الجيش اللبناني ينفي مزاعم بشأن اختراق قواته الجوية أجواء سوريا
الجيش اللبناني ينفي مزاعم بشأن اختراق قواته الجوية أجواء سوريا

09:39 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
نفى الجيش اللبناني، بشكل قاطع اليوم الأحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اختراق طائراته العسكرية للأجواء السورية.
وأكد الجيش اللبناني، في بيان له، أن وحداته المنتشرة على الحدود، تقوم بمهامها الروتينية في المراقبة والحراسة، مع التزام تام بسيادة الأراضي اللبنانية وحدودها الدولية.
وأضاف أنه "يتم التنسيق بشكل مستمر ومباشر مع الجانب السوري الشقيق، عبر القنوات الرسمية لمتابعة أي تطورات أمنية في المنطقة الحدودية".
ودعت قيادة الجيش اللبناني وسائل الإعلام إلى "التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد حصرا على البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العسكرية".
مدينة القدس، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
باحث: "إسرائيل الكبرى" مشروع نتنياهو منذ البداية والمرحلة الأولى ستشمل لبنان وسوريا وفلسطين
14 أغسطس, 10:01 GMT
14 أغسطس, 10:01 GMT
وأكد الجيش اللبناني، في البيان، مجددا على جاهزية قواته لمواجهة أي تهديدات أمنية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
