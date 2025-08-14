https://sarabic.ae/20250814/واشنطن-توافق-على-بيع-صواريخ-هيمارس-للبحرين-1103739632.html
واشنطن توافق على بيع صواريخ "هيمارس" للبحرين
أعلنت واشنطن، اليوم الخميس، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع أنظمة صواريخ مدفعية "هيمارس" M142، ومعدات ذات صلة، بقيمة 500 مليون دولار
وأفاد بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون: "قررت وزارة الخارجية الموافقة على صفقة عسكرية خارجية محتملة لحكومة البحرين لبيع نظام صواريخ مدفعية M142 عالية الحركة والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وقد سلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التصديق المطلوب لإخطار الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة اليوم".وأوضح البيان أن "الصفقة المقترحة تشمل بيع 4 أنظمة صواريخ "هيمارس" M142، و3 أنظمة بيانات تكتيكية دولية للمدفعية الميدانية، ومعدات دعم واختبار، وقطع غيار، بناء على طلب حكومة البحرين".وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة البحرين على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز قدرتها على تقديم دعم حاسم لأمن المنشآت والأفراد الأمريكيين في البحرين، والاندماج في التحالفات التي تقودها أمريكا، والعمل بشكل مستقل لدعم المصالح الأمريكية وأمن القوات الأمريكية في مسرح العمليات". ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، فإن "هذا التوريد المحتمل سيساهم في ضمان السلام والاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط، بما يخدم أهداف الأمن القومي الأمريكي".
