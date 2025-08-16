مسؤول أممي عن لقاء بوتين وترامب: هناك ضرورة ملحة لجلوس أوكرانيا وأوروبا على طاولة التفاوض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/مسؤول-أممي-عن-لقاء-بوتين-وترامب-هناك-ضرورة-ملحة-لجلوس-أوكرانيا-وأوروبا-على-طاولة-التفاوض-1103856958.html
مسؤول أممي عن لقاء بوتين وترامب: هناك ضرورة ملحة لجلوس أوكرانيا وأوروبا على طاولة التفاوض
مسؤول أممي عن لقاء بوتين وترامب: هناك ضرورة ملحة لجلوس أوكرانيا وأوروبا على طاولة التفاوض
سبوتنيك عربي
قال السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إن لقاء ترامب وبوتين احتوى على بعض العناصر والبنود المهمة، مثل عرض... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T18:51+0000
2025-08-17T15:58+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وأوضح لـ "سبوتنيك" أن الدعوة لمشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية في مفاوضات أخرى مقبلة بحضور بوتين وترامب نقطة مهمة، حيث سيكون هناك شرعية للاتفاق الذي قد يحصل، والحفاظ على الجانب الغربي الذي قد يكون عائقا في سبيل تحقيق أي اتفاق ملموس من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.ويرى المسؤول الأممي، أن اللقاء حقق مكسبا كبيرا لروسيا، وهو ظهور الرئيس بوتين على الساحة الدولية، دون أي شرط مسبق من قبل أمريكا، فيما يبقى جمع كل الأطراف على طاولة واحدة بعد هذا اللقاء ضرورة ملحة، لتثبيت أي اتفاق، لا سيما أن الزعماء الأوروبيين أكدوا بأن أي اتفاق سلام يجب أن يشمل أوكرانيا وجامعة أوروبية وإلا لن يكون هناك ضمانات طويلة الأمد.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".ويوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددا على ضرورة أن "يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".ويوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
https://sarabic.ae/20250816/الخارجية-الروسية-لافروف-يناقش-هاتفيا-مع-سيارتو-الأزمة-الأوكرانية-على-ضوء-قمة-بوتين-وترامب-1103832533.html
https://sarabic.ae/20250817/زعماء-أوروبيون-يتوجهون-إلى-واشنطن-للمشاركة-في-اجتماع-ترامب-وزيلينسكي-1103843398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_4412870d07a724e01d47a1312d804d95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب

مسؤول أممي عن لقاء بوتين وترامب: هناك ضرورة ملحة لجلوس أوكرانيا وأوروبا على طاولة التفاوض

18:51 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 15:58 GMT 17.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا
اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قال السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إن لقاء ترامب وبوتين احتوى على بعض العناصر والبنود المهمة، مثل عرض بعض القاذفات، والاستقبال الفاخر في ألاسكا.
وأوضح لـ "سبوتنيك" أن الدعوة لمشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية في مفاوضات أخرى مقبلة بحضور بوتين وترامب نقطة مهمة، حيث سيكون هناك شرعية للاتفاق الذي قد يحصل، والحفاظ على الجانب الغربي الذي قد يكون عائقا في سبيل تحقيق أي اتفاق ملموس من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب
أمس, 20:23 GMT
ويرى المسؤول الأممي، أن اللقاء حقق مكسبا كبيرا لروسيا، وهو ظهور الرئيس بوتين على الساحة الدولية، دون أي شرط مسبق من قبل أمريكا، فيما يبقى جمع كل الأطراف على طاولة واحدة بعد هذا اللقاء ضرورة ملحة، لتثبيت أي اتفاق، لا سيما أن الزعماء الأوروبيين أكدوا بأن أي اتفاق سلام يجب أن يشمل أوكرانيا وجامعة أوروبية وإلا لن يكون هناك ضمانات طويلة الأمد.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".
وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".
وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".
ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
زعماء أوروبيون يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع ترامب وزيلينسكي
10:37 GMT
ويوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددا على ضرورة أن "يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".
ويوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала