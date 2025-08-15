ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في الكويت إلى 23 وفاة و160 مصابا

عربي
انتهاء محادثات بوتين - ترامب بصيغة ضيقة - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/ارتفاع-ضحايا-الكحول-المغشوش-في-الكويت-إلى-23-وفاة-و160-مصابا-1103789656.html
ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في الكويت إلى 23 وفاة و160 مصابا
ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في الكويت إلى 23 وفاة و160 مصابا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس، وفاة 23 شخصا بسبب تسمم ناتج عن تناول مشروبات كحولية مغشوشة، فيما بلغ عدد المصابين 160 شخصا، جميعهم من جنسيات آسيوية. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T21:45+0000
2025-08-15T21:45+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_70729bcd4f866365e54c1048c39f6d66.jpg
وجاء في بيان وزارة الصحة الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عدد حالات التسمم الناتجة عن تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول ارتفع إلى 160، بما في ذلك 23 حالة وفاة".وقالت الوزارة إن معظم المصابين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات مختلفة، حيث استدعت حالتهم استخدام أجهزة التنفس الصناعي وإجراء جلسات غسل كلى عاجلة، نتيجة المضاعفات الحادة التي تعرضوا لها.وأوضحت أن فرقها الطبية تواصل متابعة جميع الحالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز الكويت لمراقبة السموم والجهات الأمنية والجهات المختصة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.من جهتها، أشارت سفارة الهند في الكويت، حيث يمثل الهنود أكبر جالية وافدة في البلاد، إلى أن نحو 40 مواطنا هنديا نُقلوا إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، من دون أن تحدد السبب.وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الكويتية عن 63 حالة تسمم بالكحول تحتوي على الميثانول و13 وفاة منذ يوم السبت الماضي.يشار إلى أن الكويت تمنع دخول المشروبات الكحولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما يعرض المتعاطين لمثل هذه الأخطار.
https://sarabic.ae/20220929/تسمم-ووفاة-19-شخصا-في-المغرب-بسبب-مشروبات-كحولية-1068378688.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_229f8a20b06e9d764c3c470cd06dab50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الهند اليوم
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار الهند اليوم

ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في الكويت إلى 23 وفاة و160 مصابا

21:45 GMT 15.08.2025
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholtالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Photo / Unsplash/ Jan Dommerholt
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس، وفاة 23 شخصا بسبب تسمم ناتج عن تناول مشروبات كحولية مغشوشة، فيما بلغ عدد المصابين 160 شخصا، جميعهم من جنسيات آسيوية.
وجاء في بيان وزارة الصحة الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عدد حالات التسمم الناتجة عن تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول ارتفع إلى 160، بما في ذلك 23 حالة وفاة".
مشروبات كحولية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
تسمم ووفاة 19 شخصا في المغرب بسبب مشروبات كحولية
29 سبتمبر 2022, 06:37 GMT
وقالت الوزارة إن معظم المصابين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات مختلفة، حيث استدعت حالتهم استخدام أجهزة التنفس الصناعي وإجراء جلسات غسل كلى عاجلة، نتيجة المضاعفات الحادة التي تعرضوا لها.
وأوضحت أن فرقها الطبية تواصل متابعة جميع الحالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز الكويت لمراقبة السموم والجهات الأمنية والجهات المختصة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
من جهتها، أشارت سفارة الهند في الكويت، حيث يمثل الهنود أكبر جالية وافدة في البلاد، إلى أن نحو 40 مواطنا هنديا نُقلوا إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، من دون أن تحدد السبب.
وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الكويتية عن 63 حالة تسمم بالكحول تحتوي على الميثانول و13 وفاة منذ يوم السبت الماضي.
يشار إلى أن الكويت تمنع دخول المشروبات الكحولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما يعرض المتعاطين لمثل هذه الأخطار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала