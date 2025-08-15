عربي
أمساليوم
بث مباشر
مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
أخبار الهند اليوم

مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند

02:48 GMT 15.08.2025
يحاول الناس استعادة سيارة تضررت خلال الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في بهاغسوناغ، وهي بلدة سياحية شهيرة في هيماشال براديش، الهند، 12 يوليو 2021
يحاول الناس استعادة سيارة تضررت خلال الفيضانات المفاجئة بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في بهاغسوناغ، وهي بلدة سياحية شهيرة في هيماشال براديش، الهند، 12 يوليو 2021
© AP Photo / Ashwini Bhatia
ذكرت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم جامو وكشمير شمالي الهند، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا.
وأوضحت الوكالة أن قرية تشاشوتي كانت الأكثر تضررًا، حيث تم إنقاذ 167 شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم 38 في حالة حرجة.
فيضانات آسيا - الهند 18يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
فيضانات الهند تخلف قتلى ومفقودين بينهم جنود... فيديو
4 أكتوبر 2023, 16:13 GMT
وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء الكارثة، مؤكدًا أن السلطات تقدم المساعدات اللازمة للمتضررين.
وتُعد تشاشوتي نقطة الانطلاق للحج السنوي إلى معبد الإلهة كالي، وقد تم تعليق هذا العام بسبب الفيضانات.
