"يضعف مصداقيتها"... إيران تنتقد "انحياز" نائبة رئيس محكمة العدل الدولية لإسرائيل
أكد كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، اليوم السبت، أن "انحياز" جوليا سيبوتيندي، نائبة رئيس محكمة العدل الدولية لصالح... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098391969_0:77:2990:1759_1920x0_80_0_0_84c78223ea5babc5ca635c749a6e0045.jpg
وأوضح أبادي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما صدر عن سيبوتيندي، يُعد "انتهاكًا صادمًا للأخلاقيات القضائية".ومضى لافتًا إلى أن "هذا الانحياز العلني يُضعف الثقة بالمحكمة، التي تنظر في قضايا عدة مرفوعة ضد إسرائيل"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، نائبة رئيس محكمة العدل الدولية، حين قالت إن "الله يعتمد عليها لتقف إلى جانب إسرائيل"، على حد قولها.
إيران, محكمة العدل الدولية, العالم, إسرائيل, أخبار العالم الآن
أكد كاظم غريب أبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، اليوم السبت، أن "انحياز" جوليا سيبوتيندي، نائبة رئيس محكمة العدل الدولية لصالح إسرائيل، "يمسّ بمصداقية المحكمة ويقوّض مبدأ الحياد القضائي"، على حد قوله.
وأوضح أبادي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما صدر عن سيبوتيندي، يُعد "انتهاكًا صادمًا للأخلاقيات القضائية".
ومضى لافتًا إلى أن "هذا الانحياز العلني يُضعف الثقة بالمحكمة، التي تنظر في قضايا عدة مرفوعة ضد إسرائيل"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحات القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، نائبة رئيس محكمة العدل الدولية، حين قالت إن "الله يعتمد عليها لتقف إلى جانب إسرائيل"، على حد قولها.