مسؤول أممي عن لقاء بوتين وترامب: هناك ضرورة ملحة لجلوس أوكرانيا وأوروبا على طاولة التفاوض

مسؤول أممي عن لقاء بوتين وترامب: هناك ضرورة ملحة لجلوس أوكرانيا وأوروبا على طاولة التفاوض

قال السفير هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إن لقاء ترامب وبوتين احتوى على بعض العناصر والبنود المهمة، مثل عرض...

وأوضح لـ "سبوتنيك" أن الدعوة لمشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية في مفاوضات أخرى مقبلة بحضور بوتين وترامب نقطة مهمة، حيث سيكون هناك شرعية للاتفاق الذي قد يحصل، والحفاظ على الجانب الغربي الذي قد يكون عائقا في سبيل تحقيق أي اتفاق ملموس من أجل إنهاء الأزمة في أوكرانيا.ويرى المسؤول الأممي، أن اللقاء حقق مكسبا كبيرا لروسيا، وهو ظهور الرئيس بوتين على الساحة الدولية، دون أي شرط مسبق من قبل أمريكا، فيما يبقى جمع كل الأطراف على طاولة واحدة بعد هذا اللقاء ضرورة ملحة، لتثبيت أي اتفاق، لا سيما أن الزعماء الأوروبيين أكدوا بأن أي اتفاق سلام يجب أن يشمل أوكرانيا وجامعة أوروبية وإلا لن يكون هناك ضمانات طويلة الأمد.وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وأضاف الرئيس الأمريكي بأن "الجميع قد اتفق على أن أفضل وسيلة لإنهاء الصراع، هي التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام، من شأنها أن تنهي الصراع، و"ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي غالبا لا يصمد".وأضاف ترامب أنه سيجتمع مع فلاديمير زيلينسكي، في واشنطن بالمكتب البيضاوي بعد غد الاثنين، موضحا: "وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سنحدد بعدها موعدا لعقد لقاء مع الرئيس بوتين".ويوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد زيلينسكي، والدول الأوروبية"، مشددا على ضرورة أن "يقر زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام غربية: "فلاديمير زيلينسكي، يجب أن يوافق على حقيقة أنه يخسر كثيرا في الصراع مع روسيا".ويوم الجمعة الماضي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.

