زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/زلزال-قوي-يضرب-ولاية-تبسة-شرقي-الجزائر--1103862491.html
زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر
زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر، مساء اليوم الأحد، زلزالا بشدة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد 10 كلم جنوب شرقي نفرين في ولاية تبسة. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T20:34+0000
2025-08-17T20:34+0000
الجزائر
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883346_0:700:1929:1785_1920x0_80_0_0_18fcbd18ccee2806aa47e023fffdcfcb.jpg
وأعلن تلفزيون "النهار" الجزائري أن هزة ارتدادية بشدة 4.8 درجة أعقبت الزلزال في تبسة، حيث هددت الهزة الارتدادية على بعد 26 كم جنوب شرق نفرين الواقعة على الحدود مع تونس.وكان الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، قد كشف، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر.وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاطا كثيفا للزلازل.. ويدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط، وقد "تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240122/خبير-يكشف-سر-النشاط-الزلزالي-الكثيف-في-الجزائر-1085289535.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/11/1096883346_0:519:1929:1966_1920x0_80_0_0_9b50709c3d655357a79240fb2ad689ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي
الجزائر, العالم العربي

زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر

20:34 GMT 17.08.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln آثار زلزال
آثار زلزال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© Photo / Unsplash/ Shefali Lincoln
تابعنا عبر
شهدت الجزائر، مساء اليوم الأحد، زلزالا بشدة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد 10 كلم جنوب شرقي نفرين في ولاية تبسة.
وأعلن تلفزيون "النهار" الجزائري أن هزة ارتدادية بشدة 4.8 درجة أعقبت الزلزال في تبسة، حيث هددت الهزة الارتدادية على بعد 26 كم جنوب شرق نفرين الواقعة على الحدود مع تونس.

وكان الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، قد كشف، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر.
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2024
مجتمع
خبير يكشف سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر
22 يناير 2024, 13:54 GMT
وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاطا كثيفا للزلازل.. ويدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".
وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط، وقد "تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".

وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала