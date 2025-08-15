باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا ستضع أسس الترتيب الدولي الجديد وأوروبا ستنقذ ما سيتم الاتفاق عليه

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا ستضع أسس الترتيب الدولي الجديد وأوروبا ستنقذ ما سيتم الاتفاق عليه

04:43 GMT 15.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
حصري
تناول الباحث في الشأن الدولي، نزار جليدي، القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، واصفًا إياها بـ"قمة تكليف المهام".
وأشار جليدي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "سيتم تكليف أوروبا بمهمة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في القمة بحذافيره، بما يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وفق الشروط الروسية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
بوتين يصل إلى ماغادان الروسية قبيل قمته مع ترامب في ألاسكا
01:48 GMT
وأوضح جليدي، أن هذه القمة تمثل نموذجًا للدبلوماسية الكلاسيكية بين "الكبار" وأصحاب القرار في العالم، وستتناول ملفات الغائبين عنها، سواء من أوكرانيا أو الدول الأوروبية الداعمة لها. واعتبر أنها "ستعطي الأوامر الترتيبية للمرحلة المقبلة وفق نظرية الأمر الواقع والانتصارات الكبيرة التي حققتها روسيا في الميدان، ووفق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيضغط على أوروبا لتكون عرابة الحل والناطق الرسمي لما سيتم الاتفاق عليه".
وأضاف أن:
"ترامب يرى أن زيلينسكي رجل مخادع ويشكل حجر عثرة أمام التسوية الأمريكية مع روسيا"، مؤكدًا أنه "سيتم تحييده من المشهد السياسي بإرادة أمريكا"، وأشار أن "روسيا تفرض الأمر الواقع بمعركة السلاح على الأرض".
ورجح الباحث في الشأن الدولي أن يتم "التوصل إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار، تقوده واشنطن وموسكو معا، يتبعه هدنة مؤقتة، ثم مرحلة من التبادل السياسي الواقعي، مع الإبقاء على واقع انتصارات روسيا الميدانية، وتعزيز أمنها، وتحقيق انتصار سياسي كبير لترامب، وإفلاس الاتحاد الأوروبي سياسيا، وإفشال مخططاته ضد روسيا".
وأكد جليدي أن "القمة ستكون الواجهة والعنوان الأبرز للترتيب الدولي الجديد، وللإقرار بمبدأ التعددية في العالم وظهور تحالفات جديدة"، مشيرًا إلى أن "العمليات الاستفزازية من قبل نظام كييف تبقى واردة، إلا أن الاستخبارات الروسية أثبتت صدقيتها وجاهزيتها"، متوقعًا أن "ينسحب الاتفاق على قضايا دولية أخرى".
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
