https://sarabic.ae/20250816/من-الأول؟-ترتيب-الدول-في-مؤشر-سلامة-اللغة-العربية-1103821206.html
من الأول؟ ترتيب الدول في مؤشر سلامة اللغة العربية
من الأول؟ ترتيب الدول في مؤشر سلامة اللغة العربية
سبوتنيك عربي
أعدت مؤسسة "لسان" للذكاء الاصطناعي، إحصائية لمؤشر سلامة اللغة العربية، حصد العراق فيها على المركز الأول بين الدول، التي شملتها الإحصائية والبالغ عددها 19 دولة. 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T11:45+0000
2025-08-16T11:45+0000
2025-08-16T11:45+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
مصر
العراق
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
قطر
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103820896_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_ddc27a036d1462671c2a76b4d027aad5.jpg
وتعتمد مثل هذه الإحصائيات على مؤشرات عدة، من بينها سياسات دعم اللغة العربية في المؤسسات الإعلامية والتعليمية، وتأثير اللهجات المحلية والأجنبية.
مصر
العراق
الجزائر
قطر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103820896_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_8203a212ef4e67b93e8bd08f468bba1e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, مصر, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجزائر, قطر, أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, инфографика
انفوجرافيك, مصر, العراق, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجزائر, قطر, أخبار الأردن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, инфографика
من الأول؟ ترتيب الدول في مؤشر سلامة اللغة العربية
أعدت مؤسسة "لسان" للذكاء الاصطناعي، إحصائية لمؤشر سلامة اللغة العربية، حصد العراق فيها على المركز الأول بين الدول، التي شملتها الإحصائية والبالغ عددها 19 دولة.
وتعتمد مثل هذه الإحصائيات على مؤشرات عدة، من بينها سياسات دعم اللغة العربية في المؤسسات الإعلامية والتعليمية، وتأثير اللهجات المحلية والأجنبية.