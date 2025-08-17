طواقم "طيران كندا" تستمر في الإضراب متحدية أمرا حكوميا وصفته بـ"غير الدستوري"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ووصفت النقابة الأمر الحكومي بأنه "غير دستوري"، داعية الشركة إلى العودة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأصدر مجلس العلاقات الصناعية الكندي، بناء على طلب الحكومة، أمرا بالتحكيم الملزم لكسر الجمود في المفاوضات المتعلقة بالعقود الجديدة، وهو إجراء دعمته الشركة لكنه قوبل بمعارضة شديدة من النقابة.ويمنح قانون العمل الكندي الحكومة صلاحية فرض التحكيم الملزم لحماية الاقتصاد، وهو ما دفع وزيرة العمل باتي هايدو إلى توجيه المجلس لإصدار الأمر. وأعلنت "إير كندا" أنها بدأت في استئناف رحلاتها اليوم الأحد، مع توقعات بإلغاء بعض الرحلات خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة حتى يستقر جدول العمليات.ويعد هذا الإضراب الأول لطواقم الضيافة في "إير كندا" منذ عام 1985، وجاء بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة حول تجديد العقود، وأمر مجلس العلاقات الصناعية بتمديد شروط الاتفاقية الجماعية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي حتى التوصل إلى اتفاق جديد.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "إير كندا" أو متحدث باسم الحكومة.
أعلن الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام، الذي يمثل طواقم الضيافة في شركة "إير كندا"، استمرار إضراب أكثر من عشرة آلاف مضيف ومضيفة، متحدين أمرا حكوميا بالعودة إلى العمل بحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.
ووصفت النقابة الأمر الحكومي بأنه "غير دستوري"، داعية الشركة إلى العودة للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، وفقا لوسائل إعلام غربية.

وكانت الحكومة الكندية، بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني، قد تحركت أمس السبت لإنهاء الإضراب الذي تسبب في تعليق أكثر من 700 رحلة جوية، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 100 ألف مسافر.
وأصدر مجلس العلاقات الصناعية الكندي، بناء على طلب الحكومة، أمرا بالتحكيم الملزم لكسر الجمود في المفاوضات المتعلقة بالعقود الجديدة، وهو إجراء دعمته الشركة لكنه قوبل بمعارضة شديدة من النقابة.
ويمنح قانون العمل الكندي الحكومة صلاحية فرض التحكيم الملزم لحماية الاقتصاد، وهو ما دفع وزيرة العمل باتي هايدو إلى توجيه المجلس لإصدار الأمر.
وأعلنت "إير كندا" أنها بدأت في استئناف رحلاتها اليوم الأحد، مع توقعات بإلغاء بعض الرحلات خلال الأيام السبعة إلى العشرة المقبلة حتى يستقر جدول العمليات.
ويعد هذا الإضراب الأول لطواقم الضيافة في "إير كندا" منذ عام 1985، وجاء بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة حول تجديد العقود، وأمر مجلس العلاقات الصناعية بتمديد شروط الاتفاقية الجماعية المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي حتى التوصل إلى اتفاق جديد.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من "إير كندا" أو متحدث باسم الحكومة.
