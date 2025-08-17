https://sarabic.ae/20250817/طواقم-طيران-كندا-تستمر-في-الإضراب-متحدية-أمرا-حكوميا-وصفته-بـغير-الدستوري-1103859111.html
طواقم "طيران كندا" تستمر في الإضراب متحدية أمرا حكوميا وصفته بـ"غير الدستوري"
أعلن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل طواقم الضيافة في شركة "إير كندا"، استمرار إضراب أكثر من عشرة آلاف مضيف ومضيفة، متحدين أمرا حكوميا بالعودة إلى العمل بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.
ووصفت النقابة الأمر الحكومي بأنه "غير دستوري"، داعية الشركة إلى العودة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وكانت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، قد تحركت أمس السبت لإنهاء الإضراب الذي تسبب في تعليق أكثر من 700 رحلة جوية، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 100 ألف مسافر.
وأصدر مجلس العلاقات الصناعية الكندي
، بناء على طلب الحكومة، أمرا بالتحكيم الملزم لكسر الجمود في المفاوضات المتعلقة بالعقود الجديدة، وهو إجراء دعمته الشركة لكنه قوبل بمعارضة شديدة من النقابة.
ويمنح قانون العمل الكندي الحكومة صلاحية فرض التحكيم الملزم لحماية الاقتصاد، وهو ما دفع وزيرة العمل باتي هايدو إلى توجيه المجلس لإصدار الأمر.
وأعلنت "إير كندا" أنها بدأت في استئناف رحلاتها اليوم الأحد، مع توقعات بإلغاء بعض الرحلات خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة حتى يستقر جدول العمليات.
ويعد هذا الإضراب الأول لطواقم الضيافة في "إير كندا" منذ عام 1985، وجاء بعد أشهر من المفاوضات
الفاشلة حول تجديد العقود، وأمر مجلس العلاقات الصناعية بتمديد شروط الاتفاقية الجماعية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي حتى التوصل إلى اتفاق جديد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "إير كندا" أو متحدث باسم الحكومة.