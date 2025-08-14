https://sarabic.ae/20250814/كامشاتكا-الروسية-تسجل-44-هزة-ارتدادية-وتحذيرات-من-ثوران-قوي-لبركان-كليوتشفسكوي-1103704281.html
كامشاتكا الروسية تسجل 44 هزة ارتدادية وتحذيرات من ثوران قوي لبركان كليوتشفسكوي
كامشاتكا الروسية تسجل 44 هزة ارتدادية وتحذيرات من ثوران قوي لبركان كليوتشفسكوي
سبوتنيك عربي
أفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، اليوم الخميس، أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 44 هزة ارتدادية تراوحت قوتها... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T00:05+0000
2025-08-14T00:05+0000
2025-08-14T00:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099825805_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_59c8a0dc5a3695641e5e72b28e6e9bcf.png
وأضافت السلطات أن شخصًا واحدًا فقط ما زال في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيلوتشينسك، بعد أن كان العدد قد بلغ 30 شخصًا في وقت سابق.كما شهد بركان كليوتشفسكوي خلال اليوم نفسه أربعة انبعاثات رمادية، دون تسجيل تساقط رماد في المناطق المأهولة، فيما حذّر رجال الإنقاذ من احتمال تآكل جزء من طريق ميلكوفو–أوست-كامشاتسك واستمرار خطر ثوران قوي قد يصل ارتفاع أعمدته الرمادية إلى 12 كيلومترًا.وشهدت كامشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.
https://sarabic.ae/20250809/استمرار-الهزات-الارتدادية-في-كامتشاتكا-الروسية-بعد-الزلزال-1103530647.html
كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/17/1099825805_170:0:955:589_1920x0_80_0_0_02ddafc145211fded2b751a5d04643af.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
كامشاتكا الروسية تسجل 44 هزة ارتدادية وتحذيرات من ثوران قوي لبركان كليوتشفسكوي
أفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، اليوم الخميس، أنه تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 44 هزة ارتدادية تراوحت قوتها بين 3.5 و5.5 درجة، إحداها شعر بها السكان في بعض المناطق بقوة تتراوح بين درجتين وثلاث درجات على مقياس شدة الزلازل.
وأضافت السلطات أن شخصًا واحدًا فقط ما زال في مراكز الإيواء المؤقتة في بتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيلوتشينسك، بعد أن كان العدد قد بلغ 30 شخصًا في وقت سابق.
كما شهد بركان كليوتشفسكوي خلال اليوم نفسه أربعة انبعاثات رمادية، دون تسجيل تساقط رماد في المناطق المأهولة، فيما حذّر رجال الإنقاذ من احتمال تآكل جزء من طريق ميلكوفو–أوست-كامشاتسك واستمرار خطر ثوران قوي قد يصل ارتفاع أعمدته الرمادية إلى 12 كيلومترًا.
وشهدت كامشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة
على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.