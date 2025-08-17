https://sarabic.ae/20250817/وزيرة-المرأة-الفلسطينية-لـسبوتنيك-النساء-يتعرضن-للقتل-والتنكيل-والاغتصاب-وسط-صمت-دولي-1103854208.html

وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": النساء يتعرضن للقتل والتنكيل والاغتصاب وسط صمت دولي

وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": النساء يتعرضن للقتل والتنكيل والاغتصاب وسط صمت دولي

قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لمستويات عالية من القتل والنزوح والاستهداف والعنف الجنسي داخل السجون الإسرائيلية. 17.08.2025, سبوتنيك عربي

قطاع غزة

غزة

وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر كاملا غدا الاثنين الساعة 01:00 مساء بتوقيت غرينتش، أن "واقع المرأة الفلسطينية مرير للغاية، حيث استهدفت إسرائيل أكثر من 15 ألف امرأة في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، بينهم 12300 امرأة شهيدة".وأكدت أن إسرائيل تمارس اعتقالات تعسفية تجاه مئات النساء الفلسطينياتو اللاتي تعرضن للاعتقال والتنكيل في السجون الإسرائيلية، وحرمن من الطعام والدواء وتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب. وانتقدت الوزيرة "الصمت الدولي جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم، لا سيما النساء"، وطالبت بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة إسرائيل، وتطبيق قوانين المرأة على نساء فلسطين.

