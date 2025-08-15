عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين والهند تبحثان إجراء يستفيد منه 2.8 مليار شخص
ذكرت ذلك وكالة "شينخوا" الصينية، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، ذكر ذلك يوم الخميس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيستفيد منها نحو 2.8 مليار نسمة، في إشارة إلى عدد سكان البلدين مجتمعين.وتابع: "استئناف الرحلات المباشرة بين البر الرئيسي الصيني والهند سيسهم في تعزيز التبادلات والتعاون الثنائي"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل لتحقيق النجاح المشترك".وتعد الصين والهند أكبر دولتين ناميتين وعضوين فاعلين في "الجنوب العالمي"، قادران على دعم بعضهما البعض في مواجهة التحديات الدولية.وتشير تقارير إلى أن الصين تعتزم إرسال وزير خارجيتها وانج يي، إلى نيودلهي، الأسبوع المقبل، لتخفيف التوترات مع الهند، في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.وبدأت بكين ونيودلهي ترميم علاقاتهما أواخر العام الماضي، بعدما تسببت المواجهة الحدودية دامية بينهما عام 2020 في مقتل 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين على الأقل.
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ونيودلهي تجريان اتصالات وثيقة بشأن الاستئناف المبكر للرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيسهم في تسهيل حركة السفر والتبادل التجاري بينهما.
ذكرت ذلك وكالة "شينخوا" الصينية، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، ذكر ذلك يوم الخميس، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيستفيد منها نحو 2.8 مليار نسمة، في إشارة إلى عدد سكان البلدين مجتمعين.
الجيش الصيني يستعرض قدراته النووي خلال عرض عسكري يشمل صواريخ نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2024
الصين والهند توجهان "ضربة دبلوماسية" للغرب مع بدء اجتماع قادة "بريكس"... فيديو
22 أكتوبر 2024, 13:53 GMT
وتابع: "استئناف الرحلات المباشرة بين البر الرئيسي الصيني والهند سيسهم في تعزيز التبادلات والتعاون الثنائي"، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل لتحقيق النجاح المشترك".
وتعد الصين والهند أكبر دولتين ناميتين وعضوين فاعلين في "الجنوب العالمي"، قادران على دعم بعضهما البعض في مواجهة التحديات الدولية.
وتشير تقارير إلى أن الصين تعتزم إرسال وزير خارجيتها وانج يي، إلى نيودلهي، الأسبوع المقبل، لتخفيف التوترات مع الهند، في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة.
وبدأت بكين ونيودلهي ترميم علاقاتهما أواخر العام الماضي، بعدما تسببت المواجهة الحدودية دامية بينهما عام 2020 في مقتل 20 جنديا هنديا، وأربعة جنود صينيين على الأقل.
