياضة
انطلاق مهرجان "غراند سكيت" لدول "بريكس" في نيجني نوفغورود أوائل يونيو
ستقام جولة التزلج الكبرى لمهرجان الرياضات المتطرفة لدول "بريكس" في نيجني نوفغورود في الفترة من 5 إلى 10 يونيو/حزيران.
ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس"، في الفترة من 5 إلى 10 يونيو، في نيجني نوفغورود. وتكريمًا لهذا الحدث، ستقام بطولة " BRICS Skate Cup" من "غراند سكيت"- وهي مسابقات في التزلج على الألواح والسكوتر والرياضات الدوارة بين الرياضيين المحترفين من البلدان الأعضاء في "بريكس" أو الدول التي ترغب في الانضمام إليها. يمكن لأي شخص أن يصبح ضيفاً لهذا الحدث.
على مدار 5 سنوات حتى الآن، تجذب نيجني نوفغورود بانتظام انتباه عشاق التزلج ورياضات التزلج على الألواح ورياضة التزلج من جميع أنحاء العالم.
ففيها أقيمت أول بطولة قارية على الإطلاق تحت رعاية الاتحاد الدولي للتزلج العالمي في عام 2019، وفي عام 2021، وُلدت بطولة التزلج على الألواح في شكلها الجديد الذي اشتهر في الخارج.
لقد تغير الكثير منذ أول مهرجان "غراند سكيت" في عام 2021: احتفلت مدينة نيجني نوفغورود بالذكرى الـ800 لتأسيسها وخضعت لعملية تجديد كبيرة، بينما اكتسبت جولة "غراند سكيت" سمعة باعتبارها واحدة من أكثر المشاريع ذات التوجه الاجتماعي في العالم وتمكنت من تنظيمها في حديقة "فيدنخ" و"غوركي بارك" في موسكو.
وفي عام 2023، أصبحت "غراند سكيت" أكبر حدث رياضي في روسيا من حيث جغرافية المشاركين، حيث جمعت ممثلين من 41 دولة في موسكو.
سيجمع "غراند سكيت" هذا العام في نيجني نوفغورود مشاركين من أكثر من 20 دولة: الأرجنتين، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا، البرازيل، الصين، كولومبيا، كوبا، مصر، إثيوبيا، الهند، إيران، كازاخستان، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، تايلاند، تركيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، زيمبابوي.
رئيس الاتحاد الروسي للتزلج على الألواح إيليا فدوفين
على خلفية التأثير المتزايد والتوسع الجغرافي لرابطة "بريكس"، قام فريقنا بتطوير شكل جديد للمهرجان الرياضي يسمى كأس بريكس للتزلج. بالنسبة لمشروعنا فإن الشيء الرئيسي ليس فوز أحد المشاركين، ولكن توحيد عشاق العجلات الصغيرة من جميع أنحاء العالم. لذلك، يمكننا القول أن جولة "غراند سكيت" أقرب إلى القيم الأولمبية من الألعاب الأولمبية نفسها.
وأضاف: "نحن مسرورون بشكل خاص بالعودة إلى نيجني نوفغورود، التي اكتسبت على مدى السنوات الخمس الماضية الحق في أن يطلق عليها اسم عاصمة التزلج الروسي".
- البرنامج الرياضي: مسابقات التزلج على الألواح والدراجات والتزلج على الألواح وعلى العجلات.
- البرنامج الثقافي: عروض أولى لأفلام وثائقية ومقاطع الفيديو حول رياضات الحركة، محاضرات مفتوحة مع ضيوف دوليين وقادة الرأي الروس في مجال الرياضة.
تزلج فيجيتال: من أجل جذب جمهور أوسع، ستقوم "غراند سكيت" بالتعاون مع " Phygital Games" بتطوير منصة افتراضية وإعطاء الجميع فرصة لتجربة التزلج على الألواح من خلال لعبة فيديو "سكاتر إكس إل".
سيكون المنظم الرئيسي للحدث روسيا الاتحادية للتزلج على الألواح.
سلطات مقاطعة نيجني نوفغورود، وزارة الرياضة في روسيا الاتحادية، اللجنة الأولمبية الروسية، صندوق دعم الأولمبيين الروس، اتحاد الصحفيين الرياضيين في روسيا.
وتعد هذه المسابقة بمثابة مهرجان كبير، حيث يظهر المشاركون قدراتهم المهارية في استخدام ألواح التزلج، ويعتبر المهرجان منصة تواصل كبيرة بين ممارسي هذه الرياضة، بالإضافة لتنوع الأنشطة وورش العمل التي يتم تقديمها في هذا المهرجان.
وفي أغسطس/آب العام الماضي، شارك في هذه الجولة المشهورة عالميا أكثر من 5 آلاف مشارك من أكثر من 40 دولة، لإظهار براعتهم في التزلج على الألواح الخشبية.
وشهدت قائمة الدول المشاركة حضورا كبيرا للدول العربية وصل لـ10 دول، وهي الجزائر، البحرين، مصر، اليمن، الكويت، المغرب، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، فلسطين، المملكة العربية السعودية.