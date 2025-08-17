https://sarabic.ae/20250817/الجيش-اللبناني-ينفي-مزاعم-بشأن-اختراق-قواته-الجوية-أجواء-سوريا-1103842654.html
الجيش اللبناني ينفي مزاعم بشأن اختراق قواته الجوية أجواء سوريا
نفى الجيش اللبناني، بشكل قاطع اليوم الأحد، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اختراق طائراته العسكرية للأجواء السورية. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
وأكد الجيش اللبناني، في بيان له، أن وحداته المنتشرة على الحدود، تقوم بمهامها الروتينية في المراقبة والحراسة، مع التزام تام بسيادة الأراضي اللبنانية وحدودها الدولية.وأضاف أنه "يتم التنسيق بشكل مستمر ومباشر مع الجانب السوري الشقيق، عبر القنوات الرسمية لمتابعة أي تطورات أمنية في المنطقة الحدودية".ودعت قيادة الجيش اللبناني وسائل الإعلام إلى "التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد حصرا على البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسة العسكرية".وأكد الجيش اللبناني، في البيان، مجددا على جاهزية قواته لمواجهة أي تهديدات أمنية، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.
