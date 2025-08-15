الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250815/الصين-تعلق-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الإيراني-بشأن-العقوبات-الأوروبية-1103767073.html
الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية
الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية
سبوتنيك عربي
علقت الصين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تعمل مع بكين لمنع إعادة فرض العقوبات الأوروبية على برنامج طهران النووي،... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T15:45+0000
2025-08-15T15:45+0000
إيران
أخبار إيران
الصين
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
وقال عراقجي، أمس الخميس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "سنحاول منع ذلك".وأضاف: "نعمل مع الصين وروسيا لوقف ذلك، إذا لم يُفلح هذا، فلدينا أدوات للرد، سنناقشها في الوقت المناسب".وردا على تصريحات عراقجي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لا تزال الصين ملتزمة بحل القضية النووية الإيرانية سلميا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتعارض اللجوء إلى آلية "إعادة فرض العقوبات" من مجلس الأمن، وتعتقد أنها لا تساعد الأطراف على بناء الثقة وتجاوز الخلافات، ولا تُسهم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات في وقت مبكر"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء الماضي، استعدادها لإعادة فرض العقوبات على طهران، ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.وكانت الدول الثلاث من الموقعين على اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.ويتضمن الاتفاق، الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "آلية إعادة فرض العقوبات" التي تسمح بإعادة فرضها.وقال وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في رسالتها لغوتيريش: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن المجموعة مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".
https://sarabic.ae/20250807/أمريكا-تصدر-عقوبات-جديدة-ضد-إيران-1103494347.html
إيران
أخبار إيران
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_43:0:1732:1267_1920x0_80_0_0_a50484b33f4d8b8984d9bf14560b6513.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, أخبار إيران, الصين, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني

الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية

15:45 GMT 15.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guanمقر وزارة الخارجية الصينية، بكين
مقر وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبر
علقت الصين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تعمل مع بكين لمنع إعادة فرض العقوبات الأوروبية على برنامج طهران النووي، وذلك بعد أن هددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرضها.
وقال عراقجي، أمس الخميس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "سنحاول منع ذلك".
وأضاف: "نعمل مع الصين وروسيا لوقف ذلك، إذا لم يُفلح هذا، فلدينا أدوات للرد، سنناقشها في الوقت المناسب".
وردا على تصريحات عراقجي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لا تزال الصين ملتزمة بحل القضية النووية الإيرانية سلميا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتعارض اللجوء إلى آلية "إعادة فرض العقوبات" من مجلس الأمن، وتعتقد أنها لا تساعد الأطراف على بناء الثقة وتجاوز الخلافات، ولا تُسهم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات في وقت مبكر"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الصينية.
وتابع جيان: "أي خطوات يتخذها مجلس الأمن الآن من شأنها أن تُسهم في التوصل إلى اتفاقات جديدة في المحادثات، لا العكس، وستتمسك الصين بموقف موضوعي وعادل، وستواصل تعزيز محادثات السلام، وستلعب دورا بنّاء في إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية في وقت مبكر، وستحافظ بجدية على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وستعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء الماضي، استعدادها لإعادة فرض العقوبات على طهران، ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.
وكانت الدول الثلاث من الموقعين على اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
أمريكا تصدر عقوبات جديدة ضد إيران
7 أغسطس, 18:56 GMT
ويتضمن الاتفاق، الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "آلية إعادة فرض العقوبات" التي تسمح بإعادة فرضها.
وقال وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في رسالتها لغوتيريش: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن المجموعة مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала