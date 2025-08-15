https://sarabic.ae/20250815/أردوغان-غزة-تقترب-من-الانهيار-الإنساني-الكامل-1103770049.html

أردوغان: غزة تقترب من "الانهيار الإنساني الكامل"

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العالم إلى التحرك لوقف الحرب في غزة، محذرا من أن القطاع على وشك "الانهيار الإنساني الكامل" وسط الهجمات الإسرائيلية.

وفي مقال أردوغان، الذي يحمل عنوان "ضمير الإنسانية يُختبر في غزة"، ونُشر، أمس الخميس، باللغتين الإنجليزية والعربية، اتهم أردوغان إسرائيل بتنفيذ "سياسة إبادة ممنهجة" ضد الفلسطينيين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكتب أردوغان: "الجوع والعطش وخطر الأمراض الوبائية يدفعان غزة نحو انهيار إنساني كامل، وحتى الآن، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني - غالبيتهم من النساء والأطفال - في الهجمات الإسرائيلية".وأكد الرئيس التركي في مقاله، أن "تركيا سلمت الغذاء والدواء والإمدادات الطبية إلى غزة رغم العقبات، بمساعدة "دول شقيقة" مجاورة، وأجلت الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في تركيا".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

