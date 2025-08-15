بروتينات قديمة تكشف لغزا يعود إلى مليوني عام يخص أحد أٌقارب الإنسان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إحباط الجيش الروسي لخطط إنتاج الصواريخ الباليستية يعطل كل برامج الصواريخ الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250815/بروتينات-قديمة-تكشف-لغزا-يعود-إلى-مليوني-عام-يخص-أحد-أٌقارب-الإنسان-1103762385.html
بروتينات قديمة تكشف لغزا يعود إلى مليوني عام يخص أحد أٌقارب الإنسان
بروتينات قديمة تكشف لغزا يعود إلى مليوني عام يخص أحد أٌقارب الإنسان
سبوتنيك عربي
اكتشف باحثون أفارقة وأوربيون، طفرة جينية، نتيجة تحليل بروتينات في بقايا إحفورية في أفريقيا. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T13:37+0000
2025-08-15T13:37+0000
مجتمع
علوم
اكتشافات
أسلاف البشر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/25/1021942509_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f0f67c6be7244bc5c74ef52d4bc15a19.jpg
على مدى ما يقرب من مئة عام، درس الباحثون أحافير محيرة تعود إلى قريب بعيد وغير مألوف للإنسان البدائي، يُعرف باسم بارانثروبوس روبستوس.هذا النوع، يمشي منتصبا، متكيفا مع قوة المضغ، مزود بفكين كبيرين وأسنان ضخمة مغطاة بطبقة سميكة من المينا، وتشير الأدلة إلى أنه عاش منذ ما بين 2.25 مليون و1.7 مليون سنة تقريبا. عُثر على أولى حفريات بارانثروبوس روبستوس في جنوب أفريقيا عام 1938، وتضم السلالة البشرية اليوم مجموعة واسعة من الأقارب والأسلاف القدماء الذين عاشوا ملايين السنين في الماضي. تتبع الأدلة الأحفورية تطور هؤلاء الأقارب الأوائل منذ زمن بعيد، وصولاً إلى أسترالوبيثكس أفريكانوس، الذي عاش قبل 3.67 مليون سنة. كما تُمثّل هذه البقايا معالم تطورية رئيسية، مثل التحول إلى المشي على قدمين، وظهور استخدام الأدوات، ونمو حجم الدماغ. في نهاية المطاف، ظهر الإنسان الحديث (الإنسان العاقل) في جنوب أفريقيا منذ حوالي 153,000 سنة، وفق صحيفة "scitechdaily".باستخدام الطريقة السابقة، اكتشف باحثون أفارقة وأوروبيون في العلوم الجزيئية والكيمياء وعلم الإنسان القديم، أن الأدلة الإحفورية المكتشفة في إفريقيا تعود لاثنين من الأفراد كانوا ذكورا واثنين آخرين إناثا، وبين تحليل تسلسلات البروتين عن اختلافات جينية دقيقة بين الأحافير، وقد حدث أحد الاختلافات الملحوظة بشكل خاص في جين مسؤول عن إنتاج المينا، وهو بروتين رئيسي يُشارك في تكوين مينا الأسنان، واشترك اثنان من الأفراد في حمض أميني موجود لدى البشر المعاصرين والأوائل، وكذلك لدى الشمبانزي والغوريلا. أما الاثنان الآخران، فقد امتلكا حمضا أمينيا لم يحدد حتى الآن، بين القردة العليا الأفريقية، إلا لدى البارانثروبوس.والأكثر إثارة للدهشة هو أن فردا واحدا حمل كلا الحمضين الأمينيين، مما يقدم أول مثال مسجل على تغاير الزيجوت (وجود نسختين مختلفتين من الجين) في بروتينات يعود تاريخها إلى مليوني عام.تقدم هذه النتائج منظورا جديدا للتطور البشري، مما قد يغير طريقة تفسير العلماء للتنوع بين الأسلاف الأوائل، كما أنها توفر بعضا من أقدم البيانات الجينية البشرية المستعادة من أفريقيا، ما يمهد الطريق لفهم أعمق للعلاقات بين الأفراد، ويزيد من إمكانية تحديد ما إذا كانت الأحافير تُمثل أنواعا مختلفة.اكتشاف جيني يعزز فهم متلازمة التعب المزمندراسة تكشف أسرار طول العمر
https://sarabic.ae/20250813/دراسة-تكشف-عن-علاقة-تربط-النوم-الكثير-بآلام-الظهر--1103695331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/25/1021942509_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d205e596f760d592a7218a6e7aece453.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, اكتشافات, أسلاف البشر
علوم, اكتشافات, أسلاف البشر

بروتينات قديمة تكشف لغزا يعود إلى مليوني عام يخص أحد أٌقارب الإنسان

13:37 GMT 15.08.2025
© Fotolia / Sergey Nivensجينات
جينات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
تابعنا عبر
اكتشف باحثون أفارقة وأوربيون، طفرة جينية، نتيجة تحليل بروتينات في بقايا إحفورية في أفريقيا.
