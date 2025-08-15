https://sarabic.ae/20250815/إصابة-شخصين-في-إطلاق-نار-قرب-مسجد-في-السويد--1103765520.html
إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد في السويد
إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد في السويد
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، عن إصابة شخصين إثر إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن أحدهم أصيب بالرصاص أثناء مغادرته... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T14:52+0000
2025-08-15T14:52+0000
2025-08-15T14:53+0000
السويد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/81/1017528170_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3e12f3e6b95d54f41a843a69ea255663.jpg
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار، لكنها حثت الجمهور على الابتعاد عن مكان الحادث أثناء بحثها عن مطلق النار.وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية، أندرس دالمان، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "نسعى حاليا جاهدين للعثور على الجاني أو الجناة".وأضاف: "نجري مقابلات مع شهود عيان ونجري تحقيقاتنا الفنية".وأفاد بيان للشرطة على الإنترنت أنها فتحت تحقيقا أوليا في محاولة قتل.وكانت مدينة أوريبرو مسرحا لإطلاق نار في مدرسة في فبراير/ شباط الماضي، قُتل فيه 11 شخصا، بمن فيهم الجاني.
https://sarabic.ae/20250203/بعد-مقتل-سلوان-موميكا-السويد-تدين-حارق-القرآن-الثاني-1097436776.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101752/81/1017528170_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_e0b3e01384649796a0de598280b55f7a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إصابة شخصين في إطلاق نار قرب مسجد في السويد
14:52 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 15.08.2025)
أعلنت الشرطة السويدية، اليوم الجمعة، عن إصابة شخصين إثر إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو، حيث أفادت وسائل إعلام محلية أن أحدهم أصيب بالرصاص أثناء مغادرته المسجد.
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار، لكنها حثت الجمهور على الابتعاد عن مكان الحادث أثناء بحثها عن مطلق النار.
وقال المتحدث باسم الشرطة السويدية، أندرس دالمان، في تصريحات لوسائل إعلام غربية: "نسعى حاليا جاهدين للعثور على الجاني أو الجناة".
وأضاف: "نجري مقابلات مع شهود عيان ونجري تحقيقاتنا الفنية".
وأفاد بيان للشرطة على الإنترنت أنها فتحت تحقيقا أوليا في محاولة قتل.
وكانت مدينة أوريبرو مسرحا لإطلاق نار في مدرسة في فبراير/ شباط الماضي، قُتل فيه 11 شخصا، بمن فيهم الجاني.