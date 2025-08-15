https://sarabic.ae/20250815/مصرع-46-شخصا-على-الأقل-جراء-الفيضانات-في-شمال-الهند-1103740916.html
مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم جامو وكشمير شمالي الهند، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا. 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T02:48+0000
2025-08-15T02:48+0000
2025-08-15T02:48+0000
أخبار الهند اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/10/1049586718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f774575fdbf47647535d511d99813c28.jpg
وأوضحت الوكالة أن قرية تشاشوتي كانت الأكثر تضررًا، حيث تم إنقاذ 167 شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم 38 في حالة حرجة.وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء الكارثة، مؤكدًا أن السلطات تقدم المساعدات اللازمة للمتضررين.وتُعد تشاشوتي نقطة الانطلاق للحج السنوي إلى معبد الإلهة كالي، وقد تم تعليق هذا العام بسبب الفيضانات.
https://sarabic.ae/20231004/فيضانات-الهند-تخلف-قتلى-ومفقودين-بينهم-جنود-فيديو-1081662708.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/10/1049586718_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_ba69df595d006fc9577f9c3251f0c0b1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم
مصرع 46 شخصا على الأقل جراء الفيضانات في شمال الهند
ذكرت وكالة الأنباء الهندية "بي تي آي" أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في إقليم جامو وكشمير شمالي الهند، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 شخصًا.
وأوضحت الوكالة أن قرية تشاشوتي كانت الأكثر تضررًا، حيث تم إنقاذ 167 شخصًا من تحت الأنقاض، بينهم 38 في حالة حرجة.
وأعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه إزاء الكارثة، مؤكدًا أن السلطات تقدم المساعدات اللازمة للمتضررين.
وتُعد تشاشوتي نقطة الانطلاق للحج السنوي إلى معبد الإلهة كالي، وقد تم تعليق هذا العام بسبب الفيضانات
.