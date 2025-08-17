https://sarabic.ae/20250817/مقتل-3-أشخاص-وإصابة-آخرين-بإطلاق-نار-داخل-مطعم-في-نيويورك-فيديو-1103855244.html

مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل مطعم في نيويورك... فيديو

مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل مطعم في نيويورك... فيديو

سبوتنيك عربي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار وقع داخل مطعم في حي بروكلين بنيويورك، صباح الأحد. 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T15:06+0000

2025-08-17T15:06+0000

2025-08-17T15:06+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102650/37/1026503770_0:344:4658:2964_1920x0_80_0_0_998ed5c17f9e985ea8e66e597cd44cf8.jpg

وما زال المشتبه به في الحادث فارا من موقع الجريمة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية. واستجابت شرطة نيويورك لبلاغات عن إطلاق نار في المطعم، حسبما أفاد مسؤولون لوسائل إعلام غربية. تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل حالتهم الصحية أو طبيعة الإصابات.وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" في تقرير أولي أن الحادث وقع في حي يهودي ببروكلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد دوافع الجاني، فيما تستمر الجهود لتعقب المشتبه به الهارب. من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان له إن "إطلاق النار المميت الذي وقع خارج قاعة الاحتفال في المتحف اليهودي بواشنطن العاصمة هو عمل إرهابي معادٍ للسامية، وإن إلحاق الضرر بالمجتمع اليهودي تجاوز للحدود، ونحن على ثقة بأن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستواصل إسرائيل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في جميع أنحاء العالم". ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن على منصة "إكس" بيانا مقتضبا قال فيه: "مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن استجاب بالتعاون مع شرطة العاصمة لحادث إطلاق نار ولا يوجد تهديد مستمر الآن على الأمن العام". بدورها قالت شرطة العاصمة في بيان على "إكس" إن "هناك تحقيقا جاريا على خلفية إطلاق النار". وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد نظمت اللجنة "اليهودية الأمريكية" فعالية في المتحف تزامنا مع إطلاق النار. وأصدرت اللجنة بيانا على "إكس" قالت فيه: "تؤكد اللجنة اليهودية الأمريكية استضافتها فعالية في متحف العاصمة اليهودي بواشنطن العاصمة هذا المساء (بالتوقيت المحلي) نشعر بحزن عميق لوقوع عمل عنف شنيع خارج مكان الفعالية، وفي هذه اللحظة، وبينما ننتظر المزيد من المعلومات من الشرطة حول ما حدث بالضبط، فإن اهتمامنا وقلوبنا مع الضحايا وعائلاتهم".من جانب آخر، نقلت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية عن مصادر أمنية قولها إن "الشرطة تعكف في الوقت الراهن على التحقيق مع مشتبه به".

https://sarabic.ae/20250812/تعرض-مبنى-السفارة-الإسرائيلية-في-لاهاي-للتخريب-صور-1103658154.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن