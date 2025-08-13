عربي
مقتل 20 مهاجرا في غرق قارب قبالة لامبيدوزا الإيطالية
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية. و يقل القارب 97 شخصا عندما غرق على بعد 14 ميلا جنوب غرب لامبيدوزا، ورصدت طائرة تابعة للشرطة المالية الإيطالية القارب المقلوب من الجو، فيما نُقل 60 ناجيا إلى بر الأمان في الجزيرة، وفقد ما بين 12 و17 شخصا. وتظل التفاصيل محدودة حتى الآن، مما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع مثل هذه الحوادث. ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة. وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.
لقي ما لا يقل عن 20 مهاجرا مصرعهم، وفُقد آخرون، إثر انقلاب قارب، اليوم الأربعاء، في البحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية .
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن فرقها تقدم الدعم للناجين من هذه المأساة التي وصفها المتحدث باسم المفوضية، فيليبو أونغارو، بـ"الغرق المتكرر المؤلم" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى العثور على 20 جثة وفقدان عدد مماثل، وفقا لوسائل إعلام غربية.
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
بعد غرق قارب قرب سواحله ووفاة العشرات.. الهجرة غير الشرعية شبح مخيف يهدد اليمن
4 أغسطس, 19:21 GMT
و يقل القارب 97 شخصا عندما غرق على بعد 14 ميلا جنوب غرب لامبيدوزا، ورصدت طائرة تابعة للشرطة المالية الإيطالية القارب المقلوب من الجو، فيما نُقل 60 ناجيا إلى بر الأمان في الجزيرة، وفقد ما بين 12 و17 شخصا.
وذكرت منظمة "إنقاذ الطفولة" في إيطاليا أن "طفلة رضيعة في السنة ونصف من العمر من بين المفقودين في الحادث".
وتظل التفاصيل محدودة حتى الآن، مما يعكس التحديات التي تواجهها السلطات في التعامل مع مثل هذه الحوادث.
ويُعد طريق وسط البحر المتوسط، الذي يسلكه المهاجرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا، من أخطر طرق الهجرة في العالم بسبب استخدام قوارب متهالكة ومكتظة.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب يخلف 70 مفقودا بينهم 25 شخصا من مالي
27 ديسمبر 2024, 00:07 GMT
وأحصت وكالة الأمم المتحدة للاجئين 675 حالة وفاة على هذا الطريق منذ بداية العام الجاري، فيما سجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 38,263 مهاجرا إلى شواطئ البلاد حتى الآن في 2025.
