https://sarabic.ae/20250815/القوات-الروسية-تدمر-مستودعي-ذخيرة-أوكرانيين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1103743267.html
القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودعي أسلحة للقوات الأوكرانية في اتجاه... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T05:11+0000
2025-08-15T05:11+0000
2025-08-15T05:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094242348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a437177dbaa88df83358ac55f4b0e696.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أثناء الاستطلاع الجوي في محيط قرية كونستانتينوفكا، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة حركة منصة روبوتية تتحرك من الخطوط الأمامية إلى الخلف. وبعد تتبعها، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة مكان وصولها وسجلوا وجود مستودعين ميدانيين للذخيرة هناك لتزويد مواقع المدفعية القريبة".وأشارت الوزارة إلى أنه بعد اكتشاف المستودعات، نفذت أطقم الطائرات دون طيار من الفرقة السادسة للبنادق الآلية للمجموعة الجنوبية للقوات ضربة دقيقة، ما أدى إلى تدمير المتسودعات وترك مدفعية العدو دون ذخيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250814/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---عاجل-1103715391.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094242348_213:0:1653:1080_1920x0_80_0_0_08632b61bd46eec089d270fb1548e877.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعي ذخيرة أوكرانيين في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أطقم الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" في القوات المسلحة الروسية رصدت ودمرت مستودعي أسلحة للقوات الأوكرانية في اتجاه كونستانتينوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد تتبع طائرة برية مسيرة للعدو.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أثناء الاستطلاع الجوي في محيط قرية كونستانتينوفكا، لاحظ مشغلو الطائرات المسيرة حركة منصة روبوتية تتحرك من الخطوط الأمامية إلى الخلف. وبعد تتبعها، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة مكان وصولها وسجلوا وجود مستودعين ميدانيين للذخيرة هناك لتزويد مواقع المدفعية القريبة".
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد اكتشاف المستودعات، نفذت أطقم الطائرات دون طيار من الفرقة السادسة للبنادق الآلية للمجموعة الجنوبية للقوات ضربة دقيقة، ما أدى إلى تدمير المتسودعات وترك مدفعية العدو دون ذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.