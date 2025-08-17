عربي
أمساليوم
بث مباشر
القنصلية العامة للسودان في بنغازي تطلق مبادرة "العودة الطوعية" إلى البلاد
القنصلية العامة للسودان في بنغازي تطلق مبادرة "العودة الطوعية" إلى البلاد
أعلنت القنصلية العامة السودانية في مدينة بنغازي الليبية، عن إطلاق مبادرة "العودة الطوعية" من ليبيا إلى السودان، "بعد التحسن المطّرد في الأوضاع الأمنية، وزيادة... 17.08.2025, سبوتنيك عربي
ونشرت القنصلية السودانية، اليوم الأحد، بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها بدأت باستقبال طلبات العودة عبر رابط إلكتروني مخصص، إضافة إلى التسجيل المباشر لدى ممثلي الجاليات السودانية في عدد من المدن والمناطق الليبية.وأوضحت القنصلية أن هناك ممثلين لها في مدن ليبية أخرى، من بينها المرج والبيضاء وشحات والقبة ودرنة وطبرق والبريقة وأجدابيا والواحات والكفرة وسبها والجفرة.وشدد بيان القنصلية السودانية في مدينة بنغازي الليبية، على أن الراغبين من السودانيين في العودة إلى بلادهم بإمكانهم مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.ولا يزال في السودان 10.1 ملايين نازح داخليا، وذلك وسط توقعات بارتفاع أعدادهم في ظل هجمات قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر بشمال دارفور، وقرى شمال وغرب كردفان التي أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب وسائل إعلام سودانية.ويشار إلى أن السودان يأوي أكثر من 613 ألف لاجئ من جنوب السودان، منهم 412 ألف شخص في ولاية النيل الأبيض، يقيم معظمهم في 10 مخيمات، منها خور الورل وأم صقور والجمعية، فيما يتواجد البقية في المناطق الحضرية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
12:52 GMT 17.08.2025
أعلنت القنصلية العامة السودانية في مدينة بنغازي الليبية، عن إطلاق مبادرة "العودة الطوعية" من ليبيا إلى السودان، "بعد التحسن المطّرد في الأوضاع الأمنية، وزيادة رغبة المواطنين السودانيين في العودة إلى بلادهم"، على حد قولها.
ونشرت القنصلية السودانية، اليوم الأحد، بيانا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها بدأت باستقبال طلبات العودة عبر رابط إلكتروني مخصص، إضافة إلى التسجيل المباشر لدى ممثلي الجاليات السودانية في عدد من المدن والمناطق الليبية.
وأوضحت القنصلية أن هناك ممثلين لها في مدن ليبية أخرى، من بينها المرج والبيضاء وشحات والقبة ودرنة وطبرق والبريقة وأجدابيا والواحات والكفرة وسبها والجفرة.
وشدد بيان القنصلية السودانية في مدينة بنغازي الليبية، على أن الراغبين من السودانيين في العودة إلى بلادهم بإمكانهم مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

من جانبها، رصدت منظمة الهجرة الدولية عودة 1.1 مليون نازح داخليا إلى ديارهم، خلال الفترة من 18 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 28 مايو/ أيار 2025، منهم 80% عادوا إلى ولاية الجزيرة، والبقية إلى الخرطوم والجزيرة.

ولا يزال في السودان 10.1 ملايين نازح داخليا، وذلك وسط توقعات بارتفاع أعدادهم في ظل هجمات قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر بشمال دارفور، وقرى شمال وغرب كردفان التي أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من منازلهم، بحسب وسائل إعلام سودانية.
ويشار إلى أن السودان يأوي أكثر من 613 ألف لاجئ من جنوب السودان، منهم 412 ألف شخص في ولاية النيل الأبيض، يقيم معظمهم في 10 مخيمات، منها خور الورل وأم صقور والجمعية، فيما يتواجد البقية في المناطق الحضرية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
