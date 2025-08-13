https://sarabic.ae/20250813/مقتل-20-مهاجرا-في-غرق-قارب-قبالة-لامبيدوسا-الإيطالية--1103696435.html

مقتل 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة لامبيدوزا الإيطالية

مقتل 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة لامبيدوزا الإيطالية

لقي ما لا يقل عن 20 مهاجرا مصرعهم، وفُقد آخرون، إثر انقلاب قارب، اليوم الأربعاء، في البحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية . 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية. و يقل القارب 97 شخصا عندما غرق على بعد 14 ميلا جنوب غرب لامبيدوزا، ورصدت طائرة تابعة للشرطة المالية الإيطالية القارب المقلوب من الجو، فيما نُقل 60 ناجيا إلى بر الأمان في الجزيرة، وفقد ما بين 12 و17 شخصا. وتظل التفاصيل محدودة حتى الآن، مما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع مثل هذه الحوادث. ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة. وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.

