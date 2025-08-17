الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك النووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250817/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-على-محطة-سمولينسك-النووية--عاجل--1103846683.html
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على محطة سمولينسك للطاقة النووية. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T12:19+0000
2025-08-17T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/01/1048538357_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_7fefbed40475451e7925ce3e3787a4f7.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "في 17 آب/أغسطس الجاري، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرةٍ مُسيّرةٍ على البنية التحتية لمحطة طاقة نووية في مقاطعة سمولينسك. وتم اعتراض الطائرة المُسيّرة الأوكرانية في أجواء المقاطعة".وأضاف البيان: "اليوم في 17 أغسطس (آب الجاري)، دمّرت قوات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي محطة سمولينسك للطاقة النووية. وبالتالي، تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة للطاقة النووية".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صورا من مكان إحباط محاولة الهجوم الإرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف."روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
روسيا
روسيا

الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك النووية

12:19 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 12:50 GMT 17.08.2025)
© Sputnik . Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© Sputnik . Russian Federal Security Service
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على محطة سمولينسك للطاقة النووية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "في 17 آب/أغسطس الجاري، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرةٍ مُسيّرةٍ على البنية التحتية لمحطة طاقة نووية في مقاطعة سمولينسك. وتم اعتراض الطائرة المُسيّرة الأوكرانية في أجواء المقاطعة".

وقال جهاز الامن الفيدرالي في بيان: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية استفزازاتها بمحاولة مهاجمة منشآت الطاقة النووية الروسية بطائرات مسيرة".

وأضاف البيان: "اليوم في 17 أغسطس (آب الجاري)، دمّرت قوات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي محطة سمولينسك للطاقة النووية. وبالتالي، تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة للطاقة النووية".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صورا من مكان إحباط محاولة الهجوم الإرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك.
أحد أفراد الأمن الفيدرالي الروسي مع درع واقي من الرصاص - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
الأمن الفيدرالي الروسي: أجهزة الأمن الأوكرانية خدعت متقاعدين روس لشن هجمات إرهابية
11 أغسطس, 05:14 GMT
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
