https://sarabic.ae/20250816/تسجيل-50-هزة-أرضية-في-كامتشاتكا-خلال-24-ساعة-1103804455.html
تسجيل 50 هزة أرضية في إقليم كامتشاتكا الروسي خلال 24 ساعة
تسجيل 50 هزة أرضية في إقليم كامتشاتكا الروسي خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية 50 هزة أرضية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T03:26+0000
2025-08-16T03:26+0000
2025-08-16T03:26+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كامتشاتكا
شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179958_0:0:848:477_1920x0_80_0_0_77baefeb8e0a44b1b92ac2dd1b64a15a.jpg
وحسبما جاء في بيان للإدارة: "خلال اليوم الماضي، وقعت 50 هزة ارتدادية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5. وفي المناطق المأهولة، شعر السكان بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات".كما سُجلت ثلاثة انفجارات رمادية على بركان كليوتشيفسكي خلال اليوم، وسُجلت كمية طفيفة من الرماد في بلدة كليوتشي، فيما يحذر رجال الإنقاذ من خطر انجراف جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامشاتسك نتيجة النشاط البركاني.ولا تزال هناك احتمالية لحدوث ثوران عنيف لبركان كليوتشيفسكي مع ارتفاع سحب الرماد حتى 12 ألف متر، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.وشهدت كامتشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بلغت شدته 8.8 درجة. ويشير خبراء الزلازل إلى انخفاض تدريجي في شدة وقوة الهزات الارتدادية، حيث أن معظم الهزات لا تُشعر بها في المناطق المأهولة.
https://sarabic.ae/20250809/استمرار-الهزات-الارتدادية-في-كامتشاتكا-الروسية-بعد-الزلزال-1103530647.html
كامتشاتكا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1e/1103179958_106:0:743:478_1920x0_80_0_0_aa84314b6102436d406f10e1ac03ee43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, كامتشاتكا, شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية
تسجيل 50 هزة أرضية في إقليم كامتشاتكا الروسي خلال 24 ساعة
حصري
سجل إقليم كامتشاتكا الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية 50 هزة أرضية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أفادت الإدارة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم.
وحسبما جاء في بيان للإدارة: "خلال اليوم الماضي، وقعت 50 هزة ارتدادية بلغت شدتها من 3.5 إلى 6.5. وفي المناطق المأهولة، شعر السكان بهزة واحدة بلغت شدتها بين 3 و5 درجات".
كما سُجلت ثلاثة انفجارات رمادية على بركان كليوتشيفسكي خلال اليوم، وسُجلت كمية طفيفة من الرماد في بلدة كليوتشي، فيما يحذر رجال الإنقاذ من خطر انجراف جزء من الطريق بين ميلكوفو وأوست-كامشاتسك نتيجة النشاط البركاني.
ولا تزال هناك احتمالية لحدوث ثوران عنيف لبركان كليوتشيفسكي مع ارتفاع سحب الرماد حتى 12 ألف متر، بحسب وزارة الطوارئ الروسية.
وشهدت كامتشاتكا في 30 يوليو/تموز أقوى زلزال منذ عام 1952 بلغت شدته 8.8 درجة
. ويشير خبراء الزلازل إلى انخفاض تدريجي في شدة وقوة الهزات الارتدادية، حيث أن معظم الهزات لا تُشعر بها في المناطق المأهولة.