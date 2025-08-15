https://sarabic.ae/20250815/بروتينات-قديمة-تكشف-لغزا-يعود-إلى-مليوني-عام-يخص-أحد-أٌقارب-الإنسان-1103762385.html

بروتينات قديمة تكشف لغزا يعود إلى مليوني عام يخص أحد أٌقارب الإنسان

بروتينات قديمة تكشف لغزا يعود إلى مليوني عام يخص أحد أٌقارب الإنسان

سبوتنيك عربي

اكتشف باحثون أفارقة وأوربيون، طفرة جينية، نتيجة تحليل بروتينات في بقايا إحفورية في أفريقيا. 15.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-15T13:37+0000

2025-08-15T13:37+0000

2025-08-15T13:37+0000

مجتمع

علوم

اكتشافات

أسلاف البشر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102194/25/1021942509_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f0f67c6be7244bc5c74ef52d4bc15a19.jpg

على مدى ما يقرب من مئة عام، درس الباحثون أحافير محيرة تعود إلى قريب بعيد وغير مألوف للإنسان البدائي، يُعرف باسم بارانثروبوس روبستوس.هذا النوع، يمشي منتصبا، متكيفا مع قوة المضغ، مزود بفكين كبيرين وأسنان ضخمة مغطاة بطبقة سميكة من المينا، وتشير الأدلة إلى أنه عاش منذ ما بين 2.25 مليون و1.7 مليون سنة تقريبا. عُثر على أولى حفريات بارانثروبوس روبستوس في جنوب أفريقيا عام 1938، وتضم السلالة البشرية اليوم مجموعة واسعة من الأقارب والأسلاف القدماء الذين عاشوا ملايين السنين في الماضي. تتبع الأدلة الأحفورية تطور هؤلاء الأقارب الأوائل منذ زمن بعيد، وصولاً إلى أسترالوبيثكس أفريكانوس، الذي عاش قبل 3.67 مليون سنة. كما تُمثّل هذه البقايا معالم تطورية رئيسية، مثل التحول إلى المشي على قدمين، وظهور استخدام الأدوات، ونمو حجم الدماغ. في نهاية المطاف، ظهر الإنسان الحديث (الإنسان العاقل) في جنوب أفريقيا منذ حوالي 153,000 سنة، وفق صحيفة "scitechdaily".باستخدام الطريقة السابقة، اكتشف باحثون أفارقة وأوروبيون في العلوم الجزيئية والكيمياء وعلم الإنسان القديم، أن الأدلة الإحفورية المكتشفة في إفريقيا تعود لاثنين من الأفراد كانوا ذكورا واثنين آخرين إناثا، وبين تحليل تسلسلات البروتين عن اختلافات جينية دقيقة بين الأحافير، وقد حدث أحد الاختلافات الملحوظة بشكل خاص في جين مسؤول عن إنتاج المينا، وهو بروتين رئيسي يُشارك في تكوين مينا الأسنان، واشترك اثنان من الأفراد في حمض أميني موجود لدى البشر المعاصرين والأوائل، وكذلك لدى الشمبانزي والغوريلا. أما الاثنان الآخران، فقد امتلكا حمضا أمينيا لم يحدد حتى الآن، بين القردة العليا الأفريقية، إلا لدى البارانثروبوس.والأكثر إثارة للدهشة هو أن فردا واحدا حمل كلا الحمضين الأمينيين، مما يقدم أول مثال مسجل على تغاير الزيجوت (وجود نسختين مختلفتين من الجين) في بروتينات يعود تاريخها إلى مليوني عام.تقدم هذه النتائج منظورا جديدا للتطور البشري، مما قد يغير طريقة تفسير العلماء للتنوع بين الأسلاف الأوائل، كما أنها توفر بعضا من أقدم البيانات الجينية البشرية المستعادة من أفريقيا، ما يمهد الطريق لفهم أعمق للعلاقات بين الأفراد، ويزيد من إمكانية تحديد ما إذا كانت الأحافير تُمثل أنواعا مختلفة.اكتشاف جيني يعزز فهم متلازمة التعب المزمندراسة تكشف أسرار طول العمر

https://sarabic.ae/20250813/دراسة-تكشف-عن-علاقة-تربط-النوم-الكثير-بآلام-الظهر--1103695331.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, اكتشافات, أسلاف البشر