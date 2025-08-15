أردوغان: غزة تقترب من "الانهيار الإنساني الكامل"

عربي
السفير الروسي لدى واشنطن: موسكو لديها موقف مدروس ومعد جيدا لمحادثات بوتين وترامب
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/أردوغان-غزة-تقترب-من-الانهيار-الإنساني-الكامل-1103770049.html
أردوغان: غزة تقترب من "الانهيار الإنساني الكامل"
أردوغان: غزة تقترب من "الانهيار الإنساني الكامل"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العالم إلى التحرك لوقف الحرب في غزة، محذرا من أن القطاع على وشك "الانهيار الإنساني الكامل" وسط الهجمات الإسرائيلية. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T16:50+0000
2025-08-15T16:50+0000
أخبار تركيا اليوم
قطاع غزة
العالم
أخبار فلسطين اليوم
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101736/92/1017369203_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da5b0adedf5a9a51497d6ceb15f5330b.jpg
وفي مقال أردوغان، الذي يحمل عنوان "ضمير الإنسانية يُختبر في غزة"، ونُشر، أمس الخميس، باللغتين الإنجليزية والعربية، اتهم أردوغان إسرائيل بتنفيذ "سياسة إبادة ممنهجة" ضد الفلسطينيين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكتب أردوغان: "الجوع والعطش وخطر الأمراض الوبائية يدفعان غزة نحو انهيار إنساني كامل، وحتى الآن، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني - غالبيتهم من النساء والأطفال - في الهجمات الإسرائيلية".وأكد الرئيس التركي في مقاله، أن "تركيا سلمت الغذاء والدواء والإمدادات الطبية إلى غزة رغم العقبات، بمساعدة "دول شقيقة" مجاورة، وأجلت الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في تركيا".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250803/مصر-وتركيا-تؤكدان-على-أهمية-مواصلة-التحرك-مع-الفاعلين-الدوليين-لوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1103335182.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101736/92/1017369203_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1899bc86eef687f96237b190d9b5cffa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, قطاع غزة, العالم, أخبار فلسطين اليوم, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, قطاع غزة, العالم, أخبار فلسطين اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان: غزة تقترب من "الانهيار الإنساني الكامل"

16:50 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Francois Moriالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Francois Mori
تابعنا عبر
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العالم إلى التحرك لوقف الحرب في غزة، محذرا من أن القطاع على وشك "الانهيار الإنساني الكامل" وسط الهجمات الإسرائيلية.
وفي مقال أردوغان، الذي يحمل عنوان "ضمير الإنسانية يُختبر في غزة"، ونُشر، أمس الخميس، باللغتين الإنجليزية والعربية، اتهم أردوغان إسرائيل بتنفيذ "سياسة إبادة ممنهجة" ضد الفلسطينيين، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وكتب أردوغان: "الجوع والعطش وخطر الأمراض الوبائية يدفعان غزة نحو انهيار إنساني كامل، وحتى الآن، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني - غالبيتهم من النساء والأطفال - في الهجمات الإسرائيلية".
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
مصر وتركيا تؤكدان على أهمية مواصلة التحرك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
3 أغسطس, 17:21 GMT
وأكد الرئيس التركي في مقاله، أن "تركيا سلمت الغذاء والدواء والإمدادات الطبية إلى غزة رغم العقبات، بمساعدة "دول شقيقة" مجاورة، وأجلت الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في تركيا".

وأضاف: أن "أنقرة تواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتزامن مع قيامها بالوساطة بين الفصائل الفلسطينية".

ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 151 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала