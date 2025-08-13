https://sarabic.ae/20250813/وزير-الخارجية-الإيراني-يصف-العقوبات-الأمريكية-بأنها-جريمة-ضد-الإنسانية-1103668846.html
وزير الخارجية الإيراني يصف العقوبات الأمريكية بأنها "جريمة ضد الإنسانية"
وزير الخارجية الإيراني يصف العقوبات الأمريكية بأنها "جريمة ضد الإنسانية"
سبوتنيك عربي
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى اعتبار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بأنها "جريمة ضد الإنسانية". 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T05:33+0000
2025-08-13T05:33+0000
2025-08-13T05:33+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_634dce137f3014e9c861fb587628b5ab.jpg
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "حان الوقت للاعتراف بالعقوبات اللاإنسانية التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها كجرائم ضد الإنسانية. يجب على الدول الخاضعة للعقوبات تنسيق جهودها لصياغة رد موحد وجماعي".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 31 يوليو/تموز، أن إدارة ترامب فرضت أكبر حزمة عقوبات لها حتى الآن على إيران.وفي وقت سابق، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، استعداد طهران لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة توفر الظروف الملائمة واستيفاء الشروط التي حددتها إيران.
https://sarabic.ae/20250812/إيران-تعلن-استعدادها-لمفاوضات-مباشرة-مع-واشنطن-شريطة-توفر-الظروف-المناسبة-1103660588.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/03/1103313961_148:0:1481:1000_1920x0_80_0_0_f1324702817a63f6a7bf2f6bfa4a8e4d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني يصف العقوبات الأمريكية بأنها "جريمة ضد الإنسانية"
دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى اعتبار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بأنها "جريمة ضد الإنسانية".
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "حان الوقت للاعتراف بالعقوبات اللاإنسانية التي فرضتها الولايات المتحدة وشركاؤها كجرائم ضد الإنسانية. يجب على الدول الخاضعة للعقوبات تنسيق جهودها لصياغة رد موحد وجماعي".
وأضاف أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، يفقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنويا بسبب العقوبات، وكان الضحايا الرئيسيون في الغالب من الأطفال وكبار السن".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في 31 يوليو/تموز، أن إدارة ترامب فرضت أكبر حزمة عقوبات لها حتى الآن على إيران.
وفي وقت سابق، أعلن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، استعداد طهران لإجراء مفاوضات مباشرة
مع الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة توفر الظروف الملائمة واستيفاء الشروط التي حددتها إيران.