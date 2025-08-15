https://sarabic.ae/20250815/ارتفاع-ضحايا-الكحول-المغشوش-في-الكويت-إلى-23-وفاة-و160-مصابا-1103789656.html

ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في الكويت إلى 23 وفاة و160 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، يوم الخميس، وفاة 23 شخصا بسبب تسمم ناتج عن تناول مشروبات كحولية مغشوشة، فيما بلغ عدد المصابين 160 شخصا، جميعهم من جنسيات آسيوية. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الصحة الكويتية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عدد حالات التسمم الناتجة عن تناول مشروبات كحولية تحتوي على الميثانول ارتفع إلى 160، بما في ذلك 23 حالة وفاة".وقالت الوزارة إن معظم المصابين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات مختلفة، حيث استدعت حالتهم استخدام أجهزة التنفس الصناعي وإجراء جلسات غسل كلى عاجلة، نتيجة المضاعفات الحادة التي تعرضوا لها.وأوضحت أن فرقها الطبية تواصل متابعة جميع الحالات على مدار الساعة، بالتنسيق مع مركز الكويت لمراقبة السموم والجهات الأمنية والجهات المختصة، لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.من جهتها، أشارت سفارة الهند في الكويت، حيث يمثل الهنود أكبر جالية وافدة في البلاد، إلى أن نحو 40 مواطنا هنديا نُقلوا إلى المستشفى خلال الأيام القليلة الماضية، من دون أن تحدد السبب.وفي وقت سابق، أعلنت الصحة الكويتية عن 63 حالة تسمم بالكحول تحتوي على الميثانول و13 وفاة منذ يوم السبت الماضي.يشار إلى أن الكويت تمنع دخول المشروبات الكحولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما يعرض المتعاطين لمثل هذه الأخطار.

