سفير إيران لدى الرياض: تعاوننا مع السعودية من الممكن أن یحد من النفوذ الصهیوني

سفير إيران لدى الرياض: تعاوننا مع السعودية من الممكن أن یحد من النفوذ الصهیوني

أكد السفير الإيراني في السعودية علي رضا عنايتي، أن "مفهوم الأمن في المنطقة شهد تحولًا من النموذج العسكري التقليدي إلى نموذج قائم على التنمية"، لافتًا إلى أن... 17.08.2025

وأشار عنايتي إلى تطور العلاقات الثنائية مع السعودية منذ 2023، مع عودة السفراء وبدء مشاورات مكثفة حول القضية الفلسطينية خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأوضح الدبلوماسي الإيراني أن "طهران والرياض، حققتا تقدمًا في المجالات الأمنية والدفاعية، بما في ذلك زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لإيران واجتماعه بالقيادة الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".كما أشار عنايتي، إلى تعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية مع المملكة، مشيرًا إلى دعم السعودية للملف النووي الإيراني وسعيها للاستقرار الإقليمي.كما أشاد بالموقف السعودي، الذي أدان الهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكدًا أن "هذا التعاون الثنائي يشكل رادعًا للنفوذ الصهيوني في المنطقة".وقال عنايتي: "خلال العدوان الإسرائيلي والأمريكي على إیران، اتخذت السعودیة موقفًا حازمًا بالإدانة وأصدرت بیانات شدیدة اللهجة"، مؤكدًا أن "التعاون بین طهران والریاض یمكن أن یحدّ من النفوذ الصهیوني، ویشق طریق التعاون الإقلیمي والتنمیة والأمن المستدام".وأعلنت السعودية وإيران، في مارس/ آذار 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة. وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.

