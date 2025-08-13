https://sarabic.ae/20250813/مصر-توقع-عقدا-مع-شركة-إطارات-عالمية-باستثمارات-تبلغ-مليار-دولار-1103691542.html
أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع عقد مع مجموعة "سايلون" الصينية بقيمة مليار دولار (نحو 50 مليار جنيه مصري) لإنشاء مصنع ضخم لتصنيع الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
ووفق بيان الحكومة، الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سيقام المشروع في نطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على مساحة 350 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات.ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، مع استهداف الانتهاء منها بحلول عام 2026.وتوقعت الحكومة المصرية أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بعد اكتمال جميع المراحل إلى 10 ملايين إطار سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية.ولفت البيان إلى أن "سايلون" واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة إطارات السيارات، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام ويتوقع أن يشكل المصنع الجديد في مصر قاعدة إقليمية استراتيجية للإنتاج والتوزيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
