ألتاي الروسية تستضيف المؤتمر الدولي الثاني لاستكشاف أصول الحضارة التركية
ألتاي الروسية تستضيف المؤتمر الدولي الثاني لاستكشاف أصول الحضارة التركية
سيعقد المؤتمر العلمي العملي الدولي الثاني بعنوان "جبل ألتاي - الموطن الأصلي للأتراك. نحو تاريخ أصل الحضارة التركية"، في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر/أيلول 2025، في منتجع "مانجيروك" بجمهورية ألتاي الروسية.
وينظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة المشتركة بين الإدارات المعنية بالتعليم التاريخي التابعة للرئاسة الروسية، وحكومة جمهورية ألتاي، ووزارة التعليم والعلوم الروسية، ومعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والجمعية العسكرية التاريخية الروسية، ومنظمة "المعرفة" الروسية، والجمعية التاريخية الروسية.

وسيشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون من مختلف البلدان، ومؤرخون روس وأجانب بارزون، وعلماء اللغة التركية، والألتاي، وعلماء الآثار، واللغويين.

ممر كاتو-ياريك في جمهورية ألتاي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
وسائط متعددة
"الجبال الذهبية" لجمهورية ألتاي الروسية في صور
22 يوليو 2024, 14:48 GMT
وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، افتتح المؤتمر العلمي والعملي الدولي الأول "جبل ألتاي - الموطن الأصلي للأتراك. نحو تاريخ نشأة الحضارة التركية" في غورنو ألتاي. وكان الهدف من هذا الحدث فهم آفاق التعاون الواسعة وتكوين فكرة شاملة عن مكانة ألتاي الروسية في تطور الشعوب التركية.
وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة ترحيبية إلى المشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن لغات الشعوب التركية وتقاليدها وأسلوب حياتها الأصلي هي أهم جزء من التراث التاريخي لروسيا كحضارة وطنية فريدة.
"الجبال الذهبية" لجمهورية ألتاي الروسية في صور
