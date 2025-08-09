استمرار الهزات الارتدادية في كامتشاتكا الروسية بعد الزلزال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
09:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:30 GMT
19 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
16:30 GMT
15 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يؤكد أن إسرائيل تنوي السيطرة على قطاع غزة بالكامل، إيران تطلب عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250809/استمرار-الهزات-الارتدادية-في-كامتشاتكا-الروسية-بعد-الزلزال-1103530647.html
استمرار الهزات الارتدادية في كامتشاتكا الروسية بعد الزلزال
استمرار الهزات الارتدادية في كامتشاتكا الروسية بعد الزلزال
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية مستمرة في منطقة كامشاتكا بعد الزلزال القوي الذي وقع في 30 يوليو/تموز، حيث سجل... 09.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-09T02:35+0000
2025-08-09T02:35+0000
كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179958_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_77baefeb8e0a44b1b92ac2dd1b64a15a.jpg
وأفاد البيان بأن إحدى الهزات الارتدادية شعر بها سكان المناطق السكنية في الإقليم، كما أن مراكز الإيواء المؤقتة في بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيليوتشينسك لا تزال تعمل، وقد أقامت فيها خلال اليوم الماضي 61 شخصًا.وأشار فريق الإنقاذ إلى استمرار عمل أخصائيي علم النفس التابعين لوزارة الطوارئ مع المتضررين لتقديم الدعم اللازم.وشهدت كامشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.
https://sarabic.ae/20190902/زلزال-شدته-45-درجة-يضرب-سواحل-كامشاتكا-1042782173.html
كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179958_106:0:743:478_1920x0_80_0_0_aa84314b6102436d406f10e1ac03ee43.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

استمرار الهزات الارتدادية في كامتشاتكا الروسية بعد الزلزال

02:35 GMT 09.08.2025
© Kamchatka branch of the Federal Research Center of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences / الانتقال إلى بنك الصورآثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا
آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Kamchatka branch of the Federal Research Center of the Unified Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية مستمرة في منطقة كامشاتكا بعد الزلزال القوي الذي وقع في 30 يوليو/تموز، حيث سجل علماء الزلازل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 43 هزة أرضية.
وأفاد البيان بأن إحدى الهزات الارتدادية شعر بها سكان المناطق السكنية في الإقليم، كما أن مراكز الإيواء المؤقتة في بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيليوتشينسك لا تزال تعمل، وقد أقامت فيها خلال اليوم الماضي 61 شخصًا.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2019
زلزال شدته 4.5 درجة يضرب سواحل كامشاتكا
2 سبتمبر 2019, 23:26 GMT
وأشار فريق الإنقاذ إلى استمرار عمل أخصائيي علم النفس التابعين لوزارة الطوارئ مع المتضررين لتقديم الدعم اللازم.
وشهدت كامشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала