توتنهام يدين الإساءات العنصرية ضد مهاجمه بعد خسارة السوبر الأوروبي
© AP Photo / Jon Superماتيس تيل، لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي
© AP Photo / Jon Super
أدان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بشدة الإساءات العنصرية التي تعرض لها مهاجمه الفرنسي ماتيس تيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح في كأس السوبر الأوروبي مساء أمس الأربعاء.
وتعرض تيل (20 عاما)، ذو البشرة السمراء، لموجة من الاعتداءات العنصرية بعد إضاعته إحدى ركلات الترجيح، والتي أسفرت عن فوز باريس سان جيرمان 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
وقال النادي في بيان رسمي: "نشعر بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية التي تعرض لها ماتيس تيل، لقد أظهر شجاعة في تنفيذ ركلة الجزاء، بينما اختبأ الجبناء وراء حسابات مجهولة لنشر كراهيتهم".
We are disgusted at the racial abuse that Mathys Tel has received on social media following last night’s UEFA Super Cup defeat.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 14, 2025
Mathys showed bravery and courage to step forward and take a penalty, yet those who abuse him are nothing but cowards - hiding behind anonymous… pic.twitter.com/rOF1WYeos4
وأكد النادي تعاونه مع السلطات ومواقع التواصل الاجتماعي لتتبع الجناة واتخاذ "أقصى الإجراءات القانونية" ضدهم، معربا عن دعمه الكامل للاعب بقوله: "نحن نقف إلى جانبك يا ماتيس".
يذكر أن تيل دخل المباراة بديلًا في الدقيقة 79 بينما كان توتنهام متقدمًا 2-0، لكن باريس سان جيرمان نجح في تعويض الفارق قبل حسم المباراة بركلات الجزاء.
وكان اللاعب الفرنسي قد انضم إلى توتنهام بشكل دائم هذا الصيف قادما من بايرن ميونخ بعد إعارة ناجحة الموسم الماضي.