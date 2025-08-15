https://sarabic.ae/20250815/الصين-تعلق-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الإيراني-بشأن-العقوبات-الأوروبية-1103767073.html
الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية
الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية
إيران
أخبار إيران
الصين
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/16/1101932724_0:0:1901:1069_1920x0_80_0_0_9ac53ea74719687fb5abe6975418e443.jpg
إيران
أخبار إيران
الصين
الصين تعلق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن العقوبات الأوروبية
علقت الصين، اليوم الجمعة، على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن بلاده تعمل مع بكين لمنع إعادة فرض العقوبات الأوروبية على برنامج طهران النووي، وذلك بعد أن هددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة فرضها.
وقال عراقجي، أمس الخميس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "سنحاول منع ذلك".
وأضاف: "نعمل مع الصين وروسيا لوقف ذلك، إذا لم يُفلح هذا، فلدينا أدوات للرد، سنناقشها في الوقت المناسب".
وردا على تصريحات عراقجي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "لا تزال الصين ملتزمة بحل القضية النووية الإيرانية سلميا عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وتعارض اللجوء إلى آلية "إعادة فرض العقوبات" من مجلس الأمن، وتعتقد أنها لا تساعد الأطراف على بناء الثقة وتجاوز الخلافات، ولا تُسهم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات في وقت مبكر"، وفقا لبيان
من وزارة الخارجية الصينية.
وتابع جيان: "أي خطوات يتخذها مجلس الأمن الآن من شأنها أن تُسهم في التوصل إلى اتفاقات جديدة في المحادثات، لا العكس، وستتمسك الصين بموقف موضوعي وعادل، وستواصل تعزيز محادثات السلام، وستلعب دورا بنّاء في إعادة القضية النووية الإيرانية إلى مسار المفاوضات الدبلوماسية في وقت مبكر، وستحافظ بجدية على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وستعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء الماضي، استعدادها لإعادة فرض العقوبات على طهران، ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي بحلول نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري.
وكانت الدول الثلاث من الموقعين على اتفاق عام 2015، الذي رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
ويتضمن الاتفاق، الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، "آلية إعادة فرض العقوبات" التي تسمح بإعادة فرضها.
وقال وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث في رسالتها لغوتيريش: "لقد أوضحنا أنه إذا لم تكن إيران مستعدة للتوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن المجموعة مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات".