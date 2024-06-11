https://sarabic.ae/20240611/إيران-في-رسالة-للأمم-المتحدة-على-المجتمع-الدولي-إجبار-إسرائيل-تنفيذ-أحكام-محكمة-العدل-الدولية-1089733042.html

إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

إيران في رسالة للأمم المتحدة: على المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية

سبوتنيك عربي

وجّه وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن الأحداث في قطاع غزة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T07:50+0000

2024-06-11T07:50+0000

2024-06-11T07:50+0000

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وأكد باقري كني، في رسالته، على "الدور الحيوي والمسؤولية الحتمية للأمم المتحدة تجاه عمليات القتل المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد القوات الإسرائيلية"، مطالبًا المجتمع الدولي بالوحدة لإرغام الكيان الإسرائيلي على التنفيذ الكامل والفوري والفعال لقرار محكمة العدل الدولية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي، يرحب بمقترح رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويدعو حماس إلى قبوله. وصوّت لصالح القرار 14 عضوا في المجلس، مع امتناع روسيا عن التصويت.وأعربت حركة حماس الفلسطينية في بيان، اليوم الاثنين، عن "الترحيب بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكنهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".وكان بايدن قد أعلن، يوم الجمعة 31 مايو/ أيار الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.وأوضح أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وما يقارب 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240610/مصر-ترحب-بقرار-مجلس-الأمن-بشان-غزة-وتطالب-إسرائيل-بالامتثال-لالتزامتها-الدولية-1089728139.html

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