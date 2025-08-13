مصر توقع عقدا مع شركة إطارات عالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر توقع عقدا مع شركة إطارات عالمية باستثمارات تبلغ مليار دولار
سبوتنيك عربي
ووفق بيان الحكومة، الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سيقام المشروع في نطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على مساحة 350 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات.ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، مع استهداف الانتهاء منها بحلول عام 2026.وتوقعت الحكومة المصرية أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بعد اكتمال جميع المراحل إلى 10 ملايين إطار سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية.ولفت البيان إلى أن "سايلون" واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة إطارات السيارات، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام ويتوقع أن يشكل المصنع الجديد في مصر قاعدة إقليمية استراتيجية للإنتاج والتوزيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع عقد مع مجموعة "سايلون" الصينية بقيمة مليار دولار (نحو 50 مليار جنيه مصري) لإنشاء مصنع ضخم لتصنيع الإطارات الأوتوماتيكية بأنواعها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووفق بيان الحكومة، الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، سيقام المشروع في نطاق المطور الصناعي "تيدا مصر" في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، على مساحة 350 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذه على 3 مراحل خلال ثلاث سنوات.
مصنع سيارات صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2024
مصر تنشئ 3 مصانع استراتيجية في قطاع السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
28 يوليو 2024, 09:12 GMT
ومن المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى نحو 3 ملايين إطار لسيارات الركوب و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، مع استهداف الانتهاء منها بحلول عام 2026.
وتوقعت الحكومة المصرية أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع بعد اكتمال جميع المراحل إلى 10 ملايين إطار سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق الخارجية.
ولفت البيان إلى أن "سايلون" واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة إطارات السيارات، وتمتلك مصانع في الصين وفيتنام ويتوقع أن يشكل المصنع الجديد في مصر قاعدة إقليمية استراتيجية للإنتاج والتوزيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
