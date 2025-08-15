https://sarabic.ae/20250815/باحث-في-الشأن-الدولي-قمة-ألاسكا-ستضع-أسس-الترتيب-الدولي-الجديد-وأوروبا-ستنقذ-ما-سيتم-الاتفاق-عليه-1103742734.html
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا ستضع أسس الترتيب الدولي الجديد وأوروبا ستنقذ ما سيتم الاتفاق عليه
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا ستضع أسس الترتيب الدولي الجديد وأوروبا ستنقذ ما سيتم الاتفاق عليه
تناول الباحث في الشأن الدولي، نزار جليدي، القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، واصفًا إياها بـ"قمة تكليف المهام". 15.08.2025
وأشار جليدي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنه "سيتم تكليف أوروبا بمهمة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في القمة بحذافيره، بما يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وفق الشروط الروسية".وأوضح جليدي، أن هذه القمة تمثل نموذجًا للدبلوماسية الكلاسيكية بين "الكبار" وأصحاب القرار في العالم، وستتناول ملفات الغائبين عنها، سواء من أوكرانيا أو الدول الأوروبية الداعمة لها. واعتبر أنها "ستعطي الأوامر الترتيبية للمرحلة المقبلة وفق نظرية الأمر الواقع والانتصارات الكبيرة التي حققتها روسيا في الميدان، ووفق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيضغط على أوروبا لتكون عرابة الحل والناطق الرسمي لما سيتم الاتفاق عليه".وأضاف أن:ورجح الباحث في الشأن الدولي أن يتم "التوصل إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار، تقوده واشنطن وموسكو معا، يتبعه هدنة مؤقتة، ثم مرحلة من التبادل السياسي الواقعي، مع الإبقاء على واقع انتصارات روسيا الميدانية، وتعزيز أمنها، وتحقيق انتصار سياسي كبير لترامب، وإفلاس الاتحاد الأوروبي سياسيا، وإفشال مخططاته ضد روسيا".وأكد جليدي أن "القمة ستكون الواجهة والعنوان الأبرز للترتيب الدولي الجديد، وللإقرار بمبدأ التعددية في العالم وظهور تحالفات جديدة"، مشيرًا إلى أن "العمليات الاستفزازية من قبل نظام كييف تبقى واردة، إلا أن الاستخبارات الروسية أثبتت صدقيتها وجاهزيتها"، متوقعًا أن "ينسحب الاتفاق على قضايا دولية أخرى".وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.
باحث في الشأن الدولي: قمة ألاسكا ستضع أسس الترتيب الدولي الجديد وأوروبا ستنقذ ما سيتم الاتفاق عليه
تناول الباحث في الشأن الدولي، نزار جليدي، القمة المرتقبة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، واصفًا إياها بـ"قمة تكليف المهام".
وأشار جليدي، في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك
"، إلى أنه "سيتم تكليف أوروبا بمهمة تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه في القمة بحذافيره، بما يؤدي إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا وفق الشروط الروسية".
وأوضح جليدي، أن هذه القمة تمثل نموذجًا للدبلوماسية الكلاسيكية بين "الكبار" وأصحاب القرار في العالم، وستتناول ملفات الغائبين عنها، سواء من أوكرانيا أو الدول الأوروبية الداعمة لها. واعتبر أنها "ستعطي الأوامر الترتيبية للمرحلة المقبلة وفق نظرية الأمر الواقع والانتصارات الكبيرة التي حققتها روسيا في الميدان، ووفق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سيضغط على أوروبا لتكون عرابة الحل والناطق الرسمي لما سيتم الاتفاق عليه".
"ترامب يرى أن زيلينسكي رجل مخادع ويشكل حجر عثرة أمام التسوية الأمريكية مع روسيا"، مؤكدًا أنه "سيتم تحييده من المشهد السياسي بإرادة أمريكا"، وأشار أن "روسيا تفرض الأمر الواقع بمعركة السلاح على الأرض".
ورجح الباحث في الشأن الدولي أن يتم "التوصل إلى اتفاق مبدئي على وقف إطلاق النار، تقوده واشنطن وموسكو معا، يتبعه هدنة مؤقتة، ثم مرحلة من التبادل السياسي الواقعي، مع الإبقاء على واقع انتصارات روسيا الميدانية، وتعزيز أمنها، وتحقيق انتصار سياسي كبير لترامب، وإفلاس الاتحاد الأوروبي سياسيا، وإفشال مخططاته ضد روسيا".
وأكد جليدي أن "القمة ستكون الواجهة والعنوان الأبرز للترتيب الدولي الجديد، وللإقرار بمبدأ التعددية في العالم وظهور تحالفات جديدة"، مشيرًا إلى أن "العمليات الاستفزازية من قبل نظام كييف تبقى واردة، إلا أن الاستخبارات الروسية أثبتت صدقيتها وجاهزيتها"، متوقعًا أن "ينسحب الاتفاق على قضايا دولية أخرى".
وكان الكرملين والبيت الأبيض قد أعلنا في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس/آب
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن اللقاء سيبدأ في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، حيث سيجري الرئيسان أولاً محادثات ثنائية، ثم اجتماعاً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وسيشارك في المباحثات إلى جانب أوشاكوف، وزير الخارجية سيرغي لافروف، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف. وسيدلي بوتين وترامب بكلمات قصيرة قبل بدء المباحثات، يليها مؤتمر صحفي مشترك. وستكون الأزمة الأوكرانية على رأس جدول الأعمال.