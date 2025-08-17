https://sarabic.ae/20250817/زلزال-قوي-يضرب-ولاية-تبسة-شرقي-الجزائر--1103862491.html

زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر

شهدت الجزائر، مساء اليوم الأحد، زلزالا بشدة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقع على بعد 10 كلم جنوب شرقي نفرين في ولاية تبسة. 17.08.2025, سبوتنيك عربي

وأعلن تلفزيون "النهار" الجزائري أن هزة ارتدادية بشدة 4.8 درجة أعقبت الزلزال في تبسة، حيث هددت الهزة الارتدادية على بعد 26 كم جنوب شرق نفرين الواقعة على الحدود مع تونس.وكان الدكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل في الشبكة الوطنية، شفيق عيدي، قد كشف، في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، سر النشاط الزلزالي الكثيف في الجزائر.وعلّق المتخصص في الجيوفيزياء على النشاط الزلزالي، الذي تشهده عدة ولايات في الجزائر، قائلا: "كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاطا كثيفا للزلازل.. ويدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية".وأضاف عيدي، في تصريح لـ"النهار"، أنه في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة، مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط، وقد "تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة".وتتعرض الجزائر، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو/ أيار عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل في المنطقة.