على مدى ما يقرب من مئة عام، درس الباحثون أحافير محيرة تعود إلى قريب بعيد وغير مألوف للإنسان البدائي، يُعرف باسم بارانثروبوس روبستوس.
هذا النوع، يمشي منتصبا، متكيفا مع قوة المضغ، مزود بفكين كبيرين وأسنان ضخمة مغطاة بطبقة سميكة من المينا، وتشير الأدلة إلى أنه عاش منذ ما بين 2.25 مليون و1.7 مليون سنة تقريبا.
عُثر على أولى حفريات بارانثروبوس روبستوس في جنوب أفريقيا عام 1938، وتضم السلالة البشرية اليوم مجموعة واسعة من الأقارب والأسلاف القدماء الذين عاشوا ملايين السنين في الماضي.
مشاكل النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن علاقة تربط النوم الكثير بآلام الظهر
13 أغسطس, 14:19 GMT
تتبع الأدلة الأحفورية تطور هؤلاء الأقارب الأوائل منذ زمن بعيد، وصولاً إلى أسترالوبيثكس أفريكانوس، الذي عاش قبل 3.67 مليون سنة. كما تُمثّل هذه البقايا معالم تطورية رئيسية، مثل التحول إلى المشي على قدمين، وظهور استخدام الأدوات، ونمو حجم الدماغ. في نهاية المطاف، ظهر الإنسان الحديث (الإنسان العاقل) في جنوب أفريقيا منذ حوالي 153,000 سنة، وفق صحيفة "scitechdaily".
من الهام معرفة أنه يمكن لبعض البروتينات البقاء على قيد الحياة لملايين السنين لأنها تلتصق بالأسنان والعظام، وتبقى مستقرة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة، ويمكن لأحد هذه البروتينات تحديد الجنس البيولوجي للعينات الأحفورية.
باستخدام الطريقة السابقة، اكتشف باحثون أفارقة وأوروبيون في العلوم الجزيئية والكيمياء وعلم الإنسان القديم، أن الأدلة الإحفورية المكتشفة في إفريقيا تعود لاثنين من الأفراد كانوا ذكورا واثنين آخرين إناثا، وبين تحليل تسلسلات البروتين عن اختلافات جينية دقيقة بين الأحافير، وقد حدث أحد الاختلافات الملحوظة بشكل خاص في جين مسؤول عن إنتاج المينا، وهو بروتين رئيسي يُشارك في تكوين مينا الأسنان، واشترك اثنان من الأفراد في حمض أميني موجود لدى البشر المعاصرين والأوائل، وكذلك لدى الشمبانزي والغوريلا. أما الاثنان الآخران، فقد امتلكا حمضا أمينيا لم يحدد حتى الآن، بين القردة العليا الأفريقية، إلا لدى البارانثروبوس.
والأكثر إثارة للدهشة هو أن فردا واحدا حمل كلا الحمضين الأمينيين، مما يقدم أول مثال مسجل على تغاير الزيجوت (وجود نسختين مختلفتين من الجين) في بروتينات يعود تاريخها إلى مليوني عام.
في دراسات البروتين، غالبا ما تعتبر بعض الطفرات مؤشرات على أنواع مختلفة، وهي المرة الأولى التي تُوثق فيها طفرة بروتينية في بروتينات قديمة، حيث تُحدد هذه النتائج عادةً من خلال الحمض النووي القديم.
تقدم هذه النتائج منظورا جديدا للتطور البشري، مما قد يغير طريقة تفسير العلماء للتنوع بين الأسلاف الأوائل، كما أنها توفر بعضا من أقدم البيانات الجينية البشرية المستعادة من أفريقيا، ما يمهد الطريق لفهم أعمق للعلاقات بين الأفراد، ويزيد من إمكانية تحديد ما إذا كانت الأحافير تُمثل أنواعا مختلفة.
اكتشاف جيني يعزز فهم متلازمة التعب المزمن
دراسة تكشف أسرار طول العمر
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала