الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك النووية
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك النووية
سبوتنيك عربي
17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T12:19+0000
2025-08-17T12:19+0000
2025-08-17T12:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "في 17 آب/أغسطس الجاري، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرةٍ مُسيّرةٍ على البنية التحتية لمحطة طاقة نووية في مقاطعة سمولينسك. وتم اعتراض الطائرة المُسيّرة الأوكرانية في أجواء المقاطعة".وأضاف البيان: "اليوم في 17 أغسطس (آب الجاري)، دمّرت قوات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي محطة سمولينسك للطاقة النووية. وبالتالي، تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة للطاقة النووية".ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صورا من مكان إحباط محاولة الهجوم الإرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
سبوتنيك عربي
2025
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا
الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على محطة سمولينسك النووية
12:19 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 12:50 GMT 17.08.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، على محطة سمولينسك للطاقة النووية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "في 17 آب/أغسطس الجاري، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرةٍ مُسيّرةٍ على البنية التحتية لمحطة طاقة نووية في مقاطعة سمولينسك. وتم اعتراض الطائرة المُسيّرة الأوكرانية في أجواء المقاطعة".
وقال جهاز الامن الفيدرالي في بيان: "تواصل القوات المسلحة الأوكرانية استفزازاتها بمحاولة مهاجمة منشآت الطاقة النووية الروسية بطائرات مسيرة".
وأضاف البيان: "اليوم في 17 أغسطس (آب الجاري)، دمّرت قوات الحرب الإلكترونية الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي محطة سمولينسك للطاقة النووية. وبالتالي، تم إحباط هجوم إرهابي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على منشأة للطاقة النووية".
ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي صورا من مكان إحباط محاولة الهجوم الإرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة للطاقة النووية في مقاطعة سمولينسك.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.