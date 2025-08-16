عربي
تسجيل 50 هزة أرضية في إقليم كامتشاتكا الروسي خلال 24 ساعة
تسجيل 50 هزة أرضية في إقليم كامتشاتكا الروسي خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية 50 هزة أرضية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ...
حصري
سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية 50 هزة أرضية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم.
وحسبما جاء في بيان للإدارة: "خلال اليوم الماضي، وقعت 50 هزة ارتدادية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5. وفي المناطق المأهولة، شعر السكان بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات".
آثار الزلزال في إقليم كامتشاتكا شرقي روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
استمرار الهزات الارتدادية في كامتشاتكا الروسية بعد الزلزال
9 أغسطس, 02:35 GMT
كما سُجلت ثلاثة انفجارات رمادية على بركان كليوتشيفسكي خلال اليوم، وسُجلت كمية طفيفة من الرماد في بلدة كليوتشي، فيما يحذر رجال الإنقاذ من خطر انجراف جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامشاتسك نتيجة النشاط البركاني.
ولا تزال هناك احتمالية لحدوث ثوران عنيف لبركان كليوتشيفسكي مع ارتفاع سحب الرماد حتى 12 ألف متر، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.
وشهدت كامتشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بلغت شدته 8.8 درجة. ويشير خبراء الزلازل إلى انخفاض تدريجي في شدة وقوة الهزات الارتدادية، حيث أن معظم الهزات لا تُشعر بها في المناطق المأهولة.
