وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": النساء يتعرضن للقتل والتنكيل والاغتصاب وسط صمت دولي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250817/وزيرة-المرأة-الفلسطينية-لـسبوتنيك-النساء-يتعرضن-للقتل-والتنكيل-والاغتصاب-وسط-صمت-دولي-1103854208.html
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": النساء يتعرضن للقتل والتنكيل والاغتصاب وسط صمت دولي
وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": النساء يتعرضن للقتل والتنكيل والاغتصاب وسط صمت دولي
سبوتنيك عربي
قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لمستويات عالية من القتل والنزوح والاستهداف والعنف الجنسي داخل السجون الإسرائيلية. 17.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-17T16:00+0000
2025-08-17T16:00+0000
حصري
قطاع غزة
غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر كاملا غدا الاثنين الساعة 01:00 مساء بتوقيت غرينتش، أن "واقع المرأة الفلسطينية مرير للغاية، حيث استهدفت إسرائيل أكثر من 15 ألف امرأة في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، بينهم 12300 امرأة شهيدة".وأكدت أن إسرائيل تمارس اعتقالات تعسفية تجاه مئات النساء الفلسطينياتو اللاتي تعرضن للاعتقال والتنكيل في السجون الإسرائيلية، وحرمن من الطعام والدواء وتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب. وانتقدت الوزيرة "الصمت الدولي جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم، لا سيما النساء"، وطالبت بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة إسرائيل، وتطبيق قوانين المرأة على نساء فلسطين.
https://sarabic.ae/20250817/مصر-تعلق-على-تقارير-بشأن-مشاورات-إسرائيلية-مع-بعض-الدول-لتهجير-أهالي-غزة-1103846290.html
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_68fa2402eed71e5f2ad951f894afbe54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, قطاع غزة, غزة, العالم العربي
حصري, قطاع غزة, غزة, العالم العربي

وزيرة المرأة الفلسطينية لـ"سبوتنيك": النساء يتعرضن للقتل والتنكيل والاغتصاب وسط صمت دولي

16:00 GMT 17.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
حصري
قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لمستويات عالية من القتل والنزوح والاستهداف والعنف الجنسي داخل السجون الإسرائيلية.
وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك" ستنشر كاملا غدا الاثنين الساعة 01:00 مساء بتوقيت غرينتش، أن "واقع المرأة الفلسطينية مرير للغاية، حيث استهدفت إسرائيل أكثر من 15 ألف امرأة في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، بينهم 12300 امرأة شهيدة".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
مصر تعلق على تقارير بشأن مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لتهجير أهالي غزة
12:20 GMT
وأكدت أن إسرائيل تمارس اعتقالات تعسفية تجاه مئات النساء الفلسطينياتو اللاتي تعرضن للاعتقال والتنكيل في السجون الإسرائيلية، وحرمن من الطعام والدواء وتعرضن للتحرش الجنسي والاغتصاب.

وأشارت الخليلي إلى أن هناك عملية ممنهجة تمارس ضد المرأة في كل الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تدهورت الصحة الإنجابية للنساء، وأجريت لهن عمليات ولادة تحت ظروف غير إنسانية، ودون أي تخدير، وتعرضت الكثيرات منهن لاستئصال الرحم لوقف النزيف.

وانتقدت الوزيرة "الصمت الدولي جراء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات وجرائم، لا سيما النساء"، وطالبت بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة إسرائيل، وتطبيق قوانين المرأة على نساء فلسطين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала