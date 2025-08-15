https://sarabic.ae/20250815/الدفاع-الروسية-اتهامات-كييف-لنا-بشن-هجوم-على-سوق-في-سومي-استفزاز-متعمد---عاجل-1103769662.html
الدفاع الروسية: اتهامات كييف لنا بشن هجوم على سوق في سومي استفزاز متعمد
اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اتهامات نظام كييف بشأن ضربة مزعومة شنتها القوات المسلحة الروسية على سوق في وسط مدينة سومي ومناطق مأهولة أخرى،...
2025-08-15T16:38+0000
2025-08-15T16:38+0000
2025-08-15T16:42+0000
وقالت الدفاع في بيان: إن "اتهامات نظام كييف للقوات المسلحة الروسية بتنفيذ هجوم على سوق في وسط سومي ومناطق مأهولة أخرى في 15 آب/ أغسطس هي استفزاز متعمد يهدف إلى خلق خلفية إعلامية سلبية بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقبلة في أنكوريج "وأكدت الوزارة على أن " القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات على مدينة سومي أو غيرها من المدن ".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
16:38 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 16:42 GMT 15.08.2025)
اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، اتهامات نظام كييف بشأن ضربة مزعومة شنتها القوات المسلحة الروسية على سوق في وسط مدينة سومي ومناطق مأهولة أخرى، استفزازاً متعمداً يهدف إلى تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقبلة في ألاسكا.
وقالت الدفاع في بيان: إن "اتهامات نظام كييف للقوات المسلحة الروسية بتنفيذ هجوم على سوق في وسط سومي ومناطق مأهولة أخرى في 15 آب/ أغسطس هي استفزاز متعمد يهدف إلى خلق خلفية إعلامية سلبية بهدف تعطيل المفاوضات الروسية الأمريكية المقبلة في أنكوريج "
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها حذرت بالفعل يوم الثلاثاء من التحضير لاستفزاز مماثل من قبل نظام كييف.
وأكدت الوزارة على أن " القوات المسلحة الروسية لم تنفذ أي ضربات على مدينة سومي أو غيرها من المدن ".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.