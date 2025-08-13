https://sarabic.ae/20250813/مفتي-مصر-يلتقي-مفتي-موسكو-لتعزيز-التعاون-العلمي-المشترك-صورة--1103702830.html

مفتي مصر يلتقي مفتي موسكو لتعزيز التعاون العلمي المشترك.. صورة

التقى نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، بمفتي موسكو إيلدار علاء الدينوف، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العاشر الذي استضافته القاهرة يومي 12 و13 أغسطس 2025. 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأكد عياد، في بيان نشره المركز الإعلامي لدار الإفتاء المصرية، على عمق الروابط العلمية التي تجمع دار الإفتاء المصرية بالأزهر الشريف، مشددا على أهمية تعزيز التعاون العلمي والإفتائي مع مؤسسة الإفتاء في موسكو. وأضاف: "دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم مفتوحة لكم، وسنقدم كل الدعم اللازم لتأهيل أمناء الفتوى وتعزيز التعايش المشترك في بلادكم."من جانبه، قدم مفتي موسكو شكره لدار الإفتاء المصرية على دعوته لحضور المؤتمر، مشيرا إلى أهمية الفعالية في مناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الإفتاء. وأعرب علاء الدينوف عن فخره بانتسابه إلى الأزهر الشريف، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتعزيز الحوار العلمي والديني مع المؤسسات الإفتائية العالمية، بهدف دعم التعايش السلمي وتطوير آليات الفتوى في مواجهة التحديات المعاصرة. وكانت الجلسة العلمية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، قد انطلقت أمس الثلاثاء، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.

