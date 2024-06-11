إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
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صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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13:00 GMT
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بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
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بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
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روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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مرايا العلوم
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https://sarabic.ae/20240611/إيران-في-رسالة-للأمم-المتحدة-على-المجتمع-الدولي-إجبار-إسرائيل-تنفيذ-أحكام-محكمة-العدل-الدولية-1089733042.html
إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية
إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية
سبوتنيك عربي
وجّه وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الأحداث في قطاع غزة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T07:50+0000
2024-06-11T07:50+0000
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قطاع غزة
غزة
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حركة حماس
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وأكد باقري كني، في رسالته، على "الدور الحيوي والمسؤولية الحتمية للأمم المتحدة تجاه عمليات القتل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالوحدة لإرغام الكيان الإسرائيلي على التنفيذ الكامل والفوري والفعال لقرار محكمة العدل الدولية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله. وصوّت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.وأعربت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".وكان بايدن قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240610/مصر-ترحب-بقرار-مجلس-الأمن-بشان-غزة-وتطالب-إسرائيل-بالامتثال-لالتزامتها-الدولية-1089728139.html
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

07:50 GMT 11.06.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADAالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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وجّه وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الأحداث في قطاع غزة.
وأكد باقري كني، في رسالته، على "الدور الحيوي والمسؤولية الحتمية للأمم المتحدة تجاه عمليات القتل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالوحدة لإرغام الكيان الإسرائيلي على التنفيذ الكامل والفوري والفعال لقرار محكمة العدل الدولية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله. وصوّت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وتطالب إسرائيل بالامتثال لالتزامتها الدولية
أمس, 23:25 GMT
وأعربت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".
وكان بايدن قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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