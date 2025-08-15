https://sarabic.ae/20250815/الصين-والهند-تبحثان-إجراء-يستفيد-منه-28-مليار-شخص-1103744304.html
الصين والهند تبحثان إجراء يستفيد منه 2.8 مليار شخص
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ونيودلهي تجريان اتصالات وثيقة بشأن الاستئناف المبكر للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهم في
ذكرت ذلك وكالة "شينخوا" الصينية، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، ذكر ذلك يوم الخميس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيستفيد منها نحو 2.8 مليار نسمة، في إشارة إلى عدد سكان البلدين مجتمعين.وتابع: "استئناف الرحلات المباشرة بين البر الرئيسي الصيني والهند سيسهم في تعزيز التبادلات والتعاون الثنائي"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل لتحقيق النجاح المشترك".وتعد الصين والهند أكبر دولتين ناميتين وعضوين فاعلين في "الجنوب العالمي"، قادران على دعم بعضهما البعض في مواجهة التحديات الدولية.وتشير تقارير إلى أن الصين تعتزم إرسال وزير خارجيتها وانج يي، إلى نيودلهي، الأسبوع المقبل، لتخفيف التوترات مع الهند، في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.وبدأت بكين ونيودلهي ترميم علاقاتهما أواخر العام الماضي، بعدما تسببت المواجهة الحدودية دامية بينهما عام 2020 في مقتل 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين على الأقل.
الأخبار
ar_EG
06:33 GMT 15.08.2025 (تم التحديث: 06:34 GMT 15.08.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ونيودلهي تجريان اتصالات وثيقة بشأن الاستئناف المبكر للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهم في تسهيل حركة السفر والتبادل التجاري بينهما.
ذكرت ذلك وكالة
"شينخوا" الصينية، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، ذكر ذلك يوم الخميس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيستفيد منها نحو 2.8 مليار نسمة، في إشارة إلى عدد سكان البلدين مجتمعين.
وتابع: "استئناف الرحلات المباشرة بين البر الرئيسي الصيني والهند سيسهم في تعزيز التبادلات والتعاون الثنائي"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل لتحقيق النجاح المشترك".
وتعد الصين والهند أكبر دولتين ناميتين وعضوين فاعلين في "الجنوب العالمي"، قادران على دعم بعضهما البعض في مواجهة التحديات الدولية.
وتشير تقارير إلى أن الصين تعتزم إرسال وزير خارجيتها وانج يي، إلى نيودلهي، الأسبوع المقبل، لتخفيف التوترات مع الهند، في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبدأت بكين ونيودلهي ترميم علاقاتهما
أواخر العام الماضي، بعدما تسببت المواجهة الحدودية دامية بينهما عام 2020 في مقتل 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين على الأقل.